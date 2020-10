Von „Normalbetrieb“ weit entfernt

Auch wenn die Grenze zur Schweiz seit annähernd vier Monaten wieder geöffnet ist: Von Normalbetrieb kann aus Sicht des Stadtmarketingvereins Pro Bad Säckingen noch lange keine Rede sein, wie dessen Vorsitzende Elisabeth Vogt darstellt.

Es seien deutlich weniger Besucher in der Stadt unterwegs als zu normalen Zeiten. Pro Bad Säckingen geht davon aus, dass aktuell etwa 30 Prozent weniger Schweizer Kunden in die Stadt kommen als vor der Grenzschließung. Aber auch einheimische Kundschaft bleibt aus. Dies deckt sich mit Erhebungen der Industrie- und Handelskammer (IHK) Hochrhein-Bodensee. Besonders gravierend sind die Folgen der Corona-Krise demnach in den Innenstädten, so IHK-Hauptgeschäftsführer Claudius Marx.

Das sieht auch Elisabeth Vogt so. Insbesondere sei der Spaßfaktor beim Einkaufen ein Stück weit abhandengekommen: „Das Schauen, Probieren und die Lust auf Beratung fehlen merklich bei den Kunden.“ Die Gastronomie habe nach Ende der Freiluft-Saison mit geringen Flächenkapazitäten zu kämpfen. Im Eventbereich verhielten sich die Gäste oft ängstlich und zurückhaltend, „während andererseits teilweise gefeiert wird als gäbe es kein Virus„, so Elisabeth Vogt. Erschwerend kommt hinzu, dass Frequenzbringer wie die Bad Säckinger Märchentage aufgrund der Corona-Regelungen nicht stattfinden konnten.

Der Betrieb in der Innenstadt hat erheblich nachgelassen: Das Einkaufsvergnügen hat unter den Corona-Folgen massiv gelitten. | Bild: Susanne Eschbach

Einbrüche von bis zu 95 Prozent

Aber egal ob Innenstadt-Lage oder Standort im Außenbereich – Corona hat jede Firma in Bad Säckingen in Mitleidenschaft gezogen. Das gilt besonders für die dreimonatige Lockdown-Phase. In einigen Fällen seien die Umsätze bis zu 95 Prozent eingebrochen, so Vogt.

Der Negativtrend betreffe nahezu alle Bereiche von Handel und Gewerbe. Besonders hart sei die aktuelle Situation allerdings für Hotel- und Gastronomiebetriebe, Tourismus- und Reisebüros, Event-, Musik- und Unterhaltungsbranche sowie die Werbebranche. Auch die Bekleidungsbranche, die Kfz-Händler, aber auch Dienstleister aller Art zählt Vogt zu den Verlierern der Corona-Pandemie mit ihren Folgeerscheinungen.

Profitiert hätten derweil der Online-Handel, aber auch Baumärkte und die Fahrradbranche. Denn mit den Beschränkungen des öffentlichen Lebens hat ein Trend im Bereich Wohnungs- und Gartengestaltung eingesetzt. Außerdem hat es die Menschen verstärkt zu sportlichen Aktivitäten ins Freie gezogen.

Situation bleibt ernst bis bedrohlich

Die zwischenzeitliche Entwicklung variiert je nach Branche, sagt Vogt. So befänden sich einige Firmen in der Stadt wieder auf einem ähnlichen Umsatzniveau wie vor der Grenzschließung. Andere seien noch immer bei 40 bis 80 Prozent des Normalniveaus. Gerade kleine Geschäfte und Gastronomiebetriebe hätten es schwer – einerseits dass sich Kunden wieder sicher und wohl fühlen, andererseits aber auch durch die Beschränkungs-Regelungen, wodurch etliche Betriebe kaum genug Besucher einlassen könnten, um die entstehenden Fixkosten zu decken, so Vogt.

Bad Säckingen Innenstädten droht der Niedergang: Corona-Folgen haben laut IHK bedrohliches Ausmaß erreicht Das könnte Sie auch interessieren

Sehr viele Betriebe befinden sich aktuell noch in Kurzarbeit, schildert Elisabeth Vogt: „Sollte ein neuer Lockdown eintreten, sieht es für viele Unternehmen existenzbedrohlich aus.“ Derzeit gehe es bereits bei vielen ans Eingemachte, und ein Aufwärtstrend erwarten die meisten Unternehmen in der Stadt vorerst nicht. Für das laufende Jahr dürften die Umsätze bestenfalls bei etwa 40 Prozent des Vorjahresniveaus liegen, schätzt Elisabeth Vogt. Das Stimmungsbild der Mitgliedsbetriebe von Pro Bad Säckingen zeige: „Die meisten rechnen mit einem dauerhaften Einbruch auch im Jahr 2021.“

Drei Betroffene berichten Der Gastronom Angelo De Rosa, Wirt „Bistro Rhybrugg“: „Ich habe durch Corona sicherlich 40 Prozent Umsatzeinbußen zu verkraften und die weiteren Aussichten sind nicht besonders gut.“ Aus Gesprächen mit Kollegen und Informationen des Fachverbandes Dehoga sei zu entnehmen, dass in der gesamten Gastronomie-Branche ein Überlebenskampf eingesetzt habe: „Es ist zu befürchten, dass viele Restaurants und Bars aufgeben müssen.“ Im Lauf der Jahreswende werde sich seiner Einschätzung nach entscheiden, welche Betriebe schließen müssen. Und falls tatsächlich ein Betriebssterben in der Gastronomie einsetze, habe dies auch bittere Folgen für viele weitere Bereiche – vom Getränkehändler bis zum Metzger, so De Rosa. Es mangle einfach an Perspektiven, wie es weitergehen soll: „Die geltenden Regeln werden mal verschärft, dann wieder gelockert, es herrscht viel Verwirrung und bei den Leuten werden Ängste geschürt. Am Ende entscheiden Sie sich dann lieber dafür, gar nicht in die Kneipe zu gehen, als sich Umstände zu machen.“ Er selbst plane inzwischen die Einführung eines Ruhetages – vor allem, um Kosten zu reduzieren. Der Paketshop-Betreiber Simon Kühn, Inhaber von My Paketshop in Wallbach: „Die Kosten durch Corona liegen im sechsstelligen Bereich. Auch unser Gewinn ist sechsstellig eingebrochen.“ Besonders hart waren für ihn freilich die drei Monate der Grenzschließung, in denen er über 90 Prozent Umsatzeinbußen zu verzeichnen hatte, so Kühn: „Als am 15. Juni die Grenze zur Schweiz für alle öffnete, explodierten unsere Zahlen bei der Paketabholung. Alleine in der ersten Stunde nach Ladenöffnung wurden rund 2000 Pakete abgeholt.“ Dieser extreme Ansturm sei inzwischen vorüber, die Zahlen pendeln sich aktuell wieder auf dem Vorjahresniveau ein. Die Ausfälle der vorangegangenen Monate hätten somit wieder aufgeholt werden können. Er macht aber keinen Hehl daraus, dass er für sein Geschäftsmodell zwingend auf geöffnete Grenzen angewiesen ist. Insofern blicke er mit gewisser Besorgnis auf die steigenden Fallzahlen, etwa in Frankreich: „Droht eine erneute Schließung der Grenze, dann wäre das für unsere Region und für uns als My Paketshop mit zehn Mitarbeitern und über 17.000 Kunden wohl der Todesstoß.“ Der Fahrrad-Experte Stefan Riedl, Radsport Riedl-Leirer: „Wir haben ein überaus chaotisches Jahr erlebt, das von Tiefen und von unerwartet positiven Entwicklungen geprägt war.“ Der Lockdown am 18. März habe für das Geschäft eine vierwöchige Zäsur mit sich gebracht, verbunden mit sechsstelligen Mindereinnahmen, so Riedl. Als das Geschäft wieder öffnen durfte, „haben wir extrem stark zulegen können.“ Generell habe die Fahrradbranche im Verlauf des Frühsommers erheblich von der neu erwachten Outdoor-Welle profitiert. „Bei uns waren die Zuwächse sogar noch höher als im Branchenschnitt“, sagt Riedl. Die Verluste konnten zwischenzeitlich mehr als ausgeglichen werden. Nicht zuletzt zollt der Geschäftsführer seinem 17-köpfigen Mitarbeiterteam Respekt: „Sie haben alle voll mitgezogen und waren sich dem Ernst der Lage bewusst.“ Wie sich die Lage weiterentwickelt, bleibe abzuwarten. Dennoch beginnen schon vorsichtige Vorbereitungen für das nächste Jahr. Dann solle es nach Möglichkeit auch wieder Veranstaltungen geben, nachdem dieses Jahr alles abgesagt werden musste.

„Sollte ein neuer Lockdown eintreten, sieht es für viele Unternehmen existenzbedrohlich aus.“Elisabeth Vogt, Pro Bad Säckingen | Bild: Kanele, Susanne

Gemeinsame Aktion und neue Ideen

Die Probleme im Hinblick auf den Innenstadthandel betreffen alle Kommunen zwischen Lörrach und Konstanz. Daher hat die IHK bereits eine Plattform für den interkommunalen Austausch von Ideen und Konzepten erarbeitet, bei der auch die Trompeterstadt mitwirkt. Darüber hinaus tauschten sich Wirtschaftsförderer und Stadtmarketing-Experten regelmäßig aus, so Vogt: „Die goldene Lösung kann niemand bieten, jedoch lernen wir voneinander. Wir möchten die gesamte Region gemeinsam stützen und voranbringen.“ Wichtig seien die Faktoren Sicherheit und Verlässlichkeit.

Bad Säckingen Mit SÜDKURIER-CityLogistik Lesestoff direkt nach Hause Das könnte Sie auch interessieren

Darüber hinaus hätten aber auch Firmen und Betriebe in Bad Säckingen eigenständige Ideen entwickelt und etabliert: „Liefer- und Botendienste waren recht schnell auf den Weg gebracht, und auch der eine oder andere Onlineshop konnte schnell realisiert werden.“ Die Gastronomiebetriebe interessieren sich für die Nutzung der Außenflächen über den Winter. Hier finden aktuell Gespräche statt.

Hochrhein Die Corona-Folgen im Handwerk: Das dicke Ende kommt womöglich erst noch Das könnte Sie auch interessieren

Und: Pro Bad Säckingen unterstützt die Mitgliedsbetriebe auch ganz direkt, etwa mit der Rabatt-Aktion „Kauf wo du lebst“, bei der der Kauf von Einkaufsgutscheinen mit zehn Prozent bezuschusst wird. Am 15. Oktober wird die nächste Auflage dieser Aktion starten, kündigt Elisabeth Vogt an.

Rabatt-Aktion Ab dem 15. Oktober wird der Kauf von Pro-Bad-Säckingen-Gutscheinen mit zehn Prozent Rabatt belohnt. Dafür stellt Pro Bad Säckingen eine Gesamtsumme von 25.000 Euro zur Verfügung. Somit müssen Kunden für einen Gutschein im Wert von 50 Euro nur 45 Euro bezahlen. Der Mitgliedsbetrieb jedoch bekommt die vollen 50 Euro bei der Einlösung dieser Gutscheine erstattet. Den Differenzbetrag von fünf Euro übernimmt Pro Bad Säckingen für seine Mitgliedsbetriebe. Die Aktion läuft, solange der Vorrat reicht, jedoch bis spätestens 15. November.

Und wie geht es weiter?

Prognosen seien dieser Tage extrem schwierig, weil die Gesamtumstände so volatil seien, räumt Elisabeth Vogt ein. Aber so ganz habe Pro Bad Säckingen die Hoffnung nicht aufgegeben, dass nach der Absage der Märchentage wenigstens noch der Weihnachtsmarkt in Bad Säckingen stattfinden kann. Dass er anders sein werde als gewohnt, sei aber absehbar: „Die Stadt prüft aktuell die Möglichkeit eines Weihnachtsmarktwochenendes im Schlosspark unter Verzicht von Alkoholausschank.“