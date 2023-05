Full-Reuenthal/Schweiz: Frontalkollision fordert zwei Verletzte

Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos in Full-Reuenthal im Kanton Aargau, gegenüber Waldshut, am Mittwochmorgen, 3. Mai, kurz nach 7 Uhr, sind zwei Insassen verletzt worden, wie die Kantonspolizei Aargau mitteilt. Wie schwer, ist unklar. Die 38-jährige Unfallverursacherin wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Spital gebracht, der andere Fahrer wurde leicht verletzt und ließ sich vorsorglich im Krankenhaus untersuchen.

Auch der Skoda ist Schrott. | Bild: Roduner Marco DVIKAPO

Laut Angaben fuhr die 38-Jährige auf der Hauptstraße von Leibstadt in Richtung Koblenz. Sie kam mit ihrem VW Polo aus noch unbekannter Ursache außerorts von der Fahrbahn ab und geriet auf die Gegenfahrbahn. Ihr Wagen krachte frontal in ein entgegenkommendes Fahrzeug, einen Skoda. Der Aufprall war so wuchtig, dass der Skoda eine Böschung hinunter rollte.

Die Unfallverursacherin wurde in ihrem Auto eingeklemmt. Die Straßenrettung der Feuerwehr Leibstadt musste sie aus dem Wagen befreien.

Zur Spurensicherung und Bergung der Fahrzeuge war die Hauptstraße zwischen Leibstadt und Koblenz bis kurz vor 12 Uhr gesperrt. Die Feuerwehr Leibstadt leitete den Verkehr um.

Bad Säckingen: Unsichere Fahrweise fällt auf

Die Polizei hat am Dienstag, 2. Mai, gegen 16.45 Uhr, in Bad Säckingen einen Autofahrer gestoppt, der mit über 1,7 Promille Alkohol intus hinterm Steuer saß. Wie die Polizei mitteilt, fiel der Mann (44) einer Streife in der Tullastraße mit seiner unsicheren Fahrweise auf.

Als die Polizisten den 44-Jährigen überprüfen wollten, bemerkten sie, dass er offensichtlich einiges an Alkohol getrunken hatte. Der Atemalkoholtest bestätigte den Eindruck. Eine Blutprobe wurde angeordnet, der Führerschein einbehalten.

Waldshut-Tiengen: Einbruch in Bürogebäude

Ein Unbekannter ist am Wochenende in der Gartenstraße in Waldshut in ein Bürogebäude eingebrochen. Vermutlich irgendwann zwischen Freitag und Dienstag, 28. April und 2. Mai, wie die Polizei in ihrer Pressemitteilung schreibt.

Laut Angaben hebelte der Täter einige Bürotüren auf. Er machte wohl kaum Beute, aber er richtete einen beträchtlichen Sachschaden an, den die Polizei mit 5000 Euro angibt.

Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen (07751 8316-0) hofft auf Hinweise.

Jestetten: Einbruch in Lagerhalle

In der Nacht von Montag auf Dienstag, 24. auf 25. April, ist in eine Lagerhalle im Allmendweg in Jestetten eingebrochen worden. Wie die Polizei am Mittwoch, 3. Mai, mitteilt, wurde ein Motorrad geklaut, das später in einem kleinen Gewässer zwischen Jestetten und Altenburg gefunden wurde.

Der Einbruch ist der Polizei wohl erst jüngst, eine Woche danach, angezeigt worden.

Die Polizei bittet diejenigen, die in jener Nacht etwas Verdächtiges gesehen haben, sich beim Posten Jestetten (07745 7234) zu melden.