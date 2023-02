Waldshut-Tiengen: 42-Jährige erliegt ihren beim Brand erlittenen Verletzungen

„Bei einem Brand in einer Wohnung in der Schmitzinger Straße zog sich am Freitag, 27. Januar, gegen 10:40 Uhr, eine 42-jährige Bewohnerin schwere Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungshubschrauber in das Universitätsspital nach Zürich geflogen“, teilte die Polizei vor mehr als einer mit. Die Frau ist am 4. Februar in einer Schweizer Klinik ihren schweren Verletzungen erlegen, berichtet die Polizei in ihrer jüngsten Mitteilung vom Dienstag, 7. Februar.

Offensichtlich entfachte ein Heizlüfter den Brand in der Wohnung, wie die Ermittlungen des Kriminalkommissariat ergaben.

Rickenbach: Traktorfahrer mit 2,2 Promille Alkohol unterwegs

Die Polizei hat am Montag, 6. Februar, gegen 12.45 Uhr, zwischen Rickenbach und Herrischried einen betrunkenen Traktorfahrer (71) angehalten. Laut der Pressemitteilung hatte der Mann 2,2 Promille Alkohol intus. Er musste zur Blutentnahme, seinen Führerschein ist er erst mal los.

Laut Angaben erhielt die Polizei einen Hinweis. Der Traktorfahrer soll dabei gesehen worden sein, wie er während der Fahrt Bier getrunken habe. Die Polizisten stoppten den Traktor auf einem Gemeindeverbindungsweg und ließen den Fahrer pusten.

Bad Säckingen/Wehr: Zwei angetrunkene Autofahrer bei Verkehrskontrollen erwischt

Die Polizei hat in der Nacht auf Dienstag, 7. Februar, bei Kontrollen in Bad Säckingen und Wehr-Brennet zwei angetrunkene Autofahrer erwischt. Der eine hatte 0,6, der andere 0,9 Promille Alkohol intus. Letzterer hatte auch keinen Führerschein.

In Bad Säckingen kontrollierte eine Polizeistreife kurz vor vor Mitternacht einen 62-Jährigen. Der Alcomat zeigte der Polizeimitteilung zufolge 0,6 Promille an. Der Mann musste seinen Wagen stehen lassen. Er muss mit einem einmonatigen Fahrverbot und einem Bußgeld von mindestens 500 Euro rechnen.

In Wehr-Brennet ging um 2.20 Uhr ein 27-jähriger Autofahrer den Polizisten bei einer Fahrzeugkontrolle ins Netz. Bei ihm zeigte das Gerät 0,9 Promille an, und er fuhr ohne Führerschein. Er erhielt eine Strafanzeige. Offensichtlich reichte ihm der Beifahrer seinen Führerschein.

Lörrach: Beim Überholen Motorradfahrer übersehen – VW-Kleinbus gesucht

Bei einem Unfall auf der A98 ist am Montag, 6. Februar, gegen 18.40 Uhr, ein Motorradfahrer (40) in die Mittelschutzplanke gekracht, gestürzt und zum Glück nur leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, setzten er und der Fahrer eines weißen oder silbernen Kleinbusses gleichzeitig zum Überholen eines Lastwagens an. Der Motorradfahrer wich laut Angaben aus, um einen Zusammenstoß zu vermeiden.

Die beiden Fahrzeuge seien hintereinander von der Anschlussstelle Lörrach Mitte in Richtung Anschlussstelle Kandern auf die A98 gefahren. Kurz danach sei es zum Überholmanöver gekommen. Die beiden Fahrzeuge hätten sich nicht berührt. Doch am Motorrad entstand ein Schaden von rund 1500 Euro.

Die Verkehrspolizei Weil am Rhein (07621/98000) sucht nach dem Kleinbus der Marke VW mit Lörracher Kennzeichen und hofft auf Zeugenhinweise.