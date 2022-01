von sk

Zu einer unklaren Rauchentwicklung sind am Donnerstagabend, 20. Januar, in Bad Säckingen Feuerwehr und Polizei ausgerückt. Gegen 20.30 Uhr war der Rauch im Bereich der Aqualon-Therme bemerkt worden. Letztlich konnte in dem benachbarten leerstehenden Klinikgebäude der Ausgangspunkt der Rauchentwicklung ausgemacht werden. Dort hatte Unrat gebrannt. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte war das Feuer schon von selbst erloschen. Sachschaden entstand keiner.

Erst vor einigen Wochen hatten in dem Gebäude der ehemaligen Hochrhein-Eggberg-Klinik Müllhaufen, Unrat, Papierberge, ebenso Matratzen, ehemalige Büroutensilien und sonstiger Sperrmüll gebrannt. Die Brände befanden sich in verschiedenen Gebäudeteilen und auch auf verschiedenen Stockwerken. Die Polizei geht wegen deshalb von Brandstiftung aus.