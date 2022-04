„Wir werden in diesem Jahr alles geben, bei unserem Fest geht es richtig zur Sache.“ Es klang wie eine kleine Kampfansage, aber mit dieser Aussage mag Harry Eschbach von den Motorradfreunden Grunholz bestimmt einem Großteil der Anwesenden aus der Seele gesprochen haben.

Nach zwei Jahren Corona-Pandemie, in denen nur kleine Aktionen möglich waren, ist der Wunsch bei den Vereinen nach einem Neustart groß. In den vergangenen Monaten haben sie an Konzepten gearbeitet, um wieder Veranstaltungen auf die Beine zu stellen und dabei auch an die Umwelt, die Gemeinschaft und die soziale Bedeutung zu denken.

Kreis Waldshut Das sind die Gewinner des Vereinswettbewerbs 2022 von Sparkasse Hochrhein und SÜDKURIER Medienhaus Das könnte Sie auch interessieren

Dieses Engagement wurde beim zwölften Vereinswettbewerb von Sparkasse Hochrhein und SÜDKURIER Medienhaus belohnt. Die beiden Projektpartner hatten Vereine dazu aufgerufen, sich mit ihren nachhaltigen Eventkonzepten zu bewerben. Dass nachhaltig weit mehr als der Verzicht auf Plastik ist, zeigten die prämierten Projekte: Sie setzen sich etwa für mehr Barrierefreiheit auf Sportplätzen, eine zweite Nutzung von vermeintlich alten Gegenständen oder für der Stärkung der Dorfgemeinschaft ein.

Der Vereinswettbewerb Mehr als 50 Vereine und Institutionen aus dem Bereich der Lokalausgaben Waldshut und Bad Säckingen haben sich mit ihrem Konzept beim zwölften Vereinswettbewerb von Sparkasse Hochrhein und SÜDKURIER Medienhaus beworben. Eine Jury hat aus allen Einsendungen 47 Projekte ausgewählt – 25 aus dem Bereich der Ausgabe Waldshut und 22 aus dem Bereich der Ausgabe Bad Säckingen. Die Abstimmung Welche der 47 Teilnehmer in den Genuss eines Preisgeldes kamen, haben die Leser von SÜKDURIER und Alb-Bote entschieden. Sie konnten in einer Online-Abstimmung für die Vereine und ihre Projekte abstimmen und so den Neustart der Veranstaltung ermöglichen. Das Preisgeld Die Sparkasse Hochrhein und das SÜDKURIER Medienhaus haben 30.000 Euro für nachhaltige Veranstaltungskonzepte ausgelobt – 15.000 Euro wurden für die Teilnehmer im Bereich der Ausgabe Waldshut ausgeschüttet, weitere 15.000 Euro gingen an die Gewinner aus dem Bereich der Ausgabe Bad Säckingen. Die jeweils ersten zwölf Vereine jeder Ausgabe wurden prämiert, zur Preisverleihung am Donnerstag im Kommunikations-Center der Sparkasse Hochrhein waren die jeweils ersten acht eingeladen. Die Gewinner haben ein Preisgeld im Wert von 750 bis 2500 Euro erhalten. Gewinner Bereich Ausgabe Waldshut Platz 1: Katholische Frauengemeinschaft Birndorf, 2500 Euro.

Platz 2: Radsportverein Schmitzingen, 2250 Euro.

Platz 3: SV Rheintal, 2000 Euro.

Platz 4: SV Krenkingen, 1750 Euro.

Platz 5: SV Unteralpfen, Abteilung Tennis, 1500 Euro.

Platz 6: Musikverein Gurtweil, 1250 Euro.

Platz 7: FC Rot-Weiß Weilheim, 1000 Euro.

Platz 8: Musikverein Dettighofen, 750 Euro. Gewinner Bereich Bad Säckingen Platz 1: Jugendförderverein Region Laufenburg, 2500 Euro.

Platz 2: SV Niederhof, 2250 Euro.

Platz 3: SV 09 Laufenburg, stellvertretend für die Laufenburger Vereine, 2000 Euro

Platz 4: Trachtenkapelle Herrischried, 1750 Euro.

Platz 5: FC Herrischried, 1500 Euro.

Platz 6: Motorradfreunde Grunholz, 1250 Euro.

Platz 7: Musikverein Oberwihl, 1000 Euro.

Platz 8: Harmonika-Orchester Laufenburg, 750 Euro.

„Es ist toll zu sehen, was Vereine in unserer Region bewegen und wie sie Menschen zusammenbringen“, sagte Wolf Morlock, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Hochrhein bei der Preisübergabe am Donnerstagabend in Waldshut. Er lobte die vielfältigen nachhaltigen Ideen der 47 teilnehmenden Vereine und bekräftigte: „Es macht Freude, das Vereinsleben in der Region zu unterstützen“ – vor allem mit dem Blick auf das Thema Nachhaltigkeit, das weit über den ökologischen Aspekt hinausgehe.

Die Preisträger des Vereinswettbewerbs von Sparkasse Hochrhein und SÜDKURIER Medienhaus aus dem Bereich der Ausgabe Waldshut (von links): Wolf Morlock, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Hochrhein, Tim Frey (SV Rheintal, Platz 3), Markus Baier, Leiter Lokalredaktion Waldshut, Daniel Duttlinger (Musikverein Gurtweil, Platz 6), Silvia Knöpfle, Direktorin Privatkunden, Andre Flum (FC Rot-Weiß Weilheim, Platz 7), Brunhilde Granacher (RSV Schmitzingen, Platz 2), Jörg-Peter Rau, Mitglied der Chefredaktion, Anita Eckert (Frauengemeinschaft Birndorf, Platz 1), Manuel Boll (SV Krenkingen, Platz 4), Simone Römersperger (Musikverein Dettighofen, Platz 8), Sarah Baumgartner (SV Unteralpfen, Platz 5) und Kai Oldenburg, Projektverantwortlicher Vereinswettbewerb SÜDKURIER Medienhaus. Bild: Melanie Völk | Bild: Völk, Melanie

Markus Baier, Leiter der Lokalredaktion Waldshut, ging auf die große Bedeutung der Vereine für eine ländliche Region wie den Landkreis Waldshut ein: „Vereine sind das Schmiermittel, das den Motor des öffentlichen Lebens am Laufen hält.“

Was der Gesellschaft alles fehlt, wenn dieses Engagement zum Erliegen kommt, mussten die Menschen in der Region in den vergangenen beiden Jahren schmerzhaft erleben. Doch jetzt heißt es, nach vorne zu blicken: „Ich bin froh, dass das Leben in die Vereinswelt und damit auch wieder in die Städte und Dörfer zurückkehrt.“

Extra zur Preisverleihung aus Konstanz an den Hochrhein angereist war Jörg-Peter Rau, Mitglied der Chefredaktion des SÜDKURIER. Die Übergabe wurde von Peter Kaiser, Leiter Öffentlichkeitsarbeit der Sparkasse Hochrhein organsiert und von Kai Oldenburg, Projektverantwortlicher des Vereinswettbewerb für das SÜDKURIER Medienhaus moderiert.