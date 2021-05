Hochrhein Nur für Abonnenten vor 1 Stunde

„Das ganze Wintergeschäft fiel weg“ – Die traurige Bilanz von Liftbetreibern, Bergwacht und Tourismus

Liftbetreiber, Bergwacht und Tourismus blicken auf einen außergewöhnlichen Winter am Hochrhein und im Schwarzwald zurück. Es gab zwar so viel Schnee wie schon lange nicht mehr, aber die Lifte standen still – zumindest dort, wo sie nicht vermietet wurden.