Hochrhein vor 2 Stunden Blaulichtreport: Auffahrunfall auf der B34 zwischen Dogern und Albbruck mit zwei Leichtverletzten Zu einem Unfall mit zwei Leichtverletzten kam es am Donnerstag auf der B34 zwischen Albbruck und der Abfahrt zum Gewerbegebiet Albbruck/Dogern. In Weil am Rhein wollte ein betrunkener Fahrer nach einem Unfall fliehen.

In Waldshut kam es am Samstag zu Streitigkeiten an einer Parkhausausfahrt. Die Polizei ermittelt (Symbolbild). | Bild: Melanie Völk