Todtmoos: Radfahrer sehr schnell unterwegs

Auf einer Strecke mit starkem Gefälle zwischen Wehrhalden und Todtmoos ist am Donnerstag, 7. September, gegen 19.45 Uhr, ein Fahrradfahrer gestürzt. Laut Polizeimitteilung zog er sich schwer Verletzungen zu. Der Rettungshubschrauber flog ihn in die Klinik.

Der Radfahrer war in einer Gruppe unterwegs. Wie die Polizei bisher weiß, war er sehr schnell.

Ühlingen-Birkendorf: Motorradfahrer leicht verletzt

Ein Motorradfahrer (56) ist am Donnerstag, 7. September, gegen 11 Uhr, in Untermettingen mit seiner Maschine in ein Auto gekracht. Er wurde leicht verletzt, wie die Polizei berichtet.

Eine 51-Jährige fuhr mit ihrem Auto in der Brückenstraße Richtung Steinatalstraße. Sie bog links ab, nahm dem Biker die Vorfahrt, es krachte.

Der 56-Jährige kam in eine nahe gelegene Klinik. An den Fahrzeugen entstand der Polizei zufolge eine Schaden von rund 6000 Euro.

Lauchringen: Auto auf dem Parkplatz beschädigt

Auf dem Parkplatz eines Discounters in der Riedstraße in Lauchringen ist zwischen Mittwoch, 6. September, 15.20 Uhr, und Donnerstag, 7. September, 15.25 Uhr, ein Auto erheblich beschädigt worden – vermutlich beim Ein- oder Ausparken.

Laut Polizeibericht hatte eine 53-Jährige dort ihr Auto abgestellt. Als sie einen Tag später zurückkehrte stellte sie massive Schäden an ihrem Wagen fest, die sich wohl auf 3000 Euro belaufen. Der Unfallverursacher machte sich aus dem Staub.

Die Polizei in Waldshut (07751 8316-531) hofft auf Hinweise.