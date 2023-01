Waldshut-Tiengen: Für zwei Männer endet die Fahrt am Zoll

Bundespolizei und Zoll haben am Montag, 30. Januar, am Grenzübergang in Waldshut gleich zwei Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Wie die Polizei mitteilt, war der eine, 28 Jahre, berauscht, der andere, 35 Jahre, saß ohne Fahrerlaubnis hinterm Steuer.

Gegen 11.50 Uhr wollte der 28-Jährige laut Angaben über die Grenze nach Deutschland fahren. Bundespolizisten kontrollierten den Mann. Aus dem Auto roch es nach Marihuana. Tatsächlich: Der Fahrer hatte eine Hanfblüte bei sich. Und der Drogentest schlug auf THC und Kokain an. Der Fahrer musste zur Blutentnahme. Natürlich durfte er nicht weiterfahren.

Am Nachmittag, gegen 14.30 Uhr, stoppten Zöllner ein Auto mit dem 35-jährigen Fahrer. Sie überprüften die Personalien und stellten fest: Sein Führerschein ist von einer deutschen Behörde zur Einziehung ausgeschrieben. Der 35-Jährige hat nun ein Verfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis am Hals.

Dachsberg: Autofahrerin verletzt sich bei Frontalkollision leicht

Bei einer Frontalkollision zwischen zwei Autos auf der Kreisstraße bei Dachsberg-Vogelbach ist am Montagabend, 30. Januar, eine Autofahrerin leicht verletzt worden. Laut Mitteilung der Polizei verlor ein 23-Jähriger gegen 17.30 Uhr auf der glatten Straße die Kontrolle über sein Auto, das frontal in das von einer 34-Jährigen gesteuerte, entgegenkommende Fahrzeug rutschte. Die Frau wurde leicht an den Armen verletzt, das Kleinkind in ihrem Wagen blieb unverletzt. Das Auto der Frau musste laut Angaben abgeschleppt werden. Die Polizei geht von einem Sachschaden von mehreren tausend Euro aus.

Hochrhein/Südschwarzwald Blaulichtreport: Auto überschlägt sich auf der Kreisstraße zwischen Wehr und Rüttehof Das könnte Sie auch interessieren

Hohentengen: Unbekannter wirft Stein in eine Heckscheibe

Ein Unbekannter hat in Hohentengen am Montagmorgen, 30. Januar, zwischen 10.30 und 10.45 Uhr einen Stein in die Heckscheibe eines an der Hauptstraße geparkten Autos geworfen. Der Toyota soll im hinteren Bereich des Parkplatzes eines Wohlfahrtsverbands neben einem Fußweg gestanden haben, wie die Polizei schreibt. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen (07751/8316-0) hofft auf Zeugenhinweise.

Rickenbach: Zwei Autos streifen sich – die Spiegel sind futsch

Zwei Fahrzeuge haben sich am Mittwochmorgen, 30. Januar, gegen 8.15 Uhr, auf der Landesstraße zwischen Hottingen und Hogschür gestreift. Die linken Außenspiegel der Autos sind laut Polizeimitteilung futsch. Laut Angaben handelte es sich um einen Peugeot-Lieferwagen und einen VW-Transporter. Ein Fahrer habe angegeben, dass er in den Graben ausgewichen sei. Beide fuhren wohl zwischen mehreren Fahrzeugen. Damit die Polizei den Unfallhergang klären kann, bittet sie Zeugen, sich beim Polizeiposten Görwihl (07764/932998-0) zu melden.

Lörrach: Fahranfängerin verwechselt Gas- mit Bremspedal

Weil eine 17-jährige Fahranfängerin Gas- mit Bremspedal verwechselt hat, ist ihr Auto in der Rechbergstraße in Lörrach am Montag, 30. Januar, gegen 9.15 Uhr, in eine Gebäudewand gekracht. Wie die Polizei mitteilt, fuhr die junge Frau rückwärts von einem Grundstück.

Mit Tempo habe ihr Wagen ungebremst die Straße gequert. Ein Graben konnte laut Angaben nicht verhindern, dass das Auto mit dem Heck die Wand eindrückte. Ein Abschleppdienst lud das Auto auf. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf über 10.000 Euro.

Einsatzkräfte des Technischen Hilfswerks (THW) mussten die Mauer abstützen und das Loch notdürftig flicken. Offensichtlich dient das Gebäude einer Fasnachtsclique als Lager.