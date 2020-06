Fast drei Stunden Fahrtzeit nimmt Kerstin Kaiser insgesamt für ihren Arbeitsweg in Kauf. Dabei könnte diese Zeit deutlich kürzer sein, würde sie für die gesamte Strecke das Auto nehmen. Das kommt für die 50-Jährige aber nicht in Frage. Dennoch ist sie zumindest für einen Teil der Strecke auf das Auto angewiesen. Dafür einen Parkplatz zu finden, wird aber zunehmend zum Problem.

„Ich habe es ausgerechnet: Alleine für das Pendeln bin ich in der Woche 10,5 Stunden unterwegs“, erzählt Kerstin Kaiser. Kaiser wohnt in Berau in der Gemeinde Ühlingen-Birkendorf, ihr Arbeitsort befindet sich im Schweizerischen Baden. Mit dem Auto würde sie etwas weniger als eine Stunde brauchen. Derzeit benötigt sie für den Weg etwa 1,5 Stunden. Dabei ist sie selbst dafür rund eine viertel Stunde mit dem Auto unterwegs. Denn: Anders würde sie nicht nach Waldshut kommen, von wo aus ihr Zug nach Baden (CH) fährt.

Der Arbeitsweg

„Ich fahre mit dem Auto nach Waldshut-Tiengen, wo ich in den Zug nach Baden (CH) umsteige. Von dort geht es dann mit dem Bus weiter bis zum Kantonsspital“, erzählt sie. Öffentliche Verkehrsmittel für den Weg von Berau nach Waldshut könne sie nicht nutzen. „Die fahren alle zu spät. Ich verlasse um kurz nach sechs Uhr morgens das Haus“, so Kaiser. Und es gibt einen weiteren Grund, warum sie keine öffentlichen Verkehrsmittel nach Waldshut nutzen könne: „Der öffentliche Personennahverkehr ist zu unzuverlässig.“

Beschweren will sie sich allerdings nicht. „Mir ist bewusst, dass der öffentliche Verkehr auf dem Land nicht so gut sein kann wie in der Stadt und das würde ich auch nie verlangen“, so Kaiser. Beim Zug nach Baden(CH) sei das anders, der sei immer sehr zuverlässig, weshalb sie ihn auch gerne weiterhin nutzen möchte.

Hinzu kommt, dass sie das Zugfahren genieße. Sie nennt es „positive Zeitgewinnung“. Was sie meint: Die Zeit, welche sie im Zug verbringt, kann sie für sich nutzen – ein Buch oder die Zeitung lesen oder Stricken. Das alles könne sie im Auto nicht.

Die Probleme

Obwohl Kaiser die Zeit, die sie im Zug verbringt, gerne in Kauf nimmt, werden ihr derzeit Steine in den Weg gelegt. Denn: Der Pendlerparkplatz am Bahnhof in Waldshut musste für den Neubau einer Feuerwehr-Einsatzstelle weichen. „Ich kann es verstehen, dass die Feuerwehr eine neue Zentrale braucht. Aber meiner Meinung nach, ist es Aufgabe der Stadt dann Alternativen für die Pendler zur Verfügung zu stellen“, macht Kaiser deutlich. Und diese seien nicht gegeben – zumindest keine, die sie für praktikabel hält.

Sie habe aber das Glück, dass sie morgens sehr früh in Waldshut ankäme und oft in einem dem Bahnhof nahegelegenen Wohngebiet parken könne. Auf Dauer sei das aber keine Option, weswegen sie schon andere Alternativen ausprobiert. „Ich habe es schon am Bahnhof in Koblenz (CH) versucht. Aber da muss ich über den Zoll und ich weiß nie, wie lange das dauert“, so Kaiser. Ein Unsicherheitsfaktor also. Hinzu kommt, dass dort die Parkgebühren sehr hoch sind. Eine wirkliche Alternative ist das also schon einmal nicht. „Es ist wichtig, dass ich pünktlich bei der Arbeit bin. Den Zug zu verpassen kann und will ich mir nicht leisten“, sagt sie entschieden. Außerdem: „Ich bin dann ein weiteres Auto auf der Straße, was ich ja eigentlich gar nicht will“, so die 50-Jährige.

Das Auto wird geteilt

Denn: Um die Umwelt und den Geldbeutel zu schonen, teilt sich die Familie ein Auto. Inzwischen sind ihre beiden Söhne erwachsen und haben beide selbst ein eigenes Auto, denn sie sind darauf angewiesen. Davor hätten sich die Familienmitglieder ein Auto teilen müssen. Nun teilt Kaiser es sich nur noch mit ihrem Mann.

Damit das reibungslos funktioniert, wird in einem Familienkalender eingetragen, wer wann das Auto benötigt. „Wir müssen miteinander reden, dann geht das schon“, so Kaiser. Natürlich müsse man auch einmal zurückstecken, aber solange man sich absprechen würde, sei das kein Problem. „Jeder steckt mal zurück“, erzählt die 50-Jährige. Irgendwie käme die Familie immer klar. „Im Notfall frage ich die Nachbarn, ob sie mich mitnehmen könne, fahre zu Verabredungen zumindest einen Weg mit dem Bus oder mein Mann muss mich fahren“, so Kaiser.

Ihr Mann, der in einem Sportverein sehr aktiv sei, bilde beispielsweise oft Fahrgemeinschaften mit Kollegen und könne so auf das gemeinsame Auto verzichten. Die Anschaffung eines zweiten Autos sei zwar schon im Gespräch gewesen, aber für Kaiser keine Option – auch als Elektroauto nicht, denn die Herstellung der Batterie hält sie für bedenklich. Da verzichtet sie lieber auf die ein oder andere Fahrt oder sucht sich Alternativen.