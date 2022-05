Seit 1977 steht das Haus an der Steinbrückstraße 8 in der Bad Säckinger Innenstadt. Seit dem ist auch die Sparkasse Hochrhein in diesem Gebäude. Nun soll es für rund 10 Millionen Euro saniert und modernisiert werden.

Die Hauptstelle der Sparkasse Hochrhein in Bad Säckingen soll saniert werden. | Bild: Esteban Waid

Dies kündigte die Bank im Februar im Rahmen einer Bilanzpressekonferenz an. Jetzt gibt die Sparkasse erste Auskünfte, was mit dem Gebäude in Zukunft geplant ist.

„Bad Säckingen ist einer unserer wichtigsten Standorte. Deshalb wollen wir hier auch für die Zukunft sehr gut aufgestellt sein“, erklärt Ramona Gisinger, Leiterin des Vorstandsstabs der Sparkasse Hochrhein.

1. Was wird umgebaut?

Der Umbau habe zwei Gründe. Zum einen werde das Gebäude saniert. So sollen Dachdämmung, Fassadendämmung, Fenster und die Gebäudetechnik erneuert werden. Gleichzeitig soll die Sparkassenstelle selbst modernisiert und umgebaut werden. Man wolle den Kunden künftig eine „zeitgemäße neue Filiale“ präsentieren, so Gisinger

Auch von außen soll das Gebäude modernisiert werden. Wie Gisinger weiter erläutert, wird es sich aber trotz der Erneuerung weiter in das Stadtbild einfügen. Neben der optischen Modernisierung soll sich aber auch die Nutzung des Gebäudes ändern. So sollen das erste Obergeschoss und das Dachgeschoss nach der Sanierung als Bürofläche vermietet werden. Die Sparkasse wird künftig also weniger Platz in dem Gebäude beanspruchen.

2. Wie ist der aktuelle Stand?

Noch haben die Bauarbeiten nicht begonnen. Denn bis jetzt wurde nur das Baugesuch bei der Stadt Bad Säckingen eingereicht. Erst wenn das Gesuch genehmigt wurde, soll die Werk- und Detailplanung folgen. So sollen aber bereits jetzt Ausschreibungen für die ersten Bauarbeiten erstellt werden.

3. Wann soll die Sanierung beginnen und wie lange soll sie dauern?

Im September oder Oktober dieses Jahres sollen die ersten Rückbauarbeiten beginnen. Wie Gisinger weiter erklärt, sei die Fertigstellung für das zweite Quartal 2024 geplant – sofern alle Arbeiten nach Plan verlaufen.

Weil die Hauptstelle der Sparkasse Hochrhein saniert werden soll, will die Bank eine Interimsstelle hier in der Steinbrückstraße 1 einrichten. Ehemals war dies eine Geschäftsstelle der Commerzbank. | Bild: Esteban Waid

4. Wohin gehen die Kunden während der Arbeiten?

Hier gibt die Sparkasse Entwarnung: Ja, Kunden können weiter in der Bad Säckinger Innenstadt bedient werden. Dafür werde übergangsweise eine Geschäftsstelle in der Steinbrückstraße 1 eingerichtet – in der ehemaligen Filiale der Commerzbank. So sollen sowohl der rund um die Uhr verfügbare Selbstbedienungsbereich als auch Beratungen und Service voll zugänglich sein.

Laut Gisinger müsse man aber trotzdem mit räumlichen Einschränkungen rechnen: „Wir sind sehr bemüht, die Belastungen aus der grundlegenden Sanierung so gering wie möglich zu halten.“