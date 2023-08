Bremgarten (Aargau): Fahrerin kommt ins Spital

Ein Auto ist am Montag, 31. Juli, 23.30 Uhr, bei Bremgarten im Kanton Aargau, südlich von Brugg, mit voller Wucht in einen Baum gekracht. Wie die Kantonspolizei Aargau berichtet, erlitt die Fahrerin (28) mittelschwere Verletzungen. Sie wurde im Fahrzeug eingeklemmt, die Feuerwehr musste sie befreien.

Auf dem Weg nach Waltenschwil wurde ihr laut Angaben eine Linkskurve zum Verhängnis. Die Frau kam mit ihrem Wagen in einem Waldstück von der Straße ab. Es krachte.

Die 28-Jährige war ansprechbar, aber in ihrem komplett demolierten Auto eingeklemmt. Die Einsatzkräfte der Straßenrettung der Feuerwehr holten sie raus, die Ambulanz brachte die Frau ins Spital.

Das Auto hatte sich zwischen zwei Bäumen verkeilt. Ein Kran musste das Fahrzeug bergen.

Die Unfallursache ist noch unklar, wie die Kantonspolizei weiter schreibt. Sie ermittelt. Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Blut- und Urinprobe an.

Die Ambulanz steht neben dem Wrack. | Bild: Kantonspolizei Aargau

Stühlingen: Auffahrunfall mit hohem Schaden

Ein Auffahrunfall hat sich am Montag, 31. Juli, 11.35 Uhr, auf der B314 bei einer Tankstelle in Stühlingen ereignet. Beteiligt waren ein Lastwagen und ein Auto, wie die Polizei mitteilt.

Der 50-jährige Fahrer des Lastwagens musste in einer kleinen Kolonne stark bremsen. Der 62-Jährige hinter ihm reagierte zu spät und krachte mit seinem Wagen in den Laster. Er wurde leicht verletzt. Den Schaden an seinem Auto beziffert die Polizei mit rund 35.000 Euro.

Neben Rettungsdienst und Polizei war die Feuerwehr im Einsatz.

Lauchringen: Unbekannter beklaut Frau (92)

Ein Unbekannter hat am Samstag, 29. Juli, in Unterlauchringen eine Frau (92) in deren Wohnung beklaut. Die Polizei warnt in einer Pressemitteilung ausdrücklich vor diesem Trickbetrüger.

Er klingelte laut Schilderung gegen 11.30 Uhr an der Wohnungstür der Frau. Ob sie mit Gas oder Öl heize, fragte er. Er müsse die Heizkörper kontrollieren. Die Frau ließ den Mann ins Haus. Er bat sie, die Wasserhähne in Küche und Bad aufzudrehen – ein Vorwand.

Der Mann soll sich währenddessen in der Wohnung umgesehen haben. Nach einer Viertelstunde ging er mit dem Hinweis: Die Frau erhalte noch ein Schreiben.

Die 92-Jährige stellte wenig später fest, dass der Unbekannte mehrere hundert Euro aus ihrem Geldbeutel geklaut hatte.

Rheinfelden: Bambuswäldchen beim Rathaus abgebrannt

Ein Teil eines Bambuswäldchens vor dem Rathaus in Rheinfelden ist am Montag, 31. Juli, gegen 18 Uhr, abgebrannt. Laut Polizeimeldung gelang es der Feuerwehr, das Feuer schnell zu löschen, aber auf einer Fläche von 50 bis 70 Quadratmetern standen nur noch die verkohlten Überreste der Pflanzen.

Die Polizei vermutet, dass Feuerwerkskörper das Feuer entfacht haben. Beamte des Polizeireviers Rheinfelden ermitteln.

Lörrach: Auto überschlägt sich nach Zusammenstoß

Nach einem Zusammenstoß am Dienstag, 1. August, 0.20 Uhr, hat sich an der Kreuzung Wiesentalstraße/Freiburger Straße/Tumringer Straße in Lörrach ein Auto überschlagen. Es blieb auf dem Dach liegen. Die 64-jährige Fahrerin und ihre drei Mitfahrer wurden leicht verletzt, ebenso die beiden Insassen im anderen Fahrzeug, teilt die Polizei mit.

Die 64-Jährige wollte laut Angaben über die Wiesentalstraße Richtung Stadtmitte fahren. Die 34-jährige Fahrerin des anderen Wagens fuhr von der Wiesentalstraße Richtung Kreuzung Hasenloch. Beide haben der Polizei zufolge behauptet, die Ampel sei auf Grün gestellt gewesen. Folglich krachte es.

Der Schaden soll bei 11.000 Euro liegen. Der Abschleppdienst musste beide Fahrzeuge abholen.

Die Polizei bittet diejenigen, die den Unfall beobachtet haben, sich beim Revier in Lörrach (07621 176-0) zu melden.