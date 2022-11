Waldshut-Tiengen: Verdacht Trunkenheitsfahrt – Zeugen gesucht!

Nach einer vermeintlichen Trunkenheitsfahrt am Mittwochabend, 9. November, in Waldshut sucht die Polizei Zeugen. Laut Angaben war gegen 21.50 Uhr ein Auto auffällig auf der B 34 zwischen der Waldshuter Stadtmitte und der Schmittenau unterwegs.

Ein hinterherfahrender Autofahrer teilte der Polizei mit, dass das Auto in Schlangenlinien fahren würde und nannte auch das Kennzeichen.

Polizisten überprüften die Halteranschrift, wo das besagte Auto auch stand. Durch die Ermittlungen erhärtete sich der Verdacht gegen einen 51-Jährigen, das Auto zuvor gesteuert zu haben. Da der Mann alkoholisiert war, wurde zur Feststellung einer möglichen Fahruntüchtigkeit zwei Blutproben erhoben. Der Führerschein wurde beschlagnahmt.

Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen sucht Zeugen, denen die Fahrweise des SUV ebenso aufgefallen war und möglicherweise Beobachtungen zum Fahrenden gemacht haben (Kontakt 07751/831 60).

Jestetten: Brand in einem Einfamilienhaus

In einem Einfamilienhaus in Jestetten ist am Donnerstag, 10. November, ein Brand ausgebrochen. Die Feuerwehr ist noch im Einsatz.

Waldshut-Tiengen: Zeugensuche nach Beschädigung von geparktem Kia

Auf dem Parkplatz eines Seniorenheimes in der St. Blasier Straße in Waldshut ist bereits am Sonntag ein Kia beschädigt worden. Wie die Polizei berichtet, ist vermutlich zwischen 17.50 und 21.30 Uhr ein unbekanntes Fahrzeug beim Rangieren gegen das Heck des Kia gestoßen.

Der Verursacher flüchtete und hinterließ einen Schaden von gut 2000 Euro am Kia. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen bittet um Zeugenhinweise (Kontakt 07751/831 60).