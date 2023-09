Todtnau: Unfall mit 1,5 Promille

Ein 23-Jähriger ist am Freitag, 1. September, 2.50 Uhr, mit seinem Auto beim Wasserfall in Todtnau von der Straße abgekommen und 30 Meter einen Steilhang hinunter gestürzt. Wie die Polizei berichtet, konnte der Mann aus dem Wagen klettern und einen Notruf absetzen. Wie es sich herausstellte, hatte der Fahrer 1,5 Promille Alkohol intus.

Der Mann war auf der L126 von Muggenbrunn Richtung Todtnau unterwegs. In Höhe des Kiosks am Wasserfall passierte es: Er verlor in einer Haarnadelkurve die Kontrolle, der Wagen landete 30 Meter weiter unten im Gestrüpp.

Der 23-Jährige wurde verletzt, aber er war in der Lage, aus dem demolierten Fahrzeug zu klettern. Bei der Unfallaufnahme musste er pusten: 1,5 Promille. Wie hoch der Schaden ist, ist noch unklar.

Weil am Rhein: Unfall bei Überholmanöver

Auf der Autobahn zwischen der Ausfahrt Efringen-Kirchen und Weil am Rhein hat es am Freitag, 1. September, gegen 3.30 Uhr gekracht. Laut Polizeimitteilung überholte ein 30-Jähriger mit seinem Suzuki. Beim Einfädeln auf die rechte Spur knalle er ins Heck eines Opel Corsa.

Der Corsa drehte sich, krachte in die Schutzplanke und wurde auf die Fahrbahn zurück katapultiert. Der Suzuki geriet ins Schleudern, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen.

Der Rettungsdienst versorgte die beiden Fahrer und die Mitfahrerin im Corsa. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrtauglich. Den Schaden am Suzuki gibt die Polizei mit rund 10.000, am Corsa mit etwa 8000 Euro an.

Die Feuerwehr musste ausgelaufenes Öl und Benzin binden.

Wutöschingen Update: Einen Notarztwagen im Einsatz überholen? So was kann im Gefängnis enden Das könnte Sie auch interessieren

Schopfheim: Auto angefahren – 5000 Euro Schaden

Wieder ein Fall von Unfallflucht: In der Hauptstraße in Schopfheim ist am Donnerstag, 31. August, zwischen 9.30 und 13.50 Uhr, ein geparkter Mercedes angefahren und beschädigt worden, teilt die Polizei mit. Der Verursacher fuhr davon. Er hinterließ einen Schaden von 5000 Euro.

Die Polizei Schopfheim (07622 666980) sucht Zeugen.