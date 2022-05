Seit Jahren steht die Hochrhein-Eggberg-Klinik in Bad Säckingen leer. Nun folgte ein weiterer kleiner Schritt auf dem Weg, dem brachliegenden Areal wieder neues Leben einzuhauchen. Noch vor etwas mehr als drei Wochen ersteigerte die Grossmann Group das Gebäude bei der Zwangsversteigerung des Areals. Am Montag stellten sich die neuen Besitzer in Person von Geschäftsgründer Jürgen Grossmann und seinem Partner Svetozar Ivanoff dem Bad Säckinger Gemeinderat vor.

„Wir haben noch keinen fixen Plan“, erklärte Grossmann vor dem Rat. Dafür sei die Versteigerung noch zu frisch. Anhand der zahlreichen bereits realisierten Projekte konnten die Anwesenden der Rastversammlung aber zumindest einen Eindruck davon bekommen, was von den neuen Besitzern zu erwarten ist. So präsentierten sich Grossmann und Ivanoff vor allem als Experten für brachliegende Flächen und Gebäude.

Die komplette Infrastruktur ist vorhanden

Die Grossmann Group machte unter anderem auch deutlich, dass sie die HEK nach dem Bau auch weiter von dem Unternehmen betreut wird. Die Infrastruktur für Aufgaben wie Verwaltung, Vermietung, Verkauf oder Buchhaltung seien bereits vorhanden. Auch dass eine Seniorenresidenz weiterhin das Hauptthema sein soll, bestätigte Grossmann. Da die Gespräche aber noch laufen, wolle man darüber hinaus jedoch noch nichts sagen.

Zusätzlich machte Jürgen Grossmann auf Nachfrage aus dem Gemeinderat auch klar, dass ein Abriss vorerst nicht im Raum stehe: „Wir haben schon viele Gebäude erhalten, die andere Abreißen wollten“, so Grossmann. Zum zeitlichen Rahmen konnten Grossman und sein Partner nichts konkretes sagen. Nur dass man so schnell wie möglich beginnen wolle. Erste Gespräche zu städtebaulichen Förderungen würden aber bereits laufen.