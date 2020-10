Lange wurde geplant, lange herrschte Unsicherheit, ob überhaupt gebaut wird – nun wurden mit dem Spatenstich für den Neubau der Niederlassung der Kestenholz GmbH am westlichen Stadteingang von Bad Säckingen jegliche Zweifel an der Umsetzung des Projektes beseitigt. Für acht Millionen Euro wird die Kestenholz-Gruppe dort eines der modernsten Autohäuser Europas errichten, nach aktuellsten architektonischen Gesichtspunkten und nach den neuesten Design-Vorgaben des Mercedes-Benz-Konzerns, wie Kestenholz-Geschäftsführer Thomas Kestenholz darstellte. Am 1. Januar 2022 soll der neue Firmensitz bezogen werden.

„Bad Säckingen hat Zukunft, aller Unsicherheiten und Corona-bedingten Begleiterscheinungen zum Trotz.“ So brachte Thomas Kestenholz die Überlegungen der Kestenholzgruppe auf einen Nenner. Tatsächlich hätten aber gerade Unsicherheiten und Corona dazu beigetragen, dass bis zur Vorhabensumsetzung viel Zeit ins Land gezogen sei, wie Kestenholz unumwunden einräumte. Immerhin hatte Kestenholz das Gelände südlich der B34 am Stadtausgang von Bad Säckingen schon vor über drei Jahren von der Firma Asag gekauft und seine Pläne für einen Neubau schon damals publik gemacht.

Jedoch habe der Mercedes-Benz-Konzern erst zum Ende des vergangenen Jahres sein Gebietskonzept so gestgezurrt, dass Kestenholz wiederum zur Investition schreiten konnte: „Mercedes sieht den Standort als zukunftsfähig. Das war eine wesentliche Voraussetzung für die Realisierung.“

Doch dann kam eben Corona, und mit der Pandemie eine durchaus harte Zeit für die KfZ-Branche: „Nach drei schweren Monaten geht es jetzt wieder aufwärts. Wir werden wohl mit einem blauen Auge davonkommen“, erklärt Kestenholz. Und auch Zukunftangst kennt Kestenholz nicht: „Wir glauben an den Standort, wir glauben an die Marke und daran, dass individuelle Mobilität ein Zukunftsthema ist, bei dem das Auto auch in den nächsten Jahrzehnten eine wesentliche Rolle spielen wird. Deshalb sind wir bereit zu investieren.“

Doch das Warten hat letztlich auch Vorteile mit sich gebracht, denn nun erhält das Bad Säckingen einen „echten Leuchtturm“ an seiner stark frequentierten westlichen Ortseinfahrt, ein Autohaus, modernsten Zuschnitts mit einem Service-Angebot, wie es in Europa noch nicht häufig vorkommt, freut sich Kestenholz: „Wir werden eine einzigartige Service-Struktur schaffen, die für den Kunden größten Komfort bietet und Abläufe erheblich vereinfacht.“ Das Gebäudeinnere sei voll digitalisiert, es gebe das moderne Kauferlebnis, und auch dem „Zukunftsthema Elektromobiliät“ werde laut Kestenholz Rechnung getragen – nicht zuletzt durch zehn Ladestationen im Außenbereich.

Bürgermeister Alexander Guhl verlieh seiner Freude über den Baubeginn in Bad Säckingen Ausdruck: „Für Bad Säckingen ist das eine gute und wichtige Nachricht und zugleich ein tolles Signal, denn das Vertrauen in den Wirtschaftsstandort ist groß.“ Zugleich werde die Optik des Stadteingangs erheblich aufgewertet. Guhl weiter: „Ich bin überzeugt, dass das Autohaus hier sehr viel Eindruck machen wird.“