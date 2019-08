von Katharina Schlegel

Der Hochrhein fließt über 150 Kilometer durch unterschiedliche Landschaften vom Bodensee über Waldshut westwärts bis nach Basel. Und es scheint, als würde der Fluss für Wassersportler immer beliebter. Immer mehr Vereine mit unterschiedlichen Wassersport-Angeboten gibt es. Wir haben eine Auswahl an Wassersport-Angeboten und Bademöglichkeiten entlang des Rheins zusammen gestellt. Sowohl auf der deutschen als auch auf der schweizerischen Rheinseite gibt es Wassersportvereine beispielsweise für Rudern und Paddeln, Motorboot-Clubs, Segelvereine und sogar Drachenboot-, Pontonier- und Wasser-Ski-Vereine.

Schwimmen

Strandbäder entlang des Rheins liegen vor allem auf der Schweizer Rheinseite. Sie gibt es meist in Kombination mit einem am Ufer gelegenen Schwimmbad oder als unbeaufsichtigte Liegewiese mit Rheinzugang.

Rhybadi Schaffhausen (Schweiz): In Schaffhausen liegt das größte noch erhaltene Kastenbad der Schweiz. Das Bad öffnet täglich um acht Uhr und ist Sonntag bis Donnerstag bis 21 Uhr und Freitag und Samstag bis 22 Uhr geöffnet, in den Sommermonaten Juni, Juli und August jeweils eine Stunde länger. Neben dem Schwimmangebot für zwei beziehungsweise vier Franken werden regelmäßige Musik- und Kulturveranstaltungen organisiert. Es gibt wöchentliche Konzerte, DJ-Auftritte und Yoga-Einheiten sowie ein Open-Air Kino im August. Termine und Informationen werden im Internet unter www.rhybadi.ch veröffentlicht. Auch in Eglisau gibt ein historisches Kastenbad im Rhein mit 15 Meter-Becken.

Flurlinger Bad (Schweiz): Beim Rheinbad in Flurlingen handelt es sich um einen etwa 20 Meter langen Sandstrand entlang des Rheins mit angrenzender Liegewiese. Außerdem gibt es Umkleidekabinen, Toiletten, Kaltwasserduschen, Grillstellen und Ruhebänke. Da das Schwimmen im Rhein nicht beaufsichtigt wird, ist der Eintritt frei.

Viele Schwimmbäder entlang des Rheins liegen in direkter Nähe zum Fluss, haben jedoch trotzdem kein Rheinzugang. So auch das Schwimmbad in Full. | Bild: Katharina Schlegel

Badi Dachsen (Schweiz): Das Schwimmbad in Dachsen ist ein kleines Freibad mit Zugang zum Rhein. Neben dem Schwimmer- und Nichtschwimmerbecken gibt es einen Zwei-Meter-Sprungturm, von dem man direkt in den Rhein springen kann. Außerdem gibt es ein Badeboot, dass Badegäste bis in die Nähe des Rheinfalls bringt. Von dort kann man sich durch die Rheinströmung bis zum Schwimmbad zurück treiben lassen. Der Eintritt kostet fünf Franken für Erwachsene, Kinder zahlen drei Franken. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.dachsen.ch unter Sehenswürdigkeiten.

Strandbad Kuba Rheinfelden (Schweiz): Auch dieses Schwimmbad hat neben den normalen Becken einen Rheinzugang sowie einen Sprungturm in den Rhein. Der Eintritt kostet sieben Franken, Kinder sind ermäßigt und zahlen drei Franken. Weitere Informationen gibt unter www.kuba-rheinfelden.ch

Rhybeli Basel (Schweiz): Das Rheinbad in Basel hat je nach Witterung von zehn bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet für Erwachsene sechs Franken, Kinder und Schüler zahlen drei Franken. Informationen zum Rheinbad finden Sie unter www.rhybeli.ch. Nach Saisonende wird das Rheinbad zu einer Sauna umfunktioniert. In den Wintermonaten kann in Wärmekammern geschwitzt werden, bevor man zum Abkühlen im kühlen Becken oder sogar im Rhein schwimmen gehen kann. Allerdings ist die Saunanutzung des Rheinbades den Vereinsmitgliedern des Vereines „Rhyschwitzhysli“ vorbehalten, eine Mitgliedschaft kostet pro Saison 100 Franken. Informationen zum Verein gibt unter www.rhyschwitzhysli.ch

Sommerhitze und das warme, klare Wasser, hier am Ettikoner Laufen, laden zum Baden und Schwimmen ein. Viele unterschätzen die Gefahr. | Bild: Peter Rosa

Beim Schwimmen im Rhein gibt es einige Dinge, wie beispielsweise die Wasserqualität, die Wetterlage und der Wasserstand des Rheines. Informationen zu den aktuellen Pegelständen gibt es beispielsweise auf der Internetseite der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg unter www.hvz.baden-wuerttemberg.de. Die DLRG-Ortsgruppe Rheinfelden informiert unter www.rheinfelden.dlrg.de außerdem über die wichtigsten Regeln und geeignete Schwimmrouten.

Rheinschwimmen Basel

Das Basler Rheinschwimmen wird von der Schweizer Lebensrettungs Gesellschaft (SLRG) in Zusammenarbeit mit den Basler Rettungskräften organisiert. Die Veranstaltung findet am 13. August statt, Ausweichtermin bei schlechtem Wetter ist der 20. August. Eine Anmeldung ist nicht nötig. Allerdings sollten einige Dinge vor der Teilnahme am Rheinschwimmen beachtet werden. Diese werden auf der Homepage der SLRG (www.slrg.ch) ausführlich erläutert: www.slrg.ch/de/nw/sektionen/basel/rheinschwimmen

Tauchen

Beim Tauchen unterscheidet man grob in Berufs- und Sporttauchen. Zu Sporttauchen zählt nicht nur das Tauchen mit Ausrüstung in Seen und Meeren, sondern auch das Tauchen in Schwimmbädern und Schnorcheln. Am Hochrhein gibt es Hochschulen, die Tauchkurse für Anfänger bis hin zu Fortgeschrittenen und Tauchlehrern anbieten.

Tauchschule Hochrhein: Die Tauchschule Hochrhein liegt in Hohentengen und bietet sowohl Kurse als auch regelmäßiges Ausrüstungstraining an. Die Kurse sowie das Training finden im Lauchringer Schwimmbad statt und sind auf Anfrage flexibel möglich. Außerdem werden wöchentlich, jeweils mittwochs, beaufsichtigte Tauchgänge im Rhein organisiert, eine Anmeldung ist nötig. Informationen zu Terminen und Veranstaltungen finden Sie unter www.tauchschule-hochrhein.de

Daniela, Sven und Michel aus dem Kreis Waldshut machten ihren Kurs zum Dive-Master. | Bild: Peter Rosa

Aqua-plus Wehr: Die Tauchschule in Wehr bietet Kurse für Anfänger und Fortgeschrittene jeden Alters an. Die Ausbildungsstandorte sind jedoch nicht in Wehr, sonder von Tiengen bis an den Schluchsee verteilt: Die Poollektionen finden im Tiengener Freibad oder im Hallenbad Herrischried statt. Die Theorielektionen sowie Freiwassertauchgänge finden am Schluchsee bei Seebrugg statt. Außerdem gibt es auch Ausbildungen, die mit Tauchreisen verknüpft werden können. Das benötigte Material kann bei der Tauchschule ausgeliehen werden. Weitere Informationen zu geplanten Tauchreisen, Veranstaltungen und den Kursen werden auf der Homepage unter www.aquaplus-wehr.de und auf Facebook veröffentlicht.

Tauchschule Dreiländereck Lörrach: Die Tauchschule in Lörrach bietet für Jugendliche und Erwachsene ab 10 Jahren Tauchkurse und -weiterbildungen an. Zum Schnuppern und Kennenlernen bietet die Tauchschule in den Sommermonaten von Mai bis September jeweils mittwochs im Freibad Steinen Probestunden für Kinder und Erwachsene an. Der Praxisteil der Ausbildung kann flexibel begonnen werden, zur Theorie werden genau Termine unter www.die-tauchschule.de veröffentlicht. Dort finden sich auch weitere Informationen zu den angebotenen Kursen und den Preisen.

Dugong Dive Center Schaffhausen: Das Dugong Dive Center ist eine Tauchschule in Schaffhausen. Es werden sowohl Anfänger- als auch Fortgeschrittenenkurse angeboten. Außerdem gibt es Schnupperstunden, an denen man für 60 bis 200 Franken teilnehmen kann. Außerdem werden regelmäßige Tauchevents und -reisen organisiert. Die Termine sowie Preise und Informationen finden Sie unter www.dugong.ch

Angeln

In Deutschland ist Angeln und Sportfischen nur mit gültigem Fischereischein sowie mit einem Gewässer- oder Fischereierlaubnisschein erlaubt. Um einen Fischereischein zu erlangen, muss man eine Fischerprüfung bestehen oder eine Ausbildung zum Fischwirt absolvieren. Ein Gewässerschein kann entweder bei der dem Gewässereigentümer oder einem Pächter, wie beispielsweise einem Angelverein, beantragt werden. Der Rhein ist in mehrere Abschnitte, sogenannte Rheinlose, unterteilt, die von Vereinen gepachtet und so befischt werden können. Außerdem ist es wichtig, gewässerspezifische Schonzeiten und Fangbeschränkungen zu beachten.

Angelsportverein Hohentengen: Das Vereinsheim des Angelsportvereins Hohentengen ist in Herdern. Dort werden regelmäßig öffentliche Stammtische veranstaltet, zu denen nicht nur Vereinsmitglieder, sondern auch Freunde, Verwandte und Interessierte eingeladen sind. Der Verein befischt das gepachtete Rheinlos fünf, zwischen der Landesgrenze bei Glattfelden und dem Kraftwerk Eligsau-Glattfelden. Außerdem ist der Verein Mitpächter der Lose sechs und sieben. Die Aufnahme als Aktivmitglied im Angelsportverein Hohentengen kann nur mit gültigem Fischereischein angenommen werden. Aktivmitglieder zahlen je nach Rheinlos zwischen 30 und 56 Euro jährlich. Weitere Informationen finden Sie unter www.angelsportverein-hohentengen.de und in der Android-App des Vereins.

Klettgauer Angelsportverein Tiengen und Umgebung: Der Klettgauer Angelsportverein hat seinen Sitz in Lauchringen. Im Verein gibt es neben den ausgebildeten Anglern auch eine Jugendgruppe, die zur Ausbildung Jugendlicher genutzt wird. Vom Verein werden mehrere Gewässer befischt: der Rhein zwischen dem Kraftwerk Eglisau und der Judenäule kurz vor Waldshut, die Wutach vom Lauffenmühlenwehr bis zur Mündung in den Rhein, die Steina zwischen der Gemarkungsgrenze Detzeln/Tiengen und der Mündung in die Wutach sowie die Schlücht zwischen den Badenwerken bei Gurtweil und der Mündung in die Wutach. Aktivmitglieder zahlen einen jährlichen Beitrag von 36 Euro, Jugendliche 18 Euro. Zusätzlich muss jährlich als Angelerlaubnis auf dem jeweiligen Gewässer eine Angelkarte für 60 bis 120 Euro erworben werden. Weitere Informationen zu Veranstaltungen, Gewässern und Mitgliedsbeiträgen gibt es auf der vereinseigenen Hompage unter www.kasv.de

Sportfischerverein Waldshut und Umgebung: Das Vereinsheim des Waldshuter Angelsportvereins ist in Albbruck am Dreispitz und ist Dienstag bis Sonntag geöffnet. Der Sportfischverein führt eine Jugendgruppe, der Jugendliche zwischen 12 und 18 Jahren kostenfrei beitreten können. Für das Angelgewässer des Vereins, der Rhein zwischen der Judeninsel bei Waldshut und der Alten Rheinbrücke in Laufenburg, können Jahres-, Monats-, Wochen- und Tagesangelkarten erworben werden. Wochen-, Monats- und Tageskarten stehen auch Nicht-Mitgliedern des Vereins zur Verfügung, Jahreskarten sind den Vereinsmitgliedern vorbehalten. Zur Mitgliedschaft muss eine bestandene Fischerprüfung vorhanden sein, für Jugendliche gilt diese Regelung nicht. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.sfv-waldshut.de

Sportanglerverein Murg-Laufenburg: Zum Sportanglerverein in Murg gehören vier Gewässer, die verwaltet und befischt werden: der Eisweiher in Murg, in dem sich auch das vereinseigene Forellenzuchtbecken befindet, der Rhein zwischen der Fußgängerbrücke Laufenburg und der Gemarkung Murg-Bad Säckingen, der Murgbach und das Angelrevier Thimos, das aus drei Weihern besteht. Die jährlichen Mitgliedsbeiträge in Kombination mit einer Angelkarte kosten zwischen 40 und 58 Euro. Unter www.sportanglervereinml.de finden Sie weitere Informationen zum Verein, den Gewässern und Veranstaltungen.

Fischerzunft Rheinfelden (Schweiz): Die Firscherzunft Rheinfelden hat ihr Vereinsheim in der Fischerhütte am Salmenweiher. Dieser wird von der Zunft befischt. Der Verein veranstaltet außerdem regelmäßige Fischessen sowie Zunftreisen. Da das Fischen nur noch ausgebildeten Fischern mit Schein erlaubt ist, findet der Jungfischerkurs nicht mehr statt. Mit erreichen des 16. Lebensjahres kann man einen Antrag auf Vereinsmitgliedschaft stellen. WEitere Informationen dazu und ein bereits angelegtes Kontaktformular finden Sie unter www.fischerzunft-rheinfelden.ch