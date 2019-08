von Katharina Schlegel

Der Hochrhein fließt über 150 Kilometer durch unterschiedliche Landschaften vom Bodensee über Waldshut westwärts bis nach Basel. Und es scheint, als würde der Fluss für Wassersportler immer beliebter. Immer mehr Vereine mit unterschiedlichen Wassersport-Angeboten gibt es. Wir haben eine Auswahl an Wassersport-Angeboten und Bademöglichkeiten entlang des Rheins zusammen gestellt. Sowohl auf der deutschen als auch auf der schweizerischen Rheinseite gibt es Wassersportvereine beispielsweise für Rudern und Paddeln, Motorboot-Clubs, Segelvereine und sogar Drachenboot-, Pontonier- und Wasser-Ski-Vereine.

Surfen und Wakeboarden

Beim Wakeboarden wir das Brett, anders als beim Surfen, mit einer Bindung an den Füßen festgeschnallt. Ein Motorboot zieht den Wakeboarder, der die Kielwelle des Bootes als Schanze für Sprünge nutzen kann. Außerdem gibt es deutschlandweit mehrere Wakeboardanlagen mit Hindernissen und Seilbahnen. Wasserskifahren funktioniert nach dem selben Prinzip, allerdings mit Skiern anstelle des Boards. Außerdem kann man auf dem Rhein am Hochrhein auch Windsurfen.

Hochrhein Rudern, Paddeln, Segeln: Diese und weitere Möglichkeiten gibt es, auf dem Hochrhein mit dem Boot unterwegs zu sein Das könnte Sie auch interessieren

Wakeboard Schule Villingen/Full (Schweiz): Die Wakeboard-Schule in Villingen in der Schweiz nutzt zum Surfen den Rhein bei Full. Die Schule ist als Verein organisiert. Aktivmitglieder zahlen 150 Franken jährlich und erhalten so ermäßigte Fahrten. Auch für Nichtmitglieder bietet die Wakeboard-Schule Fahrten inklusive Material und Instruktion an. Die Kosten liegen zwischen 38 und 45 Franken pro Fahrt. Außerdem können ein- bis zweitägige Wakeboard-Events in Full gebucht werden. Unter www.wakeboard-school.ch gibt es weitere Informationen zu den Preisen und Angeboten.

Frei Verfügbar Die kostenlose Morgen-Mail aus Waldshut-Tiengen: Ihr Start in den Tag mit den Lokalthemen am Morgen Das könnte Sie auch interessieren

Wassersportclub Grenzach-Wyhlen: Der Wassersportclub bietet unter anderem eine Wasserski- und Wakeboard Gruppe an. Diese trifft sich bei gutem Wetter jeweils dienstags zum Training auf dem Rhein.

Wakeboardschool Basel (Schweiz): Eine weitere Wakeboard-Schule liegt in Basel. Dort gibt es Unterricht für Kinder sowie Erwachsene, Anfänger und Fortgeschrittene. Wie in Villingen werden Kurse, Einzelstunden und Events organisiert. Pro Fahrt zahlt man 55 Franken, Kinder bis zu einem Alter von 16 Jahren zahlen 40 Franken. Weitere Informationen sowie Eventvorschläge und Preise gibt es unter www.wakeboardschoolbasel.com

Bild: Mark van Swoll

Stonesurf Stein (Schweiz): Die Surfstation Stonesurf in Stein gibt Windsurfkurse. Diese finden je nach Wasser- und Wetterlage auf dem Rhein oder einem See statt. Der Windsurf-Grundkurs kostet 260 Franken. Außerdem werden Aufsteigerkurse für 120 Franken sowie die Möglichkeit der Materialmietung mit Aufsicht ab 60 Franken angeboten. Außerdem kann gebrauchte und neue Surfausrüstung gekauft werden. Auf Anfrage können auch Surfreisen veranstaltet werden. Informationen dazu sowie zu den Terminen, den Kursen und dem Verkauf werden im Internet unter www.stonesurf.ch veröffentlicht.

Waldshut-Tiengen Der Gin-Boom erreicht auch den Hochrhein. Ein Getränkehändler erklärt, warum die Spirituose bei uns so beliebt ist Das könnte Sie auch interessieren

Stand-up-Paddling (SUP)

Beim Stand-up-Paddling (SUP), zu deutsch Stehpaddeln, steht man auf dem SUP-Brett und bewegt sich mit einem Paddel fort. Diese Wassersportart ist leicht zu erlernen, auch Anfänger können an SUP-Touren und -Ausflügen teilnehmen. Am Hochrhein gibt es einige Angebote, um an Kursen und Ausflügen teilzunehmen oder die Wassersportart mit geliehener Ausrüstung zu betreiben.

Stonesurf Stein: Die Surfstation in Stein am Rhein bietet Angebote auf dem Stand-up-Paddle (SUP) an. Es werden regelmäßige SUP-Touren auf dem Rhein zwischen Laufenburg und Möhlin organisiert. Diese Touren sind auch für Anfänger geeignet und finden auf dem Rhein zwischen der Aaremündung und Rheinfelden statt. Außerdem gibt es Abendtouren (“SUP-Sundowner“) und Anfängerkurse auf dem Brett. Je nach Dauer und Umfang kosten die Touren und Kurse zwischen 80 und 120 Franken. Weiterführende Informationen gibt es im Internet unter www.stonesurf.ch

Bild: Jannik Mirkai

Wassersportverein Rheinstrom Schwörstadt: Auch der Wassersportverein in Schwörstadt bietet SUP-Kurse an. Im Juli finden jeweils dienstags und samstags, im August wöchentlich am Samstag, Schnupperkurse auf dem Paddelboard statt. Der Kurs kostet 30 Euro und man sollte sich rechtzeitig über die Internetseite des Vereins (www.wsv-schwoerstadt.de) anmelden. Dort gibt es auch weitere Informationen zum stehenden Paddelsport und Veranstaltungen.

Aloha Center Windgfällweiher: Das Freiburger Aloha Center bietet Schnupper- und SUP-Anfängerkurse auf dem Windgfällweiher, sowie SUP-Touren im Schwarzwald an. Außerdem kann man am Windgfällweiher das SUP mieten und an Yoga-Kursen auf dem Brett teilnehmen. Der Schnupperkurs kostet 39 Euro, die SUP-Miete pro Stunde 18 Euro, für alle weiteren Stunden gibt es Vergünstigungen. Weitere Informationen und Termine gibt es unter www.alohacenter.de