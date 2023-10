Häusern/Titisee: Verfolgungsfahrt! Polizei sucht Zeugen

Im Bereich Häusern bis Titisee-Neustadt kam es am Freitag, 13. Oktober, zwischen 1.20 und 2.25 Uhr zu einer Verfolgungsfahrt mit einem schwarzen SUV der Marke Dacia. Der Fahrer des Dacia fiel zunächst anderen Verkehrsteilnehmern auf der B500 im Bereich Höchenschwand in Fahrtrichtung Häusern durch seine auffällige Fahrweise auf.

Als Beamte des Polizeireviers Titisee-Neustadt das Fahrzeug auf der Neustädter Straße im Ortsteil Neustadt anhalten wollten, flüchtete der Fahrer mit überhöhter Geschwindigkeit auf der Neustädter Straße in Richtung Titisee. Die Verfolgung setzte sich über die Straße Bruderhalde (K4962) nach Feldberg-Bärental fort und ging von dort über die B500 bis Blasiwald. Hier bog der Fahrer schließlich auf einen Waldweg ab und verunfallte. Bevor er festgenommen werden konnte, flüchtete er zu Fuß nach Hause, wo eine weitere Streifenwagenbesatzung schon auf ihn wartete.

Während der Verfolgung kam der flüchtige Fahrer immer wieder auf die Gegenfahrbahn. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die durch die Fahrweise des Fahrers gefährdet wurden, sich zu melden. Hinweise nimmt das Haus des Jugendrechts unter der Rufnummer 07751 898282-0 sowie außerhalb der Bürozeiten das Polizeirevier Bad Säckingen unter der Rufnummer 07761 934-0 entgegen.

Rickenbach: Schlägerei unter Mitbewohnern

In einer Unterkunft für Monteure in Schweikhof ist es am Freitag, 13. Oktober, gegen 22.35 Uhr zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen insgesamt acht Männern im Alter zwischen 25 und 50 Jahren gekommen. Nach bisherigem Kenntnisstand gerieten die mit bis zu zwei Promille erheblich alkoholisierten Männer aus einem unbekannten Grund in Streit.

Im weiteren Verlauf schlugen die Männer aufeinander ein, wobei zwei Personen schwer verletzt wurden. Als die Polizei mit starken Kräften vor Ort eintraf, hatte sich die Lage bereits beruhigt. Die zwei schwer verletzten Personen mussten zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der Rettungsdienst war ebenfalls mit einem Großaufgebot vor Ort und auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Bad Säckingen: Drei Leichtverletzte nach Unfall

Ein 18-jähriger Autofahrer war mit seinem gleichaltrigen Beifahrer am Samstag, 14. Oktober, auf der A98 in Richtung Bad Säckingen unterwegs. An der Einmündung B34 in Richtung Murg bog er nach bisherigem Kenntnisstand der Polizei nach links ab und übersah dabei das entgegenkommende Auto einer 22-Jährigen. Ein Zusammenstoß ließ sich nicht mehr verhindern.

Die beiden 18-Jährigen sowie die 16-jährige Beifahrerin des entgegenkommenden Fahrzeugs wurden leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen wird auf rund 30.000 Euro geschätzt.

Bad Säckingen: Einbruch ins Hochrhein-Stadion

Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich in der Zeit zwischen Donnerstag, 12. Oktober, gegen 23 Uhr bis Freitag, 13. Oktober, gegen 15 Uhr nach bisherigem Kenntnisstand der Polizei Zutritt zu den Umkleidekabinen im Hochrhein-Stadion in Bad Säckingen. Dort wurden weitere Türen gewaltsam geöffnet und Schränke durchsucht. Ebenso drang die Person in das Vereinsheim des FC 08 Bad Säckingen ein.

Was der Täter entwendete, ist Gegenstand der Ermittlungen. Das Polizeirevier Bad Säckingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 07761 934-0 zu melden.

Todtmoos: Hoher Schaden nach Unfall

Ein 20-jähriger Autofahrer befuhr am Samstag, 14. Oktober, gegen 15.15 Uhr die L148 von Todtmoos-Au in Richtung Todtmoos. Laut Polizeiangaben beschleunigte der Mann sein hochmotorisiertes Fahrzeug so stark, dass er die Kontrolle darüber verlor und mit der Leitplanke kollidierte.

Verletzt wurde durch den Unfall niemand. Der Schaden an dem Fahrzeug wird auf rund 25.000 Euro, der Schaden an der Leitplanke auf rund 2000 Euro geschätzt.

Herrischried: Unbekannte brechen mehrere Autos auf

Gleich mehere Autos wurden am Samstag, 14. Oktober, gegen 4.20 Uhr in Herrischried in der Straße Lochhäuser aufgebrochen. Nach bisherigem Kenntnisstand der Polizei waren insgesamt zwei Täter am Werk.

An einem Auto wurde ein Scheibe eingeschlagen, an den anderen Fahrzeugen gewaltsam eine Tür aufgebrochen. Die Autos wurden durch die Täter durchwühlt. Was entwendet wurde und wie hoch der entstandene Schaden ist, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Das Polizeirevier Bad Säckingen (07761 934-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und ist auf der Suche nach Zeugen.

Waldshut-Tiengen: Auto auf dem Chilbiplatz beschädigt

Auf dem Chilbiplatz in Waldshut ist am Donnerstag, 12. Oktober, zwischen 8.30 und 15.30 Uhr, ein weißer Skoda Octavia eines 36-Jährigen angefahren und beschädigt worden, wie die Polizei erst am Montag, 16. Oktober, berichtet. Sie sucht Zeugen.

Der 36-Jährige hatte seinen Wagen am Morgen auf dem Chilbiplatz abgestellt. Als er am Abend zurückkam stellte er fest, dass sein Auto am Heck beschädigt war. Offensichtlich ist es von einem anderen Fahrzeug gestreift worden. Vom Verursacher keine Spur.

Die Polizei Waldshut-Tiengen (07751 8316-531) ermittelt und hofft auf Hinweise.

Waldshut-Tiengen: Unfallflucht in Waldshuter Innenstadt

Im Wallgraben in Waldshut ist am Samstag, 14. Oktober, zwischen 17 und 19 Uhr, ist ein Opel Mokka einer 24-Jährigen angefahren und demoliert worden. Der Verursacher machte sich aus dem Staub, berichtet die Polizei. Ein Zeuge beobachtete, dass es sich beim Unfallwagen um einen Audi handelte. Die Polizei Waldshut-Tiengen (07751 8316-531) hofft auf weitere Hinweise.

Ein bislang ebenso noch unbekannter Zeuge beobachtete den Unfallhergang und hinterließ an der Windschutzscheibe des beschädigten Autos einen Zettel.

Die Polizei bittet den Beobachter, der den Zettel hinterließ, und mögliche weitere Zeugen, sich zu melden.

Rheinfelden: Verkehrsunfall in der Friedrichstraße

Eine 47-jährige Autofahrerin wollte am Sonntag, 15. Oktober, gegen 17.20 Uhr, von einem Parkplatz nach links in die Friedrichstraße einfahren. Ein von rechts kommender 23-jähriger Autofahrer hielt an um der 47-Jährigen das Einfahren zu ermöglichen. Beim Einfahren übersah die Frau ein von links kommendes Auto. Der 30-jährige Autofahrer kollidierte seitlich mit dem Auto der Frau, das durch die Wucht der Kollision auf die Gegenfahrbahn geschleudert wurde. Ein 12-jähriger Mitfahrer wurde leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus.

Ein bei dem 30-Jährigen durchgeführter Alkoholtest ergab ein Ergebnis von fast zwei Promille. Im Krankenhaus folgte eine Blutentnahme. Der gesamte Schaden wird auf etwa 75.000 Euro geschätzt.

Efringen-Kirchen: Vollsperrung Autobahn A 5 wegen Fahrzeugbrand

Ein brennendes Auto führte am Sonntag, 15. Oktober, gegen 17 Uhr, auf der Autobahn A 5 zur Vollsperrung. Der 30 Jahre alte Fahrer des Autos befuhr die Autobahn von Freiburg kommend in Richtung Basel, als er kurz nach der Anschlussstelle Efringen-Kirchen Rauch aus dem Motorraum wahrnahm.

Er fuhr auf den Standstreifen und hielt an. Auf dem Standstreifen angekommen fing das Auto aus dem Bereich des Motorraumes an zu brennen. Beide Insassen konnten den Wagen unverletzt verlassen. Die Feuerwehr löschte den Brand. Das Auto brannte komplett aus und musste geborgen werden.

Während den Lösch- und Aufräumarbeiten war die Autobahn komplett gesperrt. Neben der Polizei und Feuerwehr waren auch die Autobahnmeisterei sowie eine Firma zur Fahrbahnreinigung im Einsatz.