Die Siedlergemeinschaft Wutöschingen war am Martins-Tag in den fünf örtlichen Kindergärten und Kitas, um Weckenmänner an die 335 Kinder zu verteilen. Wegen der Corona-Vorschriften durften nur jeweils zwei Vorstandsmitglieder das leckere Gebäck an der Eingangstüre abgeben. In den Genuss der Aktion kamen die Gemeindekindergärten „Sternenfänger“ Horheim, „Tausendfüßler“ Schwerzen, „Wirbelwind“ Degernau, die katholische Kindertagesstätte „Pater Stanislaus“ sowie die Kindertagesstätte „Villa Kunterbunt“ in Wutöschingen.

Mit einem Brief an die Kinder erinnerten die Siedler an die Botschaft von St. Martin, in der es ums Teilen und Helfen geht. Die Vorstandsriege der Siedlergemeinschaft konnte in diesem Jahr wegen der Pandemie keine der geplanten Kinderaktionen durchführen. In einer Sitzung vor dem zweiten Lockdown wurde einstimmig beschlossen, eine großzügige Spende für die Weckenmänner-Aktion zu verwenden. Mit großem Hallo wurden die Siedler-Vorständler von den Leiterinnen der Einrichtungen begrüßt, in einigen Kindergräten winkten die Kinder an den Fenstern mit leuchtenden Augen.