Bad Säckingen vor 51 Minuten

Vor 21 Jahren stand Jörg Redecker schon einmal hier – nun muss er das Gebäude ganz abreißen

Auf dem alten Mercedes-Areal an der Friedrichstraße in Bad Säckingen laufen die Abrissarbeiten. Baggerfahrer Jörg Redecker erinnert sich: An dieser Stelle musste er vor vielen Jahren schon einmal etwas abreißen.