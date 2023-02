Laufenburg: 10.000 Euro Schaden entstehen beim Auffahrunfall

Drei Autos sind in der Waldshuter Straße in Laufenburg am Dienstag, 31. Januar, kurz nach 12 Uhr, ineinander gekracht. Dabei wurde ein 49-Jähriger leicht verletzt. Es entstand laut Polizeibericht ein Sachschaden von insgesamt 10.000 Euro.

Eine 85-Jährige bremste laut Angaben. Eine 55-Jährige krachte in das Heck ihres Autos und schob es auf das Fahrzeug davor, in dem der 49-Jährige hinterm Steuer saß. Der Rettungsdienst versorgte den Mann vor Ort. Die Feuerwehr war mit zwei Fahrzeugen im Einsatz.

Waldshut-Tiengen: Zwei Kleinbusse streifen sich – Polizei sucht Zeugen

Zwei Außenspiegel haben sich gestreift, als am Montagmorgen, 30. Januar, kurz vor 7.30 Uhr, auf der Landesstraß0e zwischen Tiengen und Detzeln zwei Autos wohl etwas zu dicht aneinander vorbei gefahren sind. Wie die Polizei mitteilt, fuhr einer der beteiligten Autofahrer einfach weiter. Deshalb sucht die Polizei Zeugen.

Eine 62-Jährige war laut Angaben mit ihrem Kleinbus in Richtung Detzeln unterwegs, als es krachte. Der Außenspiegel ihres Wagens war demoliert. Der Fahrer des anderen Autos soll kurz abgebremst haben und dann weitergefahren sein. Es soll sich um einen weißen Kleinbus mit Waldshuter Kennzeichen gehandelt haben.

Weitere Fahrzeuge sollen hinter dem weißen Wagen gefahren sein. Der Polizeiposten Tiengen (07741/8316-0) bittet Zeugen, sich zu melden.

Schopfheim: 80-jähriger Fußgänger überfahren – schwer verletzt

Ein 80-jähriger Fußgänger ist am Dienstag, 31. Januar, gegen 9.15 Uhr, beim Kreisverkehr Gündenhausen/Wiechser Straße in Schopfheim von einem Auto angefahren worden, als er über die Straße gelaufen ist. Laut Polizeimitteilung wurde der Mann schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Laut Schilderung übersah ein 41-jähriger Autofahrer den 80-Jährigen, als er mit seinem Wagen aus dem Kreisverkehr fuhr. Der Fußgänger landete auf der Motorhaube und flog auf die Fahrbahn.

Lörrach: Mann (50) überholt auf der Autobahn rechts und baut Unfall

Weil er auf der Autobahn rechts überholen wollte, hat ein 50-Jähriger am Dienstag, 31. Januar, 9.50 Uhr, in der Höhe der Anschlussstelle Kandern einen Unfall verursacht, bei dem zum Glück niemand verletzt worden ist. Die Polizei schreibt in ihrer Mitteilung: „Der Fahrer hatte es wohl besonders eilig.“

Er kam laut Angaben aus Richtung Weil am Rhein. Er fuhr mit seinem Wagen auf dem linke Fahrstreifen der A98. Vor ihm fuhr ein 55-Jähriger – für den Geschmack des Unfallverursachers wahrscheinlich zu langsam. Der 50-Jährige habe rechts überholt. Als er wieder auf die linke Spur wechseln wollte, geriet sein Fahrzeug ins Schleudern und krachte auf der rechten Fahrbahn in einen Sattelzug, schreibt die Polizei weiter.

Die beiden Autos mussten abgeschleppt werden. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf etwa 14.000 Euro.

Schopfheim: Straßenlaterne und Hecke sind futsch

Ein Unbekannter hat mit seinem Fahrzeug im Grienmatt in Schopfheim eine Straßenlaterne und eine Hecke beschädigt. Laut Polizeibericht passierte der Unfall zwischen Dienstag, 24. Januar, und Dienstag, 31. Januar.

Die Polizei vermutet, dass das Missgeschick im Bereich der Hausnummer 27 beim Rangieren passierte, und das Fahrzeug rückwärts auf die Laterne knallte. Die soll so stark verbogen worden sein, dass auch die Hecke beschädigt wurde. Wie hoch der Schaden ist, ist noch nicht bekannt. Die Polizei vermutet, dass es sich um ein größeres Fahrzeug, über 3,5 Tonnen, gehandelt haben muss.

Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) bittet diejenigen, die Hinweise zum Verursacher liefern können, anzurufen. (sk)