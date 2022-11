Wutöschingen: Autofahrer verletzt sich bei Auffahrunfall schwer

Zwei Personen wurden bei einem Unfall am Dienstagmittag, 8. November, auf der B 314 in Höhe Wutöschingen verletzt. Wie die Polizei mitteilt, war ein in Fahrtrichtung Eggingen fahrender 83-jähriger Jaguar-Fahrer gegen 15.10 Uhr einem vor der Ampel haltenden 59 Jahre alten VW-Fahrer aufgefahren.

Der VW wurde dabei auf einen davorstehenden BMW geschoben. Der Jaguar-Fahrer erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Der VW-Fahrer zog sich leichte Verletzungen am Arm zu. Er wurde an der Unfallstelle vom Rettungsdienst versorgt.

Am Jaguar und am VW entstanden laut Angaben der Polizei Totalschäden von insgesamt etwa 15.000 Euro. Am BMW wurde ein Sachschaden von etwa 2000 Euro verursacht. Die Bundesstraße war kurzfristig während den Rettungsmaßnahmen voll gesperrt. Im Einsatz waren neun Fahrzeuge von Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei sowie ein Rettungshubschrauber.

Albbruck: Jäger löst größeren Polizeieinsatz aus

Ein Jäger hat am Dienstag einen größeren Polizeieinsatz in Albbruck ausgelöst. Warum, lesen Sie hier.

Lauchringen: Unbekannter beschädigt Pickup und flüchtet

Ein Pickup ist in der Nacht auf Freitag, 4. November, in Lauchringen beschädigt worden. Wie die Polizei mittteilt, war ein anderes Fahrzeug vermutlich beim Ein- oder Ausparken gegen den Pickup gestoßen. Dabei wurde ein Sachschaden von rund 3500 Euro verursacht.

Der Verursacher flüchtete. Der Pritschenwagen war am Donnerstagabend, ab 22 Uhr, beim Sportplatz und danach in der Holzäckerstraße geparkt. Um sachdienliche Hinweise bittet der Polizeiposten Tiengen, Telefon 07741/831 60. (sk)