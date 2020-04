Nach dem Fund von Dias mit Patientenaufnahmen aus Beständen der ehemaligen Hochrhein-Eggberg-Klinik (HEK) im Bad Säckinger Kurgebiet. Denn zwischenzeitlich befasst sich der Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationssicherheit (LfDI) von Baden-Württemberg mit der Angelegenheit. Außerdem haben Stadt und Polizei gemeinsam das Gebäude in Augenschein genommen und Akten sowie lose im Haus herumliegende Einzelblätter in Verwahrung genommen, wie Rechts- und Ordnungsamtsleiterin Muriel Schwerdtner auf Nachfrage unserer Zeitung erklärte.

Der Fund dieser Dias mit Patientenaufnahmen brachte den Stein ins Rollen.

Zur Erinnerung: Eine Spaziergängerin hatte vor einigen Wochen Dias mit Detailaufnahmen von Patienten der ehemaligen HEK nahe des Klinikgebäudes im stark von Fußgängern frequentierten Kurpark gefunden. Die Herkunft der Bilder aus Beständen der früheren Klinik war von deren ehemaligem medizinischem Direktor Dr. Arndt Dohmen bestätigt worden. Wie Dohmen im Gespräch mit unserer Zeitung erklärte, wurden die Aufnahmen zu Schulungszwecken verwendet, müssten aber dennoch unter Verschluss aufbewahrt werden.

Die Herkunft der Dias ist nach Ansicht des früheren medizinischen Direktors der HEK, Arndt Dohmen, unstrittig.

Mit der sicheren Verwahrung der Akten beauftragte Insolvenzverwalter Uwe Kaiser nach der insolvenzbedingten Schließung des Hauses den Käufer der Immobilie Karl-Heinrich Drux.

Da sich ursprüngliche Nutzungspläne für die frühere Klinik zwischenzeitlich zerschlagen haben und das Gebäude seit Jahren leer steht und auch immer wieder Ziel von Einbrüchen und Sachbeschädigungen wird, ist auch die einwandfreie Aufbewahrung der alten Patientenakten nicht mehr allen Bereichen gewährleistet. Davon konnten sich Redakteure unserer Zeitung bei einem gemeinsamen Rundgang mit den Gebäudeeigentümern selbst ein Bild machen.

Das Akten-Archiv ist zwar durch eine Stahltür gesichert, gleicht aber einem Schlachtfeld.

Das eigentliche Aktenarchiv ist zwar gut gesichert, allerdings in einem chaotischen Zustand. Viele Patientenakten wurden bereits aussortiert und sollen vernichtet werden. Problematisch ist indes, dass die zur Vernichtung bestimmten Unterlagen bis zum etwaigen Abtransport in konventionellen Altpapier-Containern im Keller aufbewahrt werden, wo sich augenscheinlich immer wieder Unbefugte aufhalten und somit auch Zugang zu den aussortierten Akten haben.

Spuren der Verwüstung finden sich im HEK-Gebäude allenthalben.

Zwischenzeitlich ermittelt eben der Landesdatenschutzbeauftragte in dieser Angelegenheit, wie die in Stuttgart ansässige Behörde auf Nachfrage unserer Zeitung bestätigt. Ein Bußgeldverfahren sei eingeleitet worden, Clarissa Henning von der dortigen Koordinierungs und Pressestelle.

Insbesondere dürfte aber die Frage im Mittelpunkt stehen wer für die Verstöße gegen den Datenschutz haftbar gemacht werden kann. Nach Beginn des Insolvenzverfahrens sei automatisch der Insolvenzverwalter für die sichere Aufbewahrung der Akten verantwortlich, heißt es dazu seitens des LfDI. Dieser könne die Aufgabe aber durchaus auf einen Investor übertragen – und damit auch die Verantwortung für die Akten. Allerdings müsse der Insolvenzverwalter weiterhin überwachen, dass die Sicherheit der Unterlagen gewährleistet sei. Kurz: Am Ende könnten sowohl Insolvenzverwalter Kaiser als auch Investor Drux zur Verantwortung gezogen werden.

Der LfDI gibt sich bedeckt: „Derzeit dauern die Ermittlungen noch an. Nähere Auskünfte zum laufenden Bußgeldverfahren können aus ermittlungstaktischen Gründen derzeit leider nicht erteilt werden.“

Auf jeden Fall haben sich auch Polizei und Stadtverwaltung in die Angelegenheit eingeschaltet und im Sinne der Amtshilfe Akten und Einzelblätter mit möglicherweise sensiblen Daten aus dem HEK-Gebäude sichergestellt, wie Polizei und Ordnungsamt darstellen: „Das Material lag verstreut auf dem Boden herum“, schildert Muriel Schwerdtner. Es sei von der Polizei sichergestellt und der Stadt zur sicheren Verwahrung für den Fall der Verwendung im laufenden Bußgeldverfahren übergeben worden: „Wir haben die Unterlagen unter Verschluss genommen. Damit ist die Gefahr für den Datenschutz vorerst gebannt.“

Offene Fenster wie dieses finden sich rund um die frühere Klinik immer wieder.

Anhaltspunkte für ein strafrechtliches Verhalten einer der beteiligten Parteien sind laut dem Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Waldshut-Tiengen, Florian Schumann, nicht feststellbar: „Verstöße gegen den Datenschutz sind in der Regel keine Straftatbestände sondern werden als Ordnungswidrigkeit geahndet.“

Wie lange das Bußgeldverfahren dauern wird, ist nach Auskunft von LfDI-Pressesprecherin Clarissa Henning erzeit noch nicht absehbar. Allerdings sind Datenschutzverstöße im Zusammenhang mit unsachgemäßer Aufbewahrung oder Entsorgung von Patientenakten für die Behörde gewissermaßen Alltag: In der Vergangenheit wurden deshalb bereits in mehreren Fällen Bußgelder verhängt“, so Henning.