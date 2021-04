Laufenburg Nur für Abonnenten vor 7 Stunden

Neustart im Lockdown: Während andere Wirte um die Existenz bangen, wagt sich Patricia Scianna Münch an die Übernahme eines Luttinger Traditionsgasthauses

Für Wirte und Hoteliers ist die nunmehr sechs Monate währende Phase des Corona-bedingten Lockdowns eine harte Zeit, die viele an den Rand der Existenz bringt. Für die Gastronomin Patrizia Scianna Münch sind die aktuellen Unwägbarkeiten derweil kein Grund, den Kopf in den Sand zu stecken. Sie übernimmt das Traditionsgasthaus „Kranz“ in Luttingen und investiert im großen Stil, um dessen Fortbestand zu sichern.