Suhr/Kanton Aargau: Auto wird bei Unfall hinter Leitplanke geschleudert

Bei einem Überholmanöver auf nasser Fahrbahn kollidierte am Sonntag, 19. März, um 18.40 Uhr auf der A1 bei Suhr/Kanton Aargau ein alkoholisierter Autofahrer auf der A1 mit einem anderen Wagen. Der Fahrer samt Auto wurde hinter die Leitplanke geschleudert. Ein Beteiligter wurde leicht verletzt.

Der 21-jährige Fahrer eines Mercedes war auf dem Normalstreifen in Richtung Bern unterwegs und wollte einen vorausfahrenden VW überholen. Dabei verlor er auf nasser Fahrbahn die Kontrolle und stieß heftig mit dem anderen Auto zusammen.

Dieser wurde zur Seite geschleudert und landete hinter der Randleitplanke auf dem Dach. Gleichzeitig prallte der Mercedes heftig gegen die Mittelleitplanke. Der Fahrer des VW wurde leicht verletzt. Eine Ambulanz brachte ihn ins Spital. An beiden Autos entstand Totalschaden. Auch wurden die Leitplanken beschädigt.

Die Kantonspolizei Aargau stellte fest, dass der Mercedes Fahrer alkoholisiert war. Sie zeigte ihn bei der Staatsanwaltschaft an und nahm ihm den Führerschein ab.

Waldshut-Tiengen: Unbekannte brechen Spinde im Krankenhaus auf – Polizei sucht Zeugen

Zahlreiche Spinde wurden am Samstagmittag, 18. März, im Krankenhaus in Waldshut-Tiengen aufgebrochen. Gegen 19.45 Uhr wurden die aufgebrochenen Spinde in der Personalumkleide entdeckt. Ob etwas entwendet wurde, steht noch nicht abschließend fest. Die Tat dürfte nach 16 Uhr passiert sein.

Eine Frau und ein Mann waren aufgefallen, die sich verdächtig verhielten und möglicherweise zusammengewirkt haben. Beide waren etwa 25 Jahre alt. Der Mann sprach gebrochen Deutsch, hatte eine hellbraune Hautfarbe und schwarze Haare, trug eine Jogginghose und helle Turnschuhe.

Die Frau trug ebenfalls eine Jogginghose (hell) und eine schwarze dicke Steppjacke. Sie hatte schulterlanges dunkelbraunes Haar. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Waldshut-Tiengen, Telefon 07751 83160, entgegen.

Todtmoos: Unfall im Wehratal

Am Samstagabend, 18. März, ist ein Auto auf der L 148 im Wehratal zwischen Todtmoos-Au und Wehr auf einer Leitplanke zum Stillstand gekommen.

Kurz nach 21 Uhr war der 26-jährige Fahrer laut Polizei zunächst mit einer Steinmauer kollidiert. Das Auto fuhr einen Abhang entlang und kam schließlich mit dem Heck auf einer Leitplanke zum Stehen.

Der Fahrer verletzte sich leicht und war mit mutmaßlich rund 2,2 Promille intus erheblich alkoholisiert. Eine Blutprobe wurde erhoben, der Führerschein beschlagnahmt. Ein Abschleppunternehmen barg den havarierten Pkw. An diesem entstand ein Sachschaden von rund 25000 Euro. Ebenso im Einsatz war die Feuerwehr.

Bad Säckingen: Auto und Rennrad kollidieren in Wallbach – Radfahrer leicht verletzt

Zu einem Unfall kam es am Samstag, 18. März, gegen 17.30 Uhr, in der Hauptstraße in Bad Säckingen-Wallbach, ein Auto und ein Rennrad sind dabei kollidiert. Der 42-jährige Radfahrer verletzte sich leicht und kam zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus.

Ein gleichaltriger Autofahrer hatte zuvor über einen Hofplatz gewendet und war beim Wiedereinfahren auf die Hauptstraße mit dem dort herannahenden Fahrradfahrer zusammengestoßen. Der Radfahrer prallte in die Seite des Autos. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund je 5000 Euro am Auto und am Rennrad.

Häusern: Motorradfahrer kollidiert mit Leitplanke und wird leicht verletzt

Zu einem Unfall kam es am Samstagmittag, 18. März, auf der B 500 zwischen Häusern und Blasiwald, ein Motorradfahrer ist in eine Leitplanke geprallt.

Gegen 15.30 Uhr war der 26-Jährige in einer Rechtskurve nach links von der Straße abgekommen. Durch die Kollision dürfte sich der Motorradfahrer eine Frakturverletzung am Bein zugezogen haben. Er kam mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Der Sachschaden am Motorrad liegt laut Polizei bei rund 3000 Euro.

Laufenburg: Größerer Rettungseinsatz nach Auffahrunfall – eine Verletzte

Ein Auffahrunfall mit einer verletzten Fahrerin löste am Samstagmorgen, 18. März, in Laufenburg einen größeren Rettungseinsatz aus.

Kurz nach 10.30 Uhr war ein 87-jähriger Mercedes-Fahrer an der Kreuzung Waldshuter-/Andelsbach-/Grunholzer Straße einem dort nach links abbiegenden Smart mit leichtem Versatz aufgefahren und touchierte diesen anschließend noch seitlich, bevor beide Autos nach einer längeren Auslaufstrecke zum Stillstand kamen.

Die 82-jährige Smart-Fahrerin zog sich leichte Verletzungen zu. Der Mercedes-Fahrer blieb nach derzeitigem Kenntnisstand unversehrt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 7500 Euro. Neben Rettungsdienst und Polizei war auch die Feuerwehr und eine Fachfirma zur Reinigung der Straße im Einsatz.

Murg: Zwei Motorroller kollidieren – vier Leichtverletzte

Zwei Motorroller sind am Freitagabend, 17. März, in der Hauptstraße von Murg kollidiert. Vier Personen wurden leicht verletzt.

Gegen 22.10 Uhr war ein 18-jähriger mit einem 80er-Roller nach links in die Kirchstraße eingebogen. Ein nachfolgender 16-jähriger Jugendlicher auf einem kleineren Motorroller prallte in die Seite des abbiegenden Rollers. Die beiden Fahrer sowie zwei Mitfahrer verletzten sich leicht. Ein Verletzter musste ins Krankenhaus.

Nach dem Unfall versteckte der 18-Jährige zunächst seinen Roller vor der Polizei. Die Gründe hierfür dürften im Nichtvorhandensein eines Führerscheines und der unberechtigten Nutzung des Rollers gelegen sein. Die Polizei ermittelt gegen beide Fahrer. Der entstandene Sachschaden liegt bei insgesamt rund 500 Euro.