Mit 9.790 arbeitslos gemeldeten Menschen ist zwar noch lange nicht das Vorkrisenniveau erreicht, aber der Weg in Richtung Normalität geebnet. Darüber informiert die Agentur für Arbeit in ihrem Bericht über die Arbeitsmarktsituation im Juni 2021. Der winterliche Höchststand von über 11.000 Arbeitslosen liegt hinter der Region, die 10.000er-Marke wurde erstmals in diesem Monat wieder unterschritten. Für die Agentur für Arbeit Lörrach steht die gezielte Weiterbildung von Menschen ohne Berufsabschluss weiterhin im Fokus.

Horst Eckert, Leiter der Lörracher Arbeitsagentur, kommentiert die aktuelle Lage: „Die aktuelle Pandemielage lässt weitreichende Lockerungen zu. Bleibt es so, gehe ich davon aus, dass sich über den Sommer unsere Gastronomie, Kultur und Dienstleistungsbranche in kleinen Schritten erholen könnte.“

In den vergangenen Wochen nahm die Nachfrage nach Arbeitskräften im Servicebereich und Dienstleistungssektor wieder zu. Eigentlich als erfreuliche Nachricht zu werten, könnte das zum Risiko für die Region werden. „Unternehmen haben zunehmend Schwierigkeiten ihre Stellen adäquat zu besetzen“, erklärt Eckert.

Arbeitslosenquote geht zurück Die Arbeitslosenquote im gesamten Agenturbezirk Lörrach sank um 0,2 Prozentpunkte auf 4,4 Prozent. Vor der Corona-Krise lag die Arbeitslosenquote bei 3,6 Prozent. Das Land Baden-Württemberg weist eine Quote von 3,9 Prozent aus. Rückgang der Arbeitslosigkeit in beiden Landkreisen Im Juni wurden in den Landkreisen Lörrach und Waldshut 9.790 Arbeitslose gezählt, das entspricht einer Quote von 3,9 Prozent im Kreis Waldshut (Mai: 4,1 Prozent) und 4,7 Prozent im Kreis Lörrach (Mai: 4,9 Prozent). Im Landkreis Lörrach nahm die Arbeitslosigkeit um 247, im Landkreis Waldshut um 168 ab. Zahl der Langzeitarbeitslosen auf hohem Niveau Gegenüber dem Vorjahr ist die Arbeitslosigkeit weiterhin auf einem höheren Niveau. Insbesondere Langzeitarbeitslose (3.120) sind von dieser Entwicklung betroffen. Im Vergleich zum Juni 2020 sind 1.135 Menschen mehr im Langzeitbezug gemeldet. Das ist ein Anstieg um 57 Prozent. Bewegung im Arbeitsmarkt Im Juni meldeten sich 1.509 Personen neu oder erneut arbeitslos. Davon kamen 589 Personen direkt aus Beschäftigung und damit 94 weniger als im letzten Monat. Gleichzeitig beendeten 1.929 Personen ihre Arbeitslosigkeit. Davon nahmen 855 Personen eine Arbeit auf und damit sogar mehr als in den vergangenen Jahren. Arbeitskräftenachfrage nimmt zu Im Juni 2021 waren bei der Agentur für Arbeit Lörrach 2.641 Stellenangebote registriert. Im Berichtsmonat wurden 632 neue Arbeitsstellen gemeldet und damit 116 Stellen mehr als im Vorjahr. Beschäftigung ist saisonal bedingt leicht gesunken Rückblick auf Dezember 2020: Betrachtet man die Veränderung zwischen September und Dezember 2020, wirkte sich der zweite Lockdown kaum auf die Beschäftigung aus. Der Rückgang um 609 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (-0,5 Prozent) liegt auf dem Niveau der Vorjahre. Vergleicht man allerdings die aktuellen Zahlen mit den Vorjahresdaten (31.12.2019) nahm die Beschäftigung pandemiebedingt um 1,4 Prozent (-1.909) ab.

Besorgniserregend bleibt weiterhin der stetige Anstieg der Langzeitarbeitslosigkeit, die auch im Juni 2021 nicht von den günstigen Entwicklungen profitieren konnten. „Ein Großteil der Langzeitarbeitslosen ist an- und ungelernt. Für diesen Personenkreis wird der Arbeitsmarkt immer weniger aufnahmefähig.“

Für Horst Eckert liegt ein Teil der Lösung in der gezielten Weiterbildung und Qualifizierung, denn wer gut ausgebildet ist, sei den beruflichen Anforderungen gewachsen und vermeide Arbeitslosigkeit. „Lernen, sich weiterbilden und qualifizieren muss den gleichen Stellenwert bekommen wie Arbeiten. Wenn wir das als Gesellschaft verinnerlichen und umsetzen, ist viel für die Zukunft gewonnen“, so Eckert.

Kontakt: Der Arbeitgeberservice der Agentur für Arbeit berät interessierte Arbeitgeber unter der Telefonnummer 0800 4 5555 20 rund ums Thema Weiterbildung und Qualifizierung.