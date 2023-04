Schwörstadt: Streit am Rheinufer eskaliert

Bei einem Streit an der Schiffsanlagestelle in Schwörstadt hat ein Unbekannter am Mittwoch, 26. April, gegen 15.45 Uhr, einen Mann (36) zuerst am Hals gepackt, dann dessen Fahrrad und Mütze in den Rhein geworfen. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: 30- bis 40-jährig, 1,85 Meter groß, korpulent. Er trug eine Basecap mit einem Camouflage-Muster.

Hinweise nimmt das Polizeirevier Rheinfelden (07623 74040) entgegen.

Wutöschingen: Gesuchter Lastwagenfahrer erwischt

Pech! Ein zur Fahndung ausgeschriebener Latswagenfahrer (27) ist am Mittwochmorgen, 26. April, 9.40 Uhr, in eine Verkehrskontrolle auf dem Eichwaldparkplatz an der B314 geraten, wie die Polizei berichtet. Er bezahlte die gegen ihn verhängte Geldstrafe von 600 Euro. Damit verhinderte er eine Gefängnisstrafe.

Die Beamten stellten bei der Überprüfung des 27-Jährigen fest, dass der gegen das Waffengesetz verstoßen hatte. Gegen ihn war folglich eine Geldstrafe von 600 Euro verhängt worden. Bisher hatte der Mann die Strafe nicht gezahlt, und er hat die Ersatzfreiheitsstrafe nicht angetreten. Deshalb war ein Vollstreckungshaftbefehl gegen ihn erlassen worden.

Hinter Gitter wollte der Mann wohl nicht. Er bezahlte die 600 Euro und durfte weiterfahren.

Eggingen: Mann (75) überholt trotz Gegenverkehr

Trotz Gegenverkehr hat ein 75-jähriger Autofahrer am Mittwoch, 26. April, 12.40 Uhr, auf der B314 Höhe Eggingen mehrere Fahrzeuge überholt. Laut Polizeimitteilung verhinderte der Fahrer eines entgegenkommenden Kleinwagens einen Frontalzusammenstoß mit einem Brems- und Ausweichmanöver.

Eine Polizeistreife hielt den 75-Jährigen an und konfrontierte ihn mit seinem Fahrverhalten, mit dem er sich und die anderen Verkehrsteilnehmer in Gefahr gebracht hatte.

Die Polizei bittet die Insassen des hellen Kleinwagens, vermutlich ein Mini, sich beim Polizeirevier Waldshut-Tiengen (07751 8316-0) zu melden.

Waldshut-Tiengen: Unfallflucht nach Streifvorgang

Ein Unbekannter hat am Mittwoch, 26. April, zwischen 16.30 und 17 Uhr, mit seinem Auto einen in der Eschbacherstraße in Waldshut abgestellten Nissan gestreift und ist weitergefahren. Die Polizei sucht Zeugen.

Laut Mitteilung wurde der Außenspiegel des geparkten Wagens erheblich beschädigt.

Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen (07751 8316-0) hofft auf Hinweise.