Eine Bank in der Lörracher Luisenstraße wurde am heutigen Donnerstag, 9. Dezember, überfallen. Wie die Polizei mitteilt, soll ein männlicher Unbekannter kurz nach 9 Uhr das Bankgebäude betreten haben. Nach aktuellem Ermittlungsstand forderte der Mann unter Vorhalt einer Pistole die Herausgabe von Bargeld, heißt es in der Polizeimeldung. Anschließend flüchtete der Unbekannte.

Aktuell laufen intensive Fahndungsmaßnahmen der Polizei. Wir halten Sie auf dem Laufenden, sobald es weitere Informationen gibt.