Stein: Polizei nimmt mutmaßlichen Dieb fest

Die Polizei nahm am frühen Samstagmorgen, 14. Oktober, in Stein einen Mann fest, der sich zuvor an einem geparkten Auto zu schaffen gemacht hatte. Ein Hausbewohner in Stein beobachtete am Samstag um vier Uhr früh einen Unbekannten, der ein draußen geparktes Auto öffnete.

Er ließ dann einen Elektro-Roller zurück und ging zu Fuß weg. Der Beobachter meldete dies sofort der Polizei, welche mit mehreren Patrouillen die Fahndung aufnahm. Eine Patrouille der Regionalpolizei Unteres Fricktal stieß etwas später im Wartehäuschen des örtlichen Bahnhofs auf einen Mann, der dem gemeldeten Signalement entsprach. Er hatte nun ein E-Bike bei sich, dessen Herkunft noch unklar ist. Auch ergaben erste Ermittlungen Verdachtsmomente, dass weitere nächtliche Diebstähle auf sein Konto gehen könnten. Die Kantonspolizei Aargau nahm den 27-jährigen Mann für weitere Ermittlungen fest.

Bremgarten: Taxifahrer beraubt – Polizei sucht Zeugen

Zwei Unbekannte bedrohten in der Nacht auf Sonntag in Bremgarten einen Taxifahrer und raubten ihm Bargeld. Trotz Fahndung blieben die beiden verschwunden.

Die Polizei beschreibt das Geschehen wie folgt: Der Taxifahrer war am Samstag, 14. Oktober, gegen 0.30 Uhr gerade auf der Zürcherstraße in Bremgarten unterwegs, als ihm zwei Männer zuwinkten. Er ließ die beiden zusteigen, wobei ihm einer auf dem Smartphone das Gebiet Fohlenweide als gewünschtes Fahrziel anzeigte. Nach wenigen Minuten dort angekommen, wiesen ihn die beiden Fahrgäste an, bei einer abgelegenen Stelle anzuhalten.

Als der Taxifahrer nun einkassieren wollte, zückte der Beifahrer ein Messer und forderte Geld. Der Fahrer gehorchte, worauf die beiden das Notengeld an sich nahmen und flüchteten.

Schwarzwald Wer ist die Frau, die 1997 ermordet wurde? 50 neue Hinweise nach „Aktenzeichen XY“ Das könnte Sie auch interessieren

Die Polizei suchte mit einem Großaufgebot nach den Tätern. Diese blieben jedoch verschwunden. Die beiden Räuber sind etwa 1,70 Meter groß und schlank. Einer war komplett schwarz gekleidet, der andere trug zur schwarzen Hose eine weiße Jacke. Beide werden als Osteuropäer beschrieben.

Die Kriminalpolizei in Buchs (Telefon +41 62 835 80 26) sucht Augenzeugen, welche die Täter vor der Tat oder auf der Flucht sahen.

Habsburg: Sportwagen landet auf dem Dach

Ein Autofahrer verlor am Freitagabend, 13. Oktober, auf einer Nebenstrecke die Kontrolle über seinen Wagen. Dieser überschlug sich auf das Dach. Die beiden Insassen kamen mit leichten Verletzungen davon.

Am Freitagabend verlor ein Autofahrer die Kontrolle über seinen Sportwagen. Dieser überschlug sich auf das Dach. Die beiden Insassen kamen mit leichten Verletzungen davon. | Bild: Kanronspolizei Aargau

Der Unfall ereignete sich Polizeiangaben zufolge kurz nach 20 Uhr auf der Straße zwischen Habsburg und Windisch. Auf dieser Nebenstrecke im Wald fuhr ein 42-Jähriger mit seinem Mitsubishi Lancer in Richtung Windisch. Dabei verlor er die Kontrolle über den Sportwagen. Dieser kam schleudernd von der Fahrbahn ab und überschlug sich auf das Dach.

Der Lenker und sein 20-jähriger Beifahrer erlitten leichte Verletzungen. Die Ambulanz brachte beide zur Kontrolle ins Spital. Am Auto entstand Totalschaden. Die Unfallursache ist noch unklar. Die Kantonspolizei Aargau hat ihre Ermittlungen aufgenommen.

Kanton Aargau: Wo wurde entwendetes Kupfer angeboten?

Zwei Männer erschienen am Freitag bei einem Recyclingbetrieb und wollten entwendetes Kupfer zu Geld machen. Das Personal schöpfte Verdacht und rief die Polizei. Diese sucht nun Betriebe, denen ebenfalls Kupfer angeboten wurde.

Die beiden Männer fuhren am Freitagmorgen, 13. Oktober, laut Polizei bei einem Recyclingbetrieb in Buchs vor. Im stark überladenen Seat Alhambra befand sich eine große Menge an blanken Kupferkabeln, welche das Duo zu Geld machen wollte. Das Personal schöpfte Verdacht und rief die Polizei, anstatt auf das dubiose Geschäft einzugehen. Diese nahm die beiden Rumänen im Alter von 36 und 41 Jahren fest.

Zwei Männer erschienen bei einem Recyclingbetrieb in Buchs und wollten entwendetes Kupfer zu Geld machen. Das Personal schöpfte Verdacht und rief die Polizei. Diese sucht nun Betriebe, denen ebenfalls Kupfer angeboten wurde. | Bild: Kantonspolizei Aargau

Die Kabelabschnitte hatten ein stattliches Gewicht von 1,4 Tonnen. Zunächst war deren Herkunft unklar, zumal die im Ausland wohnhaften Männer unglaubhafte Aussagen machten. Inzwischen konnte die Kantonspolizei Aargau jedoch den Zusammenhang zu einem nächtlichen Einbruch im Kanton Zürich herstellen. Da dort aber deutlich mehr Kupfer entwendet wurde, könnten Komplizen versuchen, dieses anderswo zu verkaufen.

Die Kantonspolizei in Aarau (Telefon +41 62 836 55 55) sucht Recyclingbetriebe oder ähnliche Unternehmen, denen unter ähnlichen Umständen Kupfer angeboten worden ist oder wird. Die mutmaßlichen Einbrecher bleiben für weitere Ermittlungen in Haft. Die Staatsanwaltschaft Lenzburg-Aarau führt eine Strafuntersuchung.

Walterswil/A1: Unfall auf nasser Fahrbahn

Beim Beschleunigen auf nasser Fahrbahn krachte ein Autofahrer auf der A1 mit einem Liebhaberfahrzeug gegen die Leitplanke. Er wurde leicht verletzt.

Beim Beschleunigen auf nasser Fahrbahn verunfallte ein Automobilist auf der A1 mit einem Liebhaberfahrzeug. Er wurde leicht verletzt. | Bild: Kantonspolizei Aargau

Der Unfall ereignete sich am Samstag, 14. Oktober, gegen 16.30 Uhr auf der A1 bei Walterswil/SO. In Richtung Zürich fahrend wollte der Fahrer eines rund 50-jährigen Ford Mustang den Fahrstreifen wechseln und beschleunigte. Dabei brach das Heck des leistungsstarken Wagens auf nasser Fahrbahn aus. In der Folge schleuderte der Wagen gegen die Leitplanke.

Der 57-jährige Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Eine Ambulanz brachte ihn zur Kontrolle ins Spital. Am Liebhaberfahrzeug entstand beträchtlicher Schaden.

Aargau: Polizeieinsätze wegen Schlägereien

Wegen Schlägereien und Streitigkeiten war die Polizei am Wochenende mehrfach gefordert. Etliche Patrouillen banden je eine Schlägerei am Bahnhof Aarau sowie in Oberentfelden, wo ein Beteiligter krankenhausreif geschlagen wurde.

Massenschlägerei am Bahnhof Aarau

Kurz nach 21 Uhr ging am Samstag, 14. Oktober, bei der Notrufzentrale die Meldung über eine Massenschlägerei am Bahnhof Aarau ein. Als die mit etlichen Patrouillen angerückte Polizei auf dem belebten Bahnhofplatz eintraf, hatte sich die Situation soweit beruhigt. Die Polizei konnte ein gutes Dutzend direkt oder indirekt Beteiligte ausmachen. Mehrere wiesen leichte Verletzungen auf.

Nach ersten Erkenntnissen waren zwei Männer mit ihren Begleiterinnen einer anderen Gruppe begegnet und in Streit geraten. Daraus war eine Schlägerei entbrannt, die weitere Anwesende auf den Plan rief. Die genauen Umstände müssen noch geklärt werden. Die Kantonspolizei Aargau nahm vier Männer im Alter zwischen 16 und 43 Jahren für weitere Ermittlungen fest.

Nach Streit im Spital

Im Spital befindet sich ein 32-jähriger Mann als Beteiligter einer Schlägerei, die der Kantonspolizei kurz nach zwei Uhr gemeldet wurde. Aus noch ungeklärten Gründen wurde der Mann in Oberentfelden beim Verlassen eines Clubs verprügelt. Eine Ambulanz brachte den 32-Jährigen ins Spital, wo sich die anfänglichen Befürchtungen wegen möglicher schwerer Kopfverletzungen zum Glück als unbegründet erwiesen.

Weil am Rhein Zöllner erwischen fünf Drogenschmuggler – zwei haben 25 Kilo Kokain im Gepäck Das könnte Sie auch interessieren

Die Kantonspolizei nahm den 26-jährigen mutmaßlichen Täter für die weiteren Ermittlungen fest. Die Staatsanwaltschaft eröffnete eine Strafuntersuchung.

Viel Lärm um nichts

Zusätzlich zu diesen beiden Interventionen rückte die Polizei in der Nacht auf Sonntag wegen einem Dutzend weiterer Meldungen über Schlägereien aus. Soweit überhaupt etwas Ernsthaftes vorgefallen war, erwiesen sich diese Vorfälle als Bagatellen. Mehrfach hatte Alkohol die Gemüter erhitzt.