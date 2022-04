von Susanne Eschbach

1922 war Bad Säckingen der erste Mercedes-Werksniederlassung außerhalb von Stuttgart.

Jetzt, 100 Jahre später, schreibt die Trompeterstadt ein weiteres Stück Mercedes-Geschichte. Denn die Familie Kestenholz hat mir ihrem neuen Mercedes-Autohaus im Buchrain wohl das modernste Autohaus Europas eröffnet.

Komplett digitale Abläufe

Die Abläufe in dem neuen Autohaus sind komplett digitalisiert, wie es Geschäftsführer Thomas Kestenholz, den insgesamt rund 250 Gästen aus der gesamten Region, bei der großen Eröffnung erklärt.

Geschäftsführer Thomas Kestenholz begrüßt die rund 250 Gäste bei der Eröffnung des neuen Autohauses. | Bild: Susanne Eschbach

Bereits bei der Einfahrt werden zweimal 1000 Bilder geschossen, die das gesamte Auto „durchleuchten“. „So kann bereits festgestellt werden, ob außer den genannten Dingen weitere Reparaturen notwendig sind“, so der Geschäftsführer.

Der Computer richtet daraufhin bereits alle benötigten Teile, die der Werkstatt dann bei der Einfahrt an den Reparaturplatz bereits vorliegen. Ein Termin lässt sich ebenfalls digital erledigen und eine Fahrzeugannahme ist 24 Stunden und ebenfalls per Knopfdruck möglich.

Und Trotzdem: „Luxus bedeutet aber auch die Nähe zu den Kunden“, so Thomas Kestenholz weiter.

Dennoch persönliche Beratung

Denn trotz des digitalen Vertriebs bleibe die persönliche Beratung wichtig. Und darum ist es dem Familienunternehmen Kestenholz, das in diesem Jahr das 70-jährige Bestehen feiert wichtig, dass die Kunden überall einen Standort in der Nähe vorfinden. Nicht umsonst ist das Kestenholz-Unternehmen insgesamt an zehn Standorten in Südbaden und in der Schweiz vertreten.

Anderthalb Jahre Bauzeit am „östlichen Eingangstor“ nach Bad Säckingen, liegen hinter der Familie Kestenholz.

Millionen-Investition in Bad Säckingen

8 Millionen Euro hat der Neubau mit zwei Stockwerken gekostet, der auf einer Grundfläche von 3500 Quadratmetern gebaut worden ist. Der Schauraum bietet Platz für sieben Fahrzeuge, eine große Werkstatt und verfügt über ein Lager für bis zu 7000 Teile.

Weiter gibt es ein Reifenlager für 1500 Radsätze und eine Waschanlage. Aktuell sind 40 Mitarbeiter in dem Unternehmen beschäftigt. Auf dem Dach des Gebäude ist eine Photovoltaikanlage installiert worden. Der bisherige Standort in der Friedrichstraße, ist von der Volksbank gekauft worden.

Treue zum Standort

Den neuen Standort im Buchrain, hat das Unternehmen der Familie Kestenholz bereits 2017 gekauft. Bis dahin war an dieser Stelle das VW-Autohaus ASAG untergebracht, die das Gelände 20 Jahre zuvor von der Firma Haberbusch gekauft hatte. 2018 wurde mit dem Abriss des alten Gebäudes begonnen und zwei Jahre später war dann der Baubeginn für das neue Autohauses.

„Danke, dass Sie nicht nur dem Standort Bad Säckingen treu geblieben sind, sondern auch neues Leben eingehaucht haben“, bedankte sich Bürgermeister Alexander Guhl.

„Es ist wichtig auf Partner zu setzen, die in die Zukunft blicken“, sagt Eugen Schuch, Leiter Verkaufs- und Retailmanagement Transporter und Vans. „Es ist beachtlich, was Sie hier auf die Beine gestellt haben. Der Neubau besticht nicht nur durch Design, sondern auch durch durchdachte Technik“.