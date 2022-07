Am vergangenen Wochenende kam es in Bad Säckingen zu zwei Bränden. In der Ludwig-Herr-Straße ist laut Polizei am Samstag gegen 18.30 Uhr der Keller eines Zweifamilienwohnhauses ausgebrannt. Neben Kellerräumen befand sich auch eine Wohnung in dem Kellergeschoss, so die Mitteilung.

Verletzt wurde niemand, die Bewohner konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Wie die Polizei informierte, gelang es der Feuerwehr, das Übergreifen der Flammen auf die darüber liegenden Geschosse zu verhindern. Die Kellerwohnung ist nicht mehr bewohnbar. Der entstandene Sachschaden dürfte bei rund 150.000 Euro liegen. Die Brandursache ist noch unbekannt, so die Polizei.

Wohnungsbrand früh entdeckt

Zu einem weiteren Brand kam es am Samstagabend in einer Wohnung in Bad Säckingen. Kurz nach 20.30 Uhr waren laut Polizei Bewohner des Mehrfamilienhauses in der Bergseestraße durch einen ausgelösten Brandmelder auf den Rauch aus einer Wohnung aufmerksam geworden. Sie hatten daraufhin die Feuerwehr verständigt.

Der Wohnungsinhaber war nicht anwesend, so die Mitteilung. Die Feuerwehr drang in die Wohnung ein und konnte den Brand schnell löschen, so die Polizei, im Apartment hatte ein Schränkchen gekokelt. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand der Behörden dürfte ein daneben abgelegter Müllsack zu brennen begonnen haben. Das Schränkchen und der Fußboden wurden beschädigt. Der Sachschaden liegt bei mehreren tausend Euro, teilte die Polizei mit. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.