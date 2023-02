Bad Säckingen: Ofen und Herd glühen – das Gerät ist hin

Wegen eines überhitzten Backofens hat es am Sonntagabend, 5. Februar, gegen 18 Uhr, stark aus einem Mehrfamilienhaus in Bad Säckingen gequalmt. Wie die Polizei mitteilt, rückte die Feuerwehr an, die Bewohner verließen vorsorglich das Gebäude. Der Ofen ist futsch, verletzt wurde niemand.

Offensichtlich hatte eine 78-jährige Bewohnerin ihren Backofen versehentlich eingeschaltet. Die Einsatzkräfte montierten das glühende Gerät ab und brachten es laut Angaben zum Abkühlen ins Freie.

Die Rettungshelfer untersuchten der Polizei zufolge die 78-Jährige, sie war unversehrt. Der Ofen ist kaputt, sonst habe es keine Schäden gegeben. Und die Bewohner durften wieder ins Haus zurück.

Görwihl: Pick-Up zerkratzt – Polizei bittet um Hinweise

In der Nacht auf Sonntag, 5. Februar, ist ein Pickup auf dem Parkplatz der Hotzenwaldhalle in Görwihl zerkratzt worden. Laut Polizeimitteilung wurde der orange Lack des Fahrzeugs auf beiden Seiten mit einem Schlüssel beschädigt. Der Schaden soll bei mehreren tausend Euro liegen.

Die Polizei grenzt die Tatzeit auf die Zeit zwischen Samstag, 4. Februar, 17.30 Uhr, und Sonntag, 5. Februar, 10.30 Uhr, ein. Der Polizeiposten Görwihl (07764/932998-0) bittet um Hinweise.

Zell im Wiesental: Mit 1,8 Promille auf dem Fahrrad unterwegs

Die Polizei hat am Samstagabend, gegen 21.30 Uhr, auf der Bundesstraße, kurz nach dem Ortsausgang von Atzenbach, einen 43-jährigen Fahrradfahrer kontrolliert, weil die Beleuchtung am Vehikel fehlte. Wie es sich herausstellte, hatte der Mann 1,8 Promille Alkohol intus, berichtet die Polizei.

Als der Mann stoppte und abstieg, zeigte er der Polizei zufolge starke Ausfallerscheinungen. Deshalb ließen ihn die Beamten pusten, und sie veranlassten eine Blutentnahme im Krankenhaus.

Friedliche Narretei am Wochenende

Friedlich blieb es am närrischen Wochenende in der Region. Die Polizei erlebte beim Nachtumzug in Görwihl und Kleggau-Narrentreffen in Eggingen eher ruhige Einsatztage.