Ühlingen-Birkendorf: Rollerfahrer bricht das Bein

Ohne Fremdverschulden ist ein 35-Jähriger am Samstag, 6. Mai, um die Mittagszeit, mit seinem Motorroller auf der L159 zwischen Detzeln und Untermettingen gestürzt. Wie die Polizei berichtet, zog er sich eine Beinfraktur zu und wurde mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik gebracht.

Den Schaden am Fahrzeug schätzt die Polizei auf 1500 Euro.

Herrischried: Motorrad kracht gegen Leitplanke

Ein Mann (56) ist mit seinem Motorrad am Sonntag, 7. Mai, 11.35 Uhr, auf der L151 bei Herrischried von der Fahrbahn abgekommen und in die Leitplanke gekracht – vermutlich auch hier ohne Fremdbeteiligung. Die Polizei schreibt: „Er wurde dabei so schwer verletzt, dass er mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden musste.“

Den Schaden am Motorrad gibt die Polizei mit 5000 Euro an.

Bernau: Motorradfahrer stürzt und wird verletzt

Ein 21-jähriger Motorradfahrer ist bei einem Sturz auf der L149 bei Bernau leicht verletzt worden. Laut Polizeimitteilung war von Präg in Richtung Bernau unterwegs. Offensichtlich beging er einen Fahrfehler, kam mit seinem Zweirad von der Straße ab und stürzte in den Grünstreifen.

Der Rettungsdienst brachte den Mann ins Krankenhaus. Am Motorrad entstand laut Angaben kaum ein Schaden.

Utzenfeld/Wieden: Motorradfahrer schwer verletzt

Zwischen Utzenfeld und Wieden ist am Samstag, 6. Mai, gegen 15 Uhr, ein 38-Jähriger mit seinem Motorrad gestürzt. Wie die Polizei mitteilt, wurde er schwer verletzt mit dem Hubschrauber in die Klinik geflogen. „Lebensgefahr bestand keine“, schreibt die Polizei.

Der Mann war mit seiner Suzuki auf der L123 von Utzenfeld in Richtung Wieden unterwegs. Er war der letzte Fahrer in einer Dreiergruppe. In einer Linkskurve soll das Hinterrad seiner Maschine weggerutscht sein.

Am Motorrad entstand der Polizei zufolge ein Schaden von rund 1000 Euro.

Neben Polizei und Rettungsdienst war die Feuerwehr Utzenfeld im Einsatz.

Steinen: Auto überschlägt sich auf der B317

Nach einem Überschlag mit seinem Auto auf der B317 zwischen Brombach und Steinen am Samstag, 6. Mai, kurz nach 15 Uhr, ist der Fahrer (22) schwer verletzt mit dem Rettungshubschrauber in die Uniklinik nach Freiburg geflogen worden.

Die Polizei beschreibt den Unfallhergang wie folgt: In einer lang gezogenen Kurve geriet der Mann mit seinem Auto auf die Gegenfahrbahn. Die Frau (34) im entgegenkommenden Fahrzeug verhinderte einen Zusammenstoß. Sie fuhr äußerst rechts und bremste stark ab. Der 22-Jährige lenkte sein Auto nach rechts, verlor die Kontrolle, sein Auto schleuderte, kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich im Gelände. Das Auto landete wieder auf den Rädern.

Die Feuerwehr musste den 22-Jährigen aus dem Auto befreien. Ein Abschleppdienst barg das Fahrzeug. Der Sachschaden soll bei 5000 Euro liegen.

Während der Bergung und der Unfallaufnahme war die Bundesstraße gesperrt. Eine Umleitung wurde eingerichtet.

Weil am Rhein: Betrunkener Autofahrer (32) wehrt sich

Ziemlich uneinsichtig hat sich am Sonntag, 7. Mai, 3.40 Uhr, ein betrunkener Autofahrer (1,7 Promille) gezeigt. Die Polizei kontrollierte den 32-Jährigen laut ihrer Pressemitteilung in der Basler Straße in Weil am Rhein.

Nachdem der Mann gepustet hatte, wollte er wohl abhauen. Die Polizei nahm ihn vorläufig fest. Der 32-Jährige leistete erheblichen Widerstand, wie die Polizei weiter schreibt. Im Krankenhaus wurde ihm Blut entnommen.