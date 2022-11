Vor 16 Jahren wurde die Prostituierte Ana Paula (31) in Basel getötet. Noch immer ist der Täter unbekannt. Das könnte sich jetzt ändern, denn die Ermittler haben neue Erkenntnisse und am Mittwoch, 9. November, werden ab 20.15 Uhr in der ZDF-Fernsehsendung „Aktenzeichen XY... ungelöst“ Hinweise und Zeugen gesucht.

Hintergrund sind umfangreiche Ermittlungen der „Task-Force Cold Case“ der Polizei Basel-Landschaft in enger Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft und die Ergebnisse einer „Operativen Fallanalyse“ des Polizeipräsidiums München. Diese Ergebnisse führen im Tötungsdelikt an Ana Paula zu einer Öffentlichkeitsfahndung.

Polizei und Staatsanwaltschaft wenden sich schon jetzt mit einer Reihe von Fragen an die Öffentlichkeit und bitten die Bevölkerung um Mithilfe. Für Hinweise, die zur Ergreifung des Täters führen, ist eine Belohnung von bis zu 20.000 Schweizer Franken ausgesetzt, so die Ermittler.

Was vor 16 Jahren geschah

Die Ermittler schildern den Fall wie folgt: Am Morgen des 2. September 2006 fand eine Joggerin um 8.15 Uhr an einem Waldweg im Gebiet „Senke“ im Allschwiler Wald die Leiche einer Frau. Das Opfer eines Gewaltverbrechens wurde als Ana Paula identifiziert. Der vollständige Name der Frau ist den Ermittlern bekannt.

Die Prostituierte Ana Paula (31) wurde 2006 in Basel getötet. Der Täter wurde bis heute nicht ermittelt.

Die zuständigen Strafverfolgungsbehörden nahmen umgehend Ermittlungen auf, die jedoch bis zum heutigen Tage nicht zur Aufklärung des Tötungsdelikts an der zum Tatzeitpunkt 31-jährigen Ana Paula führten.

Die Task-Force Cold Case übernimmt

Eine auf ungeklärte, länger zurückliegende Kapitalverbrechen spezialisierte „Task-Force Cold Case“ der Polizei Basel-Landschaft bearbeitet dieses Tötungsdelikt in enger Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft weiterhin.

Bei diesen Cold Case-Ermittlungen geht es ins-besondere darum, neueste wissenschaftliche Erkenntnisse auf den Gebieten der Forensik, der Psychologie und der Rechtsmedizin einfließen zu lassen, die zum Tatzeitpunkt im Jahre 2006 noch nicht zur Verfügung standen.

So wurden von der Task-Force Cold Case rund 5700 Seiten Verfahrensakten durchgearbeitet sowie die Forensik und die Rechtsmedizin erneut hinzugezogen. Ergänzend wurde durch Spezialistinnen und Spezialisten des Polizeipräsidiums München eine „Operative Fallanalyse“ (OFA) vorgenommen.

Was ist eine OFA? Bei einer OFA handelt es sich um ein kriminalistisches Werkzeug, welches das Fallverständnis auf der Grundlage objektiver Daten und möglichst umfassender Informationen vertieft, um Hinweise zu erarbeiten. Im Zentrum der Analyse steht die Rekonstruktion des Tathergangs. Aus dem so erkannten Täterverhalten werden fallspezifische Aussagen abgeleitet. Bei den so abgeleiteten Hypothesen handelt es sich um Wahrscheinlichkeitsaussagen auf der Grundlage der bestehenden Datenbasis.

Welche Merkmale hat der Täter?

Polizei und Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft suchen nach einer Person, auf die folgenden Merkmale zutreffen:

Beim Täter handelt es sich um einen Mann, der zum Tatzeitpunkt 25 bis 35 Jahre alt war. Heute ist der Gesuchte 40 bis 50 Jahre alt.

Der Täter hat Ortskenntnisse. Er kennt/kannte den Allschwiler Wald, wo er die Leiche deponierte, und das Milieu des Basler Straßenstrichs. Umgekehrt dürfte der Täter im Milieu ebenfalls bekannt gewesen sein. Möglich ist, dass der Täter auch schon in Konflikte mit Prostituierten verwickelt war.

Der Täter dürfte sich regelmäßig im Milieu der Straßenprostitution aufgehalten haben. Unmittelbar nach dem Tötungsdelikt vom 2. September 2006 dürfte er das Milieu jedoch für eine gewisse Zeit gemieden haben. Später könnte er dort wieder aufgetaucht sein und sich nach der Tat und dem Täter erkundigt haben.

Der Täter dürfte ein geregeltes und unauffälliges Leben geführt haben und immer noch führen. Möglich ist, dass er damals in einer Beziehung gelebt hat. Er dürfte mindestens durchschnittlich intelligent sein, sich durch einen ausgeprägten Mangel an Empathie auszeichnen und über psychopathische Persönlichkeitszüge verfügen. Typisch für den Täter sind sein manipulatives Verhalten und der Besitz sowie der Konsum von gewaltverherrlichender Pornografie.

Möglicherweise verkaufte der Täter kurz nach der Tat – also im Zeitraum September oder Oktober 2006 – sein (nicht näher bekanntes) Auto.

Aufgrund der geografischen Lage könnte der Täter sowohl aus der Schweiz als auch dem angrenzenden Elsass (Frankreich) oder dem süddeutschen Raum (Deutschland) stammen.

Welche Fragen richtet die Polizei an die Bevölkerung?

Wer hat Beobachtungen gemacht, die mit der aufzuklärenden Tat in Zusammenhang stehen könnten?

Wer kann Angaben zu einer Person machen, die dem Täterprofil entspricht?

Wer kann Angaben zum Opfer und zu seinen Kontakten ins Milieu machen?

Wer weiß von einem Mann, der den Kontakt zu Prostituierten gesucht hatte, im September 2006 aber plötzlich nicht mehr gesehen worden war, allenfalls später wieder aufgetaucht ist und sich vielleicht auch nach Ana Paula und dem an ihr begangenen Tötungsdelikt erkundigt hatte?

Mit diesen Fragen wenden sich Polizei und Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft auch im Rahmen eines Filmbeitrags in der TV-Sendung „Aktenzeichen XY… ungelöst“ an die Bevölkerung. Die Sendung wird am Mittwoch, 9. November 2022, um 20.15 Uhr im ZDF sowie um 23.10 Uhr auf ZDFneo ausgestrahlt. Wiederholt wird die Sendung am Donnerstag, 10. November 2022, um 3.15 Uhr im ZDF. Hier geht es zum Onlineauftritt der Sendung.

Wo können sich Zeugen melden? Hinweise nehmen die Polizei Basel-Landschaft unter der Telefonnummer +41 61 553 20 30 sowie jede andere Polizeidienststelle der Schweiz über die Notrufnummern 112 und 117 entgegen. Während und nach der TV-Sendung „Aktenzeichen XY… ungelöst“ werden Hinweise zudem unter der eingeblendeten Telefonnummer im Studio entgegengenommen.

Wie die Polizei und die Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft anlässlich einer Medienkonferenz bekanntgaben, sind für die Strafverfolgungsbehörden alle Hinweise wichtig, selbst wenn diese noch so unwichtig erscheinen mögen.

