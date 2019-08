von Katharina Schlegel

Der Hochrhein fließt über 150 Kilometer durch unterschiedliche Landschaften vom Bodensee über Waldshut westwärts bis nach Basel. Und es scheint, als würde der Fluss für Wassersportler immer beliebter. Immer mehr Vereine mit unterschiedlichen Wassersport-Angeboten gibt es. Wir haben eine Auswahl an Wassersport-Angeboten und Bademöglichkeiten entlang des Rheins zusammen gestellt. Sowohl auf der deutschen als auch auf der schweizerischen Rheinseite gibt es Wassersportvereine beispielsweise für Rudern und Paddeln, Motorboot-Clubs, Segelvereine und sogar Drachenboot-, Pontonier- und Wasser-Ski-Vereine.

Paddelsport

Bei Paddelsport handelt es sich vor allem um den Kanusport. Dabei wird das Kanu mithilfe von Paddeln in Blickrichtung vorwärts bewegt. Man unterscheidet zwischen mehrere Arten von Kanus und Paddeln.

Entlang des Hochrheins gibt es mehrere Wassersportvereine, die regelmäßiges Paddeltraining anbieten, Kanurennsport betreiben und an Regattaveranstaltungen teilnehmen. Außerdem gibt es entlang des Rheins Ausleihstationen, an denen Kanus ausgeliehen werden können. So kann der Rhein auf eigene Faust erkundet werden.

Wassersportverein Waldshut: Der Waldshuter Wassersportverein bietet unter anderem regelmäßige Trainingszeiten für den Paddelsport an. Zweimal wöchentlich treffen sich die Vereinsmitglieder zum Paddeln. Das Paddelrevier erstreckt sich von der Aaremündung bis zur Stauwehr Dogern. Das Nutzen von vereinseigenen Booten ist nur Vereinsmitgliedern gestattet. Erwachsene zahlen einen Jahresbeitrag für Rudern und Paddeln von 180 Euro, Jugendliche zahlen 120 Euro. Wer nur Paddeln will, zahlt 90 Euro, ermäßigt 50 Euro. Außerdem muss eine einmalige Anmeldegebühr von 50 Euro gezahlt werden. Weitere Informationen gibt es im Internet: www.wv-waldshut.de

Wassersportverein Rheinstrom Schwörstadt: Auch der Wassersportverein in Schwörstadt bietet regelmäßige Kanutrainingszeiten an. Montags trainieren die Anfänger, mittwochs die Fortgeschrittenen. Außerdem nimmt der Wassersportverein regelmäßig an Kanurennsportveranstaltungen teil. Die Mitgliedsbeiträge liegen je nach Alter und Art der Mitgliedschaft zwischen vier und 66 Euro jährlich. Weitere Informationen zu den Treffen und Trainingszeiten finden Sie unter www.wsv-schwoerstadt.de

Bild: Roland Holschneider

Hochrhein Paddler Bad Säckingen: Der Verein hat sich auf den Paddelsport spezialisiert. Das Vereinsgelände liegt oberhalb des Rheinkraftwerks in Bad Säckingen. Im Sommer treffen sich die Vereinsmitglieder dreimal wöchentlich (Montag, Mittwoch und Samstag) zum gemeinsamen Training. Weitere Informationen zum Verein und den angebotenen Sportarten finden Sie im Internet unter www.hochrhein-paddler.de

Freundeskreis der Paddler im RCG: Bei dem Freundeskreis der Paddler handelt es sich um einen eigenen Verein, der jedoch von dem Ruderclub Grenzach (RCG) unterstützt wird. Zwischen den Ruderern sorgt der Paddelverein für Paddeltraining und -veranstaltungen. Der Mindestmitgliedsbeitrag liegt bei 20 Euro, Schüler und Senioren zahlen mindestens 10 Euro. Die Paddler trainieren dreimal wöchentlich, am Montag, Mittwoch und Freitag. Unter www.ruderclubgrenzach.de gibt es weitere Informationen.

Kanuverleih Eglisau (Schweiz): Bei Sportegge Alder können Kanus für geführt sowie für freie Touren gemietet werden. Die Preise liegen je nach Tourenlänge zwischen 37 und 69 Franken, mit Aufpreis für einen Tourguide. Außerdem sind zusätzliche Fahrrad- und Gepäcktransporte möglich, damit der Ausflug mit dem Kanu ohne Sorgen, um den Rucksack, genossen werden kann. Unter www.sportegge.ch sind weitere Informationen zu den Touren, Angeboten und Preisen zu finden.

Kanuverleih Hochrheinkanu: Der in Murg gelegene Kanu- und Kajakverleih biete neben dem Verleih auch geführte Kanutouren. Es gibt sowohl offene als auch geschlossene Touren, für die teilweise Anmeldungen erforderlich sind. Die Preise für geführte Touren liegen bei 24 Euro für Erwachsene und 18 Euro für Kinder, Familientickets für bis zu vier Personen sind erhältlich. Wer ein Kanu oder Kajak in Murg ausleihen möchte, zahlt je nach Boot pro Tag zwischen 23 und 35 Euro. Ein Boottransport zurück nach Murg ist möglich, kostet jedoch extra. Weitere Informationen sowie die Termine der Touren gibt es auf der Website www.hochrhein-kanu.de

Aargauwasser Schlauchboot-Flussfahrten: Aargauerwasser bietet Schlauchboot-Touren auf der Aare, der Reuss, der Limmat und dem Rhein an. Auf dem Rhein gibt es drei verschiedene Routen: von Rekingen bis nach Rietheim, von Rekingen bis nach Koblenz und von Rietheim bis zur Fähre in Full. Außerdem sind auf Anfrage auch individuelle Touren und Routen möglich. Der Preis für einen Ausflug im Schlauchboot liegt je nach Länge der Tour bei 520 bis 570 Franken pro Boot. Ein Boot wird von sechs bis zehn Personen besetzt, die gemeinsam paddeln. Im Internet gibt es unter www.aargauerwasser.ch weitere Informationen.

Gemeinde Küssaberg: Auch über die Gemeinde Küssaberg können Kanu- und Soft-Rafting-Touren (Touren auf dem Schlauchboot) organisiert werden. Es werden geführte Touren von Hohentengen nach Küssaberg angeboten. Treffpunkt ist beim Gemeindezentrum Küssaberg-Rintheim, Beginn jeweils um 10.30 Uhr. Weitere Informationen erhalten Sie bei der Tourist-Information Küssaberg unter der Telefonnummer 07741/600145.

Rudern

Der Rudersport ähnelt dem Kanusport. Allerdings wird das Boot mithilfe von Rudern entgegen der Blickrichtung bewegt. Auch beim Rudern unterscheidet man Boots- und Ruderarten, je nach Anzahl der Ruderer und Ruder. Am Hochrhein gibt es viele Wassersportvereine, die regelmäßiges Training anbieten und an Ruderregatten teilnehmen. Einige Vereine bieten nicht nur Rudern, sondern Rudern und Paddeln an.

Wassersportverein Waldshut: Der Waldshuter Verein bietet neben dem Kanufahren auch Rudern an. Es gibt dreimal in der Woche die Möglichkeit, sich für das Rudertraining zu treffen. Wie auch das Paddelrevier erstreckt sich das Revier zum Rudern von der Aaremündung bis zur Stauwehr Dogern. Außerdem nehmen die Ruderer aus Waldshut an Regatten teil. Es gilt, wie auch beim Paddeln: Nutzung der Boote nur für Vereinsmitglieder. Erwachsene zahlen einen Jahresbeitrag für Rudern und Paddeln von 180 Euro, Jugendliche zahlen 120 Euro. Einen extra Ruderpreis gibt es nicht. Unter www.wv-waldshut.de finden Sie weitere Informationen zum Verein und den Trainingszeiten für Ruderer.

Ruderclub Rheinfelden: Der Ruderclub Rheinfelden trainiert täglich. Je nach Gruppe bedeutet das zwei- bis dreimal Training in der Woche. Der Mitgliedbeitrag von 300 Euro, für Kinder und Schüler 150 Euro, muss halbjährlich gezahlt werden. Der Verein nimmt sehr aktiv an Wettkämpfen und Regatten teil und kann dort große Erfolge verzeichnen. Weitere Informationen zum Verein, den Events und Trainingszeiten gibt es unter www.ruderclub-rheinfelden.de

Ruderclub Bad Säckingen: Der Ruderclub Bad Säckingen trainiert im Sommer viermal wöchentlich, Dienstag, Donnerstag, Freitag und Samstag. Außerdem veranstaltet der Verein regelmäßige Wanderfahrten und Ausflüge. Für alle, die mit dem Rudern beginnen wollen, gibt es zweimal im Jahr einen Einsteigerkurs gibt es zweimal im Jahr für 90 Euro. Der nächste Kurs findet jedoch erst im kommenden Jahr statt. Zum Rudern im Club zahlen Erwachsene als Vereinsmitglieder einen Jahresbeitrag von 220 Euro, Kinder und Jugendliche bis zu einem Alter von 18 Jahren zahlen 110 Euro. Weitere Informationen zu den Wanderfahrten und Trainingszeiten werden vom Verein unter www.ruderclub-bad-saeckingen.de veröffentlicht.

Bild: Ebner, Matthias

Ruderclub Grenzach: Um im Grenzacher Ruderclub trainieren zu können, ist für Einsteiger die Teilnahme an einem Anfängerkurs verpflichtend. Diese finden jährlich statt. Für Fortgeschrittene gibt es außerdem regelmäßige Kurse, um das Wissen und die Sicherheit beim Rudern zu gewährleisten. Das Ruderrevier des Vereines liegt zwischen den Stauwehren Augst und Birsfelden. Das Training findet je nach Gruppe montags und dienstags, donnerstags und samstags statt. Zudem werden Wanderfahrten organisiert. Der Vereinsbeitrag beträgt für Ruderer 245 Euro jährlich. Informationen zum Verein und den Veranstaltungen finden Sie unter www.ruderclubgrenzach.de

Drachenboot

Ein Drachenboot ist ein langes Paddelboot, das ursprünglich aus China kommt. Daher werden die Boote häufig von Verziehrungen und Drachen geziert. An Bord des Bootes finden sich ein Steuermann, ein Trommler und die paarweise angeordneten Paddler. Am Hochrhein gibt es vor allem in Richtung Basel mehrere Wassersport- und Drachenbootvereine, die sich regelmäßig treffen und Veranstaltungen organisieren oder an Drachenbootregatten teilnehmen.

Wassersportverein Rheinstrom Schwörstadt: Das Drachenbootteam des Wassersportvereins Rheinstrom in Schwörstadt trainiert wöchentlich jeweils mittwochs. Das Training ist für Einsteiger und Interessierte offen, online kann man sich für fünf Euro zu einer Schnuppertrainingsstunde anmelden. Außerdem ist der Wassersportverein Schwörstadt Veranstalter der jährlichen Rheinstromtage, bei denen bereits die baden-württembergischen Sprint-Meisterschaften der Drachenbootvereine stattgefunden hat. Weitere Informationen zum Verein, Training und den Veranstaltungen finden Sie unter www.wsv-schwoerstadt.de

Bild: Verein

Ruderclub Grenzach: Das Drachenbootteam aus Grenzach, der Hornfelsedrache, nimmt regelmäßig an Regatten und Veranstaltungen, wie beispielsweise das Hannover Drachenbootfestival, teil. Das gemischte Team trainiert montags, mittwochs und freitags jeweils um 19 Uhr. Auf der Internetseite des Ruderclubs (www.ruderclubgrenzach.de) heißt es, man müsse keine Paddelerfahrung haben, sondern könne einfach zum Training vorbei kommen. Daher können über den Grenzacher Ruderclub auch Drachenboot-Events gebucht werden. Das Drachenbootfahren sei ein idealer Ansatz zur Teambildung und ein außergewöhnliches Erlebnis. Auf der Internetseite des Ruderclubs gibt es weitere Informationen sowie die Kontaktdaten der Ansprechpartner für Drachenevents und -training.

Pontoniersport

Der Pontoniersport ist eine traditionelle Wassersportart der Schweiz. Daher gibt es entlang des Hochrheins mehrere Pontonierfahrvereine sowie regelmäßig stattfindende Wettkämpfe. Beim Pontoniersport kommt es neben der Schnelligkeit auch auf die Präzision beim Fahren und daher ein umfangreiches Wissen zum Element Wasser an. Entlang des Hochrheins gibt es eine Pontonierfahrvereine, allerdings nur auf der schweizerischen Rheinseite.

Schweizerischer Pontonier-Sportverband: Die insgesamt 41 Pontonierfahrvereine der Schweiz sind unter dem Schweizerischen Pontonier-Sportverband organisiert. Entlang de Hochrheins finden sich beispielsweise Vereine in Schaffhausen, Eglisau, Zurzach, Laufenburg, Mumpf und Basel. Die Pontoniere in Schaffhausen trainieren beispielsweise zweimal die Woche am Dienstag und Donnerstag. Und auch in Eglisau treffen sich sowohl die Jungpontoniere als auch die Aktiven ebenfalls ein- bis zweimal wöchentlich. Neben dem regelmäßigen Training nehmen die meisten Vereine an Regatten teil und organisieren Events und Veranstaltungen, wie eigene Wettkämpfe oder Treffen. Weitere Informationen zu den einzelnen Vereinen sowie dem Schweizerischen Pontonier-Sportverband finden Sie im Internet unter www.pontonier.ch

Bild: Güntert

Motorboot-Clubs

Ein Motorboot wird von einem Verbrennungs- oder Elektromotor angetrieben. In Detuschland wird für das Führen von Motorbooten mit 15 PS wird ein Führerschein benötigt, auf dem Rhein und dem Bodensee bereits ab 5 PS. Bei Sportbooten wird mindestens ein Sportbootführerschein benötigt. Daher gibt es am Hochrhein einige Motorbootclubs mit Anlegestellen und Ausbildungsmöglichkeiten.

Motorboot-Club-Hochrhein: Das Vereinsheim des Motorboots-Clubs liegt in Lauchringen, genutzt wird der Rhein bei Rheinkilometer 106,5 bei Waldshut-Tiengen. Der Verein setzt sich neben der sportlichen Aktivitäten auch für Umwelt- und Naturschutz ein. Dafür wurde Motorboot-Club am Hochrhein bereits 16 Mal in Folge mit dem Umweltzertifikat „Blaues Europa„ ausgezeichnet. Weitere Informationen zum Verein, dem Vorstand und die Möglichkeit, den Verein zu kontaktieren, finden Sie unter www.motorbootclub-hochrhein.de

Wassersportfreunde Rheinfelden: Der Vereinssitz der Wassersportfreunde ist in Rheinfelden. Dort liegt ein kleiner Hafen, an dem Liegeplätze für Motorboote gemietet werden können, auch für Nicht-Mitglieder des Vereins. Wer ein Vereinsmitglied werden will, zahlt eine einmalige Anmeldegebühr von 220 Euro und danach einen jährlichen Beitrag von 45 Euro. Zusätzlich noch die Miete für einen Bootsliegeplatz mit Steg. Neben dem Ausüben des Motorbootsportes nimmt der Verein auch an Veranstaltungen wie dem Rhine Clean up Day am 14. September teil. Außerdem gibt es monatliche Arbeitseinsätze auf dem Vereinsgelände in Rheinfelden. Weitere Informationen zum Verein gibt es unter www.wsfr.de

Mit Temperaturen bis 34 Grad war pünktlich zum Wochenende der Sommer eingetroffen. Riesige Wolkentürme in weiter Entfernung verschwanden im Laufe des Tages wieder. Während die einen sich im Schwimmbad vergnügten, nutzten andere den Rhein für eine Abkühlung. Gleich mehrere Motorboote mit Badenden an Bord ließen sich flussabwärts treiben, um dann wieder Gas zu geben. | Bild: Peter Rosa

WassersportclubGrenzach-Wyhlen/Yachtclub Hörnle: Die Nutzung der Stege in Grenzach ist den Vereinsmitgliedern des Wassersportclubs und des Yachtclubs vorbehalten. Auf Absprache mit dem Vorstand wird auch Nicht-Mitgliedern das Slippen ermöglicht. Zum Vereinsleben gehört neben dem Wassersport auch der Frühjahrs- und Herbstputz des Vereinsgeländes. Außerdem veranstaltet der Yachtclub Hörnle Ausfahrten und Ausflüge. Unter www.wsc-grenzach-wyhlen.de oder www.ych-grenzach.de gibt es weitere Informationen zu den Vereinen und Veranstaltungen.

Bootssport Bad Säckingen: Auch beim Bootssportverein in Bad Säckingen gibt es die Möglichkeit, am vereinseigenen Steg anzuglegen. Für Gäste gibt es einen reservierten Stegabschnitt, der für 5 Euro pro Tag an Gäste und Nicht-Mitglieder des Vereins vermietet wird. Weitere Informationen zum Verein sowie die Möglichkeit der Kontaktaufnahme finden Sie unter www.bootssport.net

Segeln

Beim Segelsport machen sich die Wassersportler die Energie des Windes zunutze. Es gibt eine Vielzahl unterschiedlicher Segelschiffe und -boote, wie beispielsweise der Katamaran, Yachten oder auch Großsegler mit einer großen Besatzung. Aufgrund der unterschiedlichen Schiffstypen ist eine Vielzahl an Segelmanövern entstanden, die erlernt werden und bei Wettkämpfen verglichen werden können. Segeln ist ein Sport, den man vor allem am Schluchsee, Titisee und Bodensee ausüben kann. Doch auch am Hochrhein gibt es eine aktive Segelschule.

Hochrheinsegler Schwörstadt: Der Segelverein liegt in Schwörstadt am Hochrhein. Das dortige Segelrevier wird zur Ausübung des Segelsportes sowie der Ausbildung genutzt. Mitglieder zahlen eine einmalige Aufnahmegebühr von 150 Euro sowie einen jährlichen Beitrag von 120 Euro, Jugendliche zahlen jährlich nur 25 Euro. Der Verein veranstaltet regelmäßige Veranstaltungen wie die Sommer- und Herbstregatta. Unter www.hochrheinsegler.de werden weitere Informationen zum Verein, den Terminen sowie Veranstaltungen veröffentlicht.

Bild: Mark van Swoll

Rheinrundfahrten

Rheinrundfahrten: Rundfahrten auf dem Hochrhein werden von mehreren Orten und Veranstaltern angeboten. Die Rundfahrt ausgehend von Waldshut wird beispielsweise von den Stadtwerken Waldshut-Tiengen organisiert. Von Laufenburg fährt das Fahrgastschiff „Löwe von Laufenburg„. Termine der Rheinrundfahrten von Waldshut finden sie unter www.stadtwerke-wt.de und die Informationen zu Rundfahrten ab Laufenburg unter www.juergenschroff.de