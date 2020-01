Bad Säckingen vor 1 Stunde

Volksbank kauft Kestenholz-Gelände – Autohaus soll spätestens im Januar 2022 ausziehen

Besitzerwechsel an der Friedrichstraße: Das innerörtliche Kestenholz-Grundstück geht an das Bad Säckinger Bankhaus. Kestenholz will auf dem ehemaligen Asag-Areal im Buchrain neu bauen und Ende 2021 fertig sein. Spätestens im Januar 2022 ist Umzug geplant.