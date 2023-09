Binzen: Sie brechen das Schloss am Gatter auf

Sage und schreibe 400 Kilo Äpfel, also etwa 2000, haben Diebe im Zeitraum von Samstag bis Freitag, 12. bis 18. August, aus einem Forschungsgarten bei Binzen im Landkreis Lörrach geklaut, wie die Polizei aktuell mitteilt. Sie bittet jetzt die Bevölkerung um Mithilfe.

Die landwirtschaftliche Fläche im Sommermattenweg, nahe der Gemarkungsgrenze zu Rümmingen, das sogenannte Öpfelgärtli dient laut Angaben einer Universität zu Forschungszwecken. Hier werden besondere Apfelsorten gezüchtet.

Das Gelände ist von einem Wildschutzzaun umgeben, mit einem Schloss am Gatter gesichert. Dies war aufgebrochen. Die Apfelbäume wurden der Polizei zufolge nahezu komplett leer gepflückt.

400 Kilo Äpfel seien nicht so einfach wegzuschaffen. Deshalb hofft die Polizei, dass die Diebe nicht unbemerkt geblieben sind. Sie bittet diejenigen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich beim Revier (07621 97970) zu melden.

Laufenburg: Unbekannte klauen Straßenschilder

In der Gemeinde Laufenburg haben Unbekannte zwischen Freitag und Montag, 1. und 4. September, wieder einmal Straßenschilder geklaut, wie die Polizei berichtet. Im Ortsteil Binzgen fehlen die Schilder zur Binzger- und Hochrüttestraße, und die Diebe nahmen ein Zone-30-Schild mit.

Die Polizei Laufenburg (07763 9288-0) ermittelt, sie hofft auf Hinweise.

Vor einigen Wochen waren in und um Laufenburg Ortsschilder gestohlen worden.

Stühlingen: Polizei stellt gestohlenen Traktor sicher

Bei Eberfingen (Stadt Stühlingen) hat die Polizei am Mittwoch, 6. September, einen 59-Jährigen mit einem gestohlenen Traktor angehalten. Wie die Polizei mitteilt, klaute der Mann das nicht zugelassene Nutzfahrzeug aus einem Unterstand. Er hat jetzt eine Anzeige am Hals.

Laut Angaben wurde der Diebstahl gegen 10 Uhr gemeldet. Der Polizeiposten Wutöschingen leitete sofort eine Fahndung ein. Den Beamten gelang es, den Mann mit dem Traktor wenig später zu stoppen.

Weilheim: Flächenbrand an der Kreisstraße

Einsatzkräfte der Feuerwehren Weilheim und Nöggenschwiel sind am Mittwoch, 6. September, 13.30 Uhr, zu einem Flächenbrand an der Kreisstraße zwischen Weilheim und Nöggenschwiel ausgerückt. Die Polizei vermutet, dass Waldarbeiter ein Feuer nicht vollständig gelöscht hatten.

Die Einsatzkräfte konnten das Feuer schnell löschen, aber die Flammen zerstörten laut Angaben rund 180 Quadratmeter Wiese und Gestrüpp. Es wird noch ermittelt, ob weiterer Schaden entstand.

Wutöschingen: Carport brennt ab

Ein Carport in Wutöschingen-Schwerzen ist am Mittwoch, 6. September, 12.20 Uhr, in Flammen aufgegangen. Die Feuerwehr Wutöschingen löschte den Brand. Laut Polizei griff das Feuer nicht auf andere Gebäude über. Verletzt wurde niemand. Zur Brandursache wird noch ermittelt.

Den Schaden gibt die Polizei mit rund 10.000 Euro an.

Klettgau: Unfall nach Vorfahrtsverletzung

An der Kreuzung Johann-Bucher-Straße/Schlegelstraße in Klettgau-Grießen sind am Mittwoch, 6. September, gegen 8.30 Uhr, zwei Autos ineinander gekracht, schreibt die Polizei. Eine 36-Jährige übersah ein von einer 32-Jährigen gesteuertes Auto.

Die 32-Jährige wurde leicht verletzt. Den Schaden an den Fahrzeugen beziffert die Polizei mit etwa 23.000 Euro.

Grenzach-Wyhlen: Außenspiegel fliegt Autofahrer ins Gesicht

Ein Autofahrer (27) ist am Mittwoch, 6. September, kurz nach 21 Uhr, in Grenzach-Wyhlen vom Außenspiegel seines Wagens im Gesicht verletzt worden. Wie die Polizei beschreibt, streiften sich die Autos eines 35-Jährigen und des 27-Jährigen in der Rheinfelderstraße, Höhe der Siedlung in Wyhlen. Beide Spiegel krachten gegeneinander.

Der Aufprall war so wuchtig, dass der Spiegel des 27-Jährigen in das geöffnete Fenster flog und in dessen Gesicht krachte. Splitter zerschnitten wohl sein Gesicht.

Der junge Mann fuhr weiter. Der andere wendete und fuhr ihm hinterher. Der 27-Jährige hielt im Rheinfelder Ortsteil Herten, wo ihn die Polizei kontrollierte. Der Rettungsdienst brachte den Mann ins Krankenhaus, wo ihm gleich noch Blut entnommen wurde. Er war laut Angaben stark alkoholisiert. Die Polizei beschlagnahmte den Führerschein.

Der Schaden an beiden Autos soll bei mehreren tausend Euro liegen.