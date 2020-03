von SK

Aktuell wurde ein dritter Fall einer COVID19-Erkrankung im Landkreis Lörrach bestätigt. Der Patient hatte beruflich Kontakt zu einem seit gestern bekannten bestätigten Fall in der Schweiz. Dies teilt das Landratsamt am Mittwochnachmittag mit.



Die betroffene Person zeige seit dem 7. März Erkältungssymptome, befinde sich aber in einem stabilen und fieberfreien Zustand. Enge Kontaktpersonen finden sich im beruflichen Umfeld in der Schweiz und in der Familie. Das Gesundheitsamt hat für die fünfköpfige Familie häusliche Quarantäne angeordnet.



Der erste Fall im Landkreis Lörrach hingegen, der am 3. März bekannt wurde, gilt als nahezu genesen und werde nach letzten Tests in Kürze aus der Quarantäne entlassen, so das Landratsamt.

Erst am Dienstagabend hatte das Landratsamt den zweiten Corna-Fall im Kreis Lörrach bestätigt. Bei dem Erkrankten handelt es sich laut Mitteilung des Landratsamts Lörrach um einen Reiserückkehrer aus Südtirol, der seit dem 2. März Krankheitssymptome aufweist. Die Person ist in häuslicher Quarantäne und in einem stabilen Zustand, wie das Gesundheitsamt mitteilt.



Da die betroffene Person frühzeitig krankgeschrieben war, gibt es wenige direkte Kontaktpersonen. Derzeit sind dies zwei Personen innerhalb des Landkreis sowie eine weitere im Landkreis Tübingen.

Zu diesen Personen hat das Gesundheitsamt umgehend Kontakt aufgenommen und für diese Personen ebenfalls Quarantänen angeordnet, heißt es in der Mitteilung.