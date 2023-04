Küssaberg: Einbruch in Kiosk

In der Nacht auf Mittwoch, 12. April, kam es zu einem neuerlichen Einbruch in den Kiosk der Minigolfanlage in Küssaberg-Rheinheim. Mit einem Stein hatten der oder die unbekannten Täter eine Scheibe eingeworfen und die im Kiosk befindliche elektronische Kasse komplett mitgenommen.

In der Kasse befand sich allerdings kein Bargeld. Das dürfte den Einbrecher dann auch aufgefallen sein, denn die verschiedenen Bestandteile der Kasse lagen verstreut in der nahen Umgebung.

Schaden von mehreren hundert Euro entstand am beschädigten Fenster. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Tiengen (Kontakt 07741 8316-0) entgegen.

Jestetten: Müll illegal entsorgt

Am Donnerstagmittag, 13. April, wurden in Jestetten im Bivangweg im Bereich zwischen der dortigen Trafostation und der Schallschutzmauer zum Gleisbett vier illegal entsorgte Abfallsäcke entdeckt.

Bereits in der Vergangenheit waren laut Polizei an dieser Örtlichkeit größeren Mengen Müll entsorgt worden. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Jestetten (Kontakt 07745 7234) entgegen.

Bad Säckingen: Mit 1,8 Promille gegen geparkten Transporter

Am Donnerstagabend, 13. April, hat ein mutmaßlich alkoholisierter Autofahrer in der Bergseestraße in Bad Säckingen einen geparkten Transporter touchiert. Gegen 18.30 Uhr war der 38-Jährige zu weit nach rechts geraten.

Nach dem Streifvorgang blieb sein kleiner Kastenwagen wegen eines beschädigten Rades neben der Straße liegen. Bei der Alkoholüberprüfung des Fahrers wurde laut Polizeiangaben ein Wert von rund 1,8 Promille festgestellt. Eine Blutprobe und die Führerscheinbeschlagnahme folgten. Das Auto des Mannes musste abgeschleppt werden. Der Schaden liegt bei insgesamt knapp 10.000 Euro.

Bad Säckingen: Lieferwagen kracht in Auto

Bei einem Auffahrunfall zwischen einem Lieferwagen und einem Auto am Donnerstag, 13. April, gegen 12.45 Uhr, am Ortsausgang von Obersäckingen hat sich die Autofahrerin leicht verletzt.

Die 39-Jährige hatte lauut Polizeiangabn die Absicht, von der B 34 nach rechts in die Straße Großfeld einzubiegen. Hierzu reduzierte sie ihre Geschwindigkeit. Der nachfolgende 53 Jahre alte Lieferwagenfahrer fuhr dem langsam werdenden Auto ins Heck.

Die Autofahrerin wurde an der Unfallstelle vom Rettungsdienst versorgt. Insgesamt wurde an den beiden Fahrzeugen ein Schaden von 11.000 Euro verursacht.

Bad Säckingen: 28-Jährige am Bein schwer verletzt

Am Donnerstag, 13. April, gegen 16.30 Uhr, ist eine Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall in Bad Säckingen schwer am Bein verletzt worden. Die 28-jährige hatte lauut Polizeiangaben bei starkem Regen rennend einen Fußgängerüberweg in der Waldshuter Straße überquert.

Dabei wurde sie vom herannahenden Pkw einer 73-jährigen Frau am Fuß erfasst. Die Fußgängerin kam mit einer schweren Beinverletzung in ein Krankenhaus. Das Auto blieb unbeschädigt.

Weilheim: Unfallflucht bei Rementschwiel

Die Polizei sucht Zeugen: Am Mittwochmorgen, 12. April, gegen 7.30 Uhr, kam es an der Einmündung der Kreisstraße K 6552 zur K 6551 am Ortseingang von Weilheim-Rementschwiel zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine 20-jährige Renault-Fahrer war vom Albtal kommend an der dortigen Einmündung nach rechts in Richtung Rementschwiel eingebogen. Dabei kam es laut Polizei zum Streifvorgang mit einem entgegenkommenden Fahrzeug, das danach weiterfuhr.

Es soll sich um einen dunklen Van mit WT-Kennzeichen gehandelt haben. Am Renault der Frau entstand ein Sachschaden von rund 1500 Euro. Der Polizeiposten St.Blasien sucht Zeugen und bittet um sachdienlichen Hinweise zu dem flüchtigen Van (Kontakt 07672 92228-0).

