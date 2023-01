Waldshut-Tiengen: Die Polizisten behalten den Zündschlüssel

Eigentlich hat die Polizei am Mittwochmorgen, 25. Januar, in Tiengen eine 37-jährige Autofahrerin angehalten, weil sie nicht angeschnallt war. Doch im Lauf der Kontrolle kam einiges mehr ans Licht, wie die Polizei mitteilt.

Sie habe den Beamten gestanden, dass sie keinen Führerschein mehr habe. Offensichtlich stand sie auch unter Drogeneinfluss. Der Schnelltest brachte laut Angaben ein positives Ergebnis, er zeigte Amphetamin und THC an. Die Beamten ordneten eine Blutentnahme an. Damit nicht genug. Die beiden Vorderreifen seien komplett abgefahren, der TÜV sei seit Juni 2022 fällig.

Natürlich durfte die Frau nicht weiterfahren. Die Polizisten kassierten den Zündschlüssel.

Bad Säckingen: 16-Jähriger bekommt Faust ins Gesicht, weil er schlichten will

Weil er bei einem handfesten Streit zwischen zwei Männern schlichten wollte, hat am Dienstagmorgen, 24. Januar, gegen 8 Uhr, ein 16-Jähriger beim Busbahnhof in Bad Säckingen mehrere Faustschläge ins Gesicht bekommen. Wie die Polizei mitteilt, gingen zwei Männer aufeinander los – bis der Teenager kam.

Der 16-Jährige wollte die Beiden laut Angaben auseinanderbringen. Einer der Streithähne habe ihm dann mehrere Fausthiebe ins Gesicht verpasst. Es sei zu einer Schlägerei gekommen, die die Männer dann von sich aus beendet hätten.

Zeuge hatten die Polizei verständigt. Nur noch der Jugendliche war da, als die Polizei kam. Die beiden anderen Männer hatten sich aus dem Staub gemacht.

Die Polizei beschreibt die Männer wie folgt: Der eine ist schätzungsweise 20 Jahre alt, 1,75 bis 1,8ß Meter groß, braune Hauptfarbe, schwarze Haare und schwarzer Vollbart. Vom zweiten sei nur bekannt, dass er einen schwarzen Jogginganzug sowie weiße Turnschuhe getragen und aus der Nase geblutet habe.

Das Polizeirevier Bad Säckingen (07761/934-0) bittet um weitere Zeugenhinweise.

Hochrhein/Südschwarzwald Blaulichtreport: Autofahrer fährt ohne Führerschein Schlangenlinien, sein Beifahrer hat Drogen dabei Das könnte Sie auch interessieren

Wehr: Polizei fasst dank eines Anwohners einen Dieb

Dank der Mithilfe eines Anwohners hat die Polizei in der Nacht auf Mittwoch, 25. Januar, in Wehr einen Dieb festgenommen. Laut Polizeimitteilung könnte der Mann für neun weitere Straftaten in Betracht kommen, die ab November des vergangenen Jahres im Stadtgebiet verübt worden waren.

Der Zeuge wurde laut Angaben kurz vor 1.30 Uhr auf einen Mann aufmerksam, der sich an Autos zu schaffen machte. Er verständigte die Polizei und verfolgte den Verdächtigen. Er habe den Polizisten den Standort angeben können. So sei es den Beamten gelungen, den 31-jährigen Mann festzunehmen.

„Mindestens ein Auto dürfte der Tatverdächtige nach Wertsachen durchsucht haben“, heißt es in der Polizeimeldung weiter. Die Polizei zieht es in Erwägung, dass der Festgenommene für weitere Straftaten im Stadtgebiet verantwortlich ist.

Überwiegend handele es sich um Diebstahldelikte, aber auch für ein Betrugsdelikt mit einer gestohlenen Kreditkarte und für einen Fahrraddiebstahl dürfte der Tatverdächtige laut Polizei in Frage kommen.

Der Polizeiposten Wehr (07762/8078-0) bittet diejenigen, denen in der Nacht zum Mittwoch, Gegenstände aus dem Auto abhanden gekommen sind, sich zu melden.