Todtmoos: Unfall mit zwei Motorradfahrern

Ein 58-Jähriger hat sich bei einem Motorradunfall auf der L151 zwischen Todtmoos und Görwihl am Montag, 26. Juni, gegen 13 Uhr, den Arm gebrochen. der Rettungsdienst brachte ihn ins Krankenhaus, wie die Polizei mitteilt.

Der Mann war in einer Gruppe mit vier Motorrädern unterwegs, heißt es. Er fuhr als Zweiter hinter dem Vorausfahrenden. An der Einmündung in die Kreisstraße nach Ibach wurden die Biker langsamer. Der Vorausfahrende bremste vor einer 90-Grad-Kurve. Der 58-Jährige passte wohl einen Augenblick nicht richtig auf und streifte die Maschine des Vorausfahrenden, der das Gleichgewicht verlor und absprang.

Der 58-Jährige hingegen kam geradewegs von der Fahrbahn ab, er stürzte und flog eine steile Böschung hinunter. Dabei brach er sich den Arm.

An seiner Maschine entstand laut Angaben ein Totalschaden in Höhe von rund 4000 Euro. Am anderen Motorrad ein Schaden von etwa 1500 Euro.

Todtmoos: Beim Überholen knirscht es

Auf der L148 zwischen Todtmoos und Wehr ist am Montag, 26. Juni, gegen 9 Uhr, fast zu einem Frontalzusammenstoß zweier Autos gekommen. Nur weil eine 82-Jährige gut reagierte, passierte nichts Schlimmeres. Laut Polizeimitteilung streiften sich die Fahrzeuge, der Schaden beträgt insgesamt rund 7000 Euro.

Auf einer langen Geraden überholte ein bislang Unbekannter mit seinem Auto. Gegenverkehr nahte. Der Unbekannte beschleunigte. Die 82-Jährige im entgegen kommenden Wagen wich nach rechts aus. Sie verhinderte einen Frontalzusammenstoß. Aber die beiden Fahrzeuge streiften sich. Ein 55-Jähriger, der mit seinem Auto hinter dem Überholer fuhr, beobachtete die Szene.

Der Polizeiposten St. Blasien (07672 922280) hofft auf Hinweise von Zeugen.

Waldshut-Tiengen: Sachbeschädigung im Waldkindergarten

Unbekannte haben zwischen Freitag und Montag, 23. und 26. Juni, in einem Waldkindergarten am Aarbergweg in Waldshut gewütet und dabei einen Schaden in noch nicht bekannter Höhe angerichtet, schreibt die Polizei.

Laut Angaben zerschnitten sie zwei Planen und eine Wimpelkette. Sie beschädigten mehrere Pflanzen im Hochbeet und Weidenpavillon. Ein Seil der Schaukel war angebrannt, ein Spiegel zerbrochen.

Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen (07751 8316531) bittet diejenigen, die beim Waldkindergarten über das Wochenende etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich zu melden.

Waldshut-Tiengen Balkonbrand im Gebäude des evangelischen Kindergartens löst Großeinsatz der Feuerwehr aus Das könnte Sie auch interessieren

Bernau: Unbekannte brechen in Hotel ein

Unbekannte sind in der Nacht von Sonntag auf Montag, 25. auf 26. Juni, in ein Hotel in der Todtmooser Straße in Bernau-Oberlehen eingebrochen. Unklar ist bis dato, was sie erbeutet haben und wie hoch der Schaden insgesamt ist, heißt es in der Polizeimeldung.

Die Eindringlinge wühlten in zwei Schreibtischen und Schubladen der Rezeption, im Büro nebenan durchsuchten sie Schränke. Durch das Bürofenster verließen sie das Hotel wieder.

Wer in jener Nacht in der Todtmooser Straße etwas Verdächtiges gesehen hat, solle sich beim Polizeiposten St. Blasien (07672 922280) melden.

Schliengen: Motorradfahrer schwer verletzt

Ein 17-jähriger Motorradfahrer ist bei einem Unfall am Montag, 26. Juni, 15.25 Uhr, auf der L132 bei Schliengen schwer verletzt und vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht worden, berichtet die Polizei.

Vermutlich war der Biker der Polizei zufolge zu schnell. Er verlor zwischen Sitzenkirch und Schallsingen nach der St. Johannis Breite die Kontrolle über seine Maschine. Er kam von der Fahrbahn ab, krachte in den Bordstein und stürzte in den Grünstreifen.

Jestetten Toter Wildcamper am Rheinufer: Was zur Tat bisher bekannt ist Das könnte Sie auch interessieren