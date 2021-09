von Markus Baier, Verena Wehrle

Wettstreit der Argumente im direkten Vergleich: Welche Antworten auf drängende Fragen, welche Ideen und Visionen die Bundestagskandidaten für den Wahlkreis Waldshut haben, davon konnten sich die Besucher der SÜDKURIER-Wahlarena ein direktes Bild machen. Fünf Kandidaten der im Bundestag vertretenden Parteien waren mit von der Partie und diskutierten in Duellen auf der Bühne. Die Besonderheit: Die Kandidaten wussten vorab nicht, wer ihr Widerpart sein würde, noch mit welchem Thema die SÜDKURIER-Moderatoren Andreas Gerber und Kai Oldenburg sie konfrontieren würden.

A 98: Felix Schreiner (CDU) – Jan-Lukas Schmitt (Grüne)

Zu Beginn bekam es Felix Schreiner (CDU) mit seinem Mitbewerber Jan-Lukas Schmitt (Grüne) zu tun. Zum Thema A98 vertraten diese beiden Duellanten sehr gegensätzliche Positionen. Schmitt plädierte für eine dreispurige Bundesstraße als Ortsumfahrung der Städte und Gemeinden. Diese sei mit weniger Aufwand und deutlich schneller zu realisieren als eine Autobahn, so seine Argumentation.

Felix Schreiner (CDU). | Bild: Linke, Frank

Schreiner dagegen forderte unter Verweis auf den Bundesverkehrswegeplan „ohne Wenn und Aber“ ein Festhalten am dort festgelegten Bau einer vierspurigen Autobahn als Lückenschluss. Die im aktuellen Verkehrsgutachten dargelegten Entwicklungen – insbesondere die erwartete Verdoppelung des Autoverkehrs in den nächsten Jahren ließen auch gar keine Alternative zu, so Schreiner.

Jan-Lukas Schmitt (Grüne). | Bild: Linke, Frank

Dass gerade dieses Verkehrsgutachten und seine Datenbasis bislang nur bestimmten Kreisen offen gelegt seien, kritisierte Schmitt massiv. Denn: „So lange nicht Transparenz geschaffen wird, lässt sich auch nicht beurteilen, ob die Autobahn tatsächlich nötig ist.“

Miet-Problematik: Rita Schwarzelühr-Sutter (SPD) – Jan-Lukas Schmitt (Grüne)

Mit Rita Schwarzelühr-Sutter (SPD) debattierte Jan-Lukas Schmitt derweil über die Mieten-Problematik im Land, wobei sich inhaltlich große Übereinstimmungen zeigten. Das klassische Einfamilienhaus sei in diesem Kontext ebenso ein Auslaufmodell, wie sich gezeigt habe, dass der „Mietendeckel“ nicht funktioniere, so Schmitt.

Rita-Schwarzelühr-Sutter (SPD). | Bild: Linke, Frank

Vielmehr müsse in Übereinstimmung mit den Bebauungsvorschriften stärker in die Schaffung günstigen Wohnraums investiert werden. Auch Schwarzelühr-Sutter forderte mehr Anreize für Wohnungsbau – auch durch Förderung und soziale Bauvorhaben.

Jan-Lukas Schmitt (Grüne). | Bild: Linke, Frank

Ein besonderes Augenmerk verdiene ihrer Ansicht nach auch das Bauen mit der Ressource Holz und die Beachtung innovativer Wohnbauprojekte, die gegebenenfalls Möglichkeit zur Aufstockung böten.

Marktregulierung: Rita Schwarzelühr-Sutter (Spd) – Jareem Khawaja (FDP)

Ob der Markt alles reguliert – dieser Frage widmete sich Rita Schwarzelühr-Sutter im Duell mit Jareem Khawaja (FDP). Die Wirtschaftswissenschaftlerin Schwarzelühr-Sutter sprach sich dafür aus, dass der Staat in einigen Bereichen, namentlich im Gesundheitswesen, eine regulierende Funktion einnehmen müsse.

Rita-Schwarzelühr-Sutter (SPD) | Bild: Linke, Frank

Auch in Sachen Umweltschutz könne der Staat nicht einfach den Markt sich selbst überlassen – denn häufig wanderten Unternehmen in Länder ab, in denen sie nicht so hohe Umwelt- oder Menschenrechtsauflagen erfüllen müssten.

Jareem Khawaja (FDP). | Bild: Linke, Frank

Khawaja widersprach diesen Positionen teilweise entschieden – und auch im Widerspruch zu der offiziellen Haltung seiner Partei. Der Staat müsse in einigen Bereichen durchaus eingreifen, aber er dürfe den Wettstreit der Ideen der freien Wirtschaft nicht beeinträchtigen. Denn nur so komme Innovation zustande, so Khawaja. Insbesondere gelte es hier, einseitige Subventionen abzubauen, um den Wettbewerb nicht zu verzerren.

Digitalisierung: Jareem Khawaja (FDP) – Robert Kuhlmann (Linke)

Jareem Khawaja duellierte sich mit Robert Kuhlmann (Linke) zum Thema Digitalisierung und warum es Konzerne nicht schafften, ein flächendeckendes Netz zu schaffen. Khawaja sieht das Versagen zunächst bei der CDU, die in 16 Jahren Regierungszeit diesbezüglich viel verschlafen habe.

Jareem Khawaja (FDP). | Bild: Linke, Frank

Die FDP fordere auch zur Förderung der Wirtschaft einen schnellen Ausbau von Gasfaser- und 5-G-Netzen. Das dürfe aber nicht – wie im Kreis Waldshut geschehen – durch Investitionen der Kommunen erfolgen. Generell müssten aber bürokratische Hürden heruntergesetzt und Genehmigungsverfahren beschleunigt werden.

Robert Kuhlmann (Linke). | Bild: Linke, Frank

Kuhlmann sprach sich indes dafür aus, dass Mobilfunkanbieter verpflichtend ihre Masten mit Mitbewerbern teilen müssten. Denn sonst würde es sich für die Unternehmen nicht lohnen, die Netze in den ländlichen Raum zu legen. Er forderte, nicht nur auf die Zahl der Haushalte zu schauen, sondern die Versorgung stärker in die Fläche zu bringen, „dann ist das Thema erledigt“.

Gesundheitsversorgung: Robert Kuhlmann (Linke) und Felix Schreiner (CDU)

Etwas hitziger wurde die Debatte von Robert Kuhlmann und Felix Schreiner über die Gesundheitsversorgung. Natürlich verneinte Schreiner, dass die CDU die Entwicklung im Kreis Waldshut verschlafen habe und verwies auf große Herausforderungen, etwa der Überalterung der Ärzteschaft in der Region. Man müsse für Personal werben und gerade für Ärztinnen Anreize schaffen.

Robert Kuhlmann (Linke). | Bild: Linke, Frank

Kuhlmann warf Schreiner und der CDU dagegen Versagen vor: Mit der Schließung des Spitals Bad Säckingen vor dem Bau des Zentralklinkums habe man „den zweiten vor dem ersten Schritt getan“. Der Linke forderte darüber hinaus auch eine bessere Vergütung im Gesundheitswesen und der Pflege, worauf Schreiner entgegnete, dass eine Landarztvergütung bereits beschlossen wurde.

Felix Schreiner (CDU). | Bild: Linke, Frank

Schreiner sieht eine Verbesserung der Versorgung durch das neue Zentralkrankenhaus im Zusammenspiel mit dem Gesundheitscampus Bad Säckingen als gegeben.

Bei der SÜDKURIER-Wahlarena am Donnerstagabend im Kursaal Bad Säckingen lieferten sich die Kandidaten der im Bundestag vertrenen Parteien nicht nur spannende Duelle, sie beantworteten auch Fragen der Bürger und der Moderatoren Andreas Gerber und Kai Oldenburg. Wie haben sich die Kandidaten geschlagen? Wofür wollen sie sich einsetzen? Hier können Sie die Wahlarena anschauen.