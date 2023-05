Bonndorf: Mädchen (8) von Auto angefahren

Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls in der Bonndorfer Schwimmbadstraße: Im Bereich der Straße Haarschwärze, war es am Mittwoch, 17. Mai, kurz vor 8 Uhr, zu einem Unfall zwischen einem Achtjährigen Mädchen und einer 68-jährigen Autofahrerin gekommen.

Das Mädchen überquerte laut Polizeiangaben zu Fuß die Schwimmbadstraße und übersah wohl das Auto, welches aus Richtung Alpenstraße kam. Die 68-Jährige bremste noch, konnte aber einen Zusammenstoß mit dem Kind nicht verhindern.

Das Kind wurde leicht verletzt. Die Mutter begab sich mit ihrer Tochter zu einem Kinderarzt. Der Polizeiposten Bonndorf sucht nun weitere Zeugen, welche den Unfallhergang beobachteten. Der Polizeiposten ist unter der Telefonnummer 07703 93250 erreichbar.

Jestetten: Zerstörung auf dem Modellflugplatz

Mit etwa 2000 Euro beziffert die Polizei den Schaden, den Unbekannte in dem Zeitraum zwischen Mittwoch, 17. Mai, 16 Uhr, und Donnerstag, 18. Mai, 19 Uhr, auf dem Modellflugplatz hinterlassen haben. Polizeiangaben zufolge traten Unbekannte die Tür einer Gartenhütte ein. Aus der Hütte wurde nichts entwendet, laut Polizei wurde in einem naheliegenden Bach ein entleerter Feuerlöscher gefunden. Der Feuerlöscher befand sich zuvor in der Gartenhütte.

Schopfheim: In Wohnung eingestiegen

Die Polizei berichtet von einem Vorfall, der sich am Mittwoch, 17. Mai, zwischen 8 Uhr und 8.10 Uhr zugetragen hat. Den Angaben zufolge stieg ein Unbekannter über eine gekippte Terrassentür in eine Wohnung ein. Die Wohnung befindet sich in einem großen Mehrfamilienhaus in der Friedrichstraße / Ecke Pflughofpassage.

Im Schlafzimmer traf der Unbekannte auf den Bewohner der Wohnung. Der Unbekannte meinte, er müsse Arbeiten verrichten und flüchtete. Der Mann wird wie folgt beschrieben: etwa 1,70 Meter groß, korpulente Statur, kurze schwarze Haare. Er soll einen Jogginganzug und Arbeitsschuhe getragen haben. Auch hatte er eine grüne Umhängetasche dabei.

Die Ermittlungen hat das Kriminalkommissariat Lörrach übernommen und bittet um Mitteilung verdächtiger Beobachtungen oder anderer sachdienlicher Hinweise unter der Telefonnummer 07621176-0.