HEK-Käufer geben Einblick: Ihre Wunschvorstellung für das Areal gibt es bereits in Bad Bellingen

Was wird aus der Hochrhein-Eggberg-Klinik in Bad Säckingen? Ihr Käufer, die Grossmann-Group, zeigt, was sie aus der Schwesterklinik in Bad Bellingen gemacht hat und könnte sich Ähnliches für die HEK vorstellen.