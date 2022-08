Mal schnell nach der Arbeit ein Paket abholen, das tagsüber zu Hause nicht zugestellt werden konnte, oder ein Päckchen in der Postfiliale ohne Wartezeiten verschicken: Bis vor Kurzem war dies in der Rheinstraße 31 in Waldshut möglich. Zum 1. Juli hat der DHL-Standort aber nun geschlossen. Am 15. Juli machte auch die Postfiliale in der Mecklenburger Straße 1 in Tiengen zu. Zwei Schließungen innerhalb weniger Wochen in der Doppelstadt – wir haben bei der Deutschen Post nach den Hintergründen gefragt.

Der ehemalige DHL-Paketshop in der Waldshuter Rheinstraße hatte sich innerhalb kurzer Zeit zu einer örtlichen Instanz entwickelt. Kunden schätzten das kleine Geschäft vor allem während der Corona-Pandemie, in der der Versandhandel einen Boom erlebte. Hier gab es meist keine langen Schlangen, wie sie in der Hauptpost im Wallgraben zu Stoßzeiten häufig anzutreffen sind. Zudem waren die Öffnungszeiten zwischenzeitlich länger als bei der Hauptpost.

Erst die Erweiterung, dann das Aus

Aufgrund seiner Beliebtheit hatte die Deutsche Post den Paketshop im Oktober 2021 zu einer Postfiliale mit größerem Sortiment erweitert, wie das Unternehmen damals bekannt gab. Neun Monate später dann das Aus. „Der Filialpartner hat seinen Vertrag fristgerecht gekündigt“, nennt der Pressesprecher der Post, Marc Mombauer, auf Nachfrage den Grund für die Schließung. Zuletzt habe der Standort „das Basissortiment an Post- und Paketdienstleistungen“ angeboten, teilt er mit. Dazu zählen unter anderem das Versenden und Abholen von Briefen und Paketen sowie die Abgabe von Express-Sendungen.

Hintergrund Die Post im Wandel In den vergangenen 20 Jahren hat sich die Anzahl der Verkaufsstellen und Paketannahmepunkte mehr als verdoppelt. Bundesweit betreibt die Deutsche Post aktuell rund 25.500 Verkaufsstellen, bestehend aus rund 13.000 klassischen Partnerfilialen, 10.500 DHL-Paketshops und rund 2000 Verkaufspunkten für kleinere Postdienstleistungen, wie beispielsweise im Obi-Markt in Waldshut-Tiengen und im Kaufland in Waldshut. Hinzu kommen laut Deutscher Post mehr als 10.000 Packstationen für den Paketversand und -empfang rund um die Uhr. Alternativen zur Post Pakete können auch über den Paketdienst Hermes verschickt werden. Das Unternehmen mit Sitz in Hamburg unterhält acht Paketshops in der Doppelstadt: einen in Waldshut, zwei in der Schmittenau sowie fünf in Tiengen. Arriva ist Baden-Württembergs größter privater Briefdienstleister. Bis zu 220.000 Sendungen werden täglich für die Kunden transportiert, sortiert und zugestellt. Weitere Informationen zum Gemeinschaftsunternehmen des SÜDKURIER Medienhauses und des Badischen Verlags mit Sitz in Freiburg gibt es im Internet unter www. arriva-service .de.

Auf die Frage, ob es bereits Pläne gibt, eine neue Filiale an einem anderen Standort in Waldshut zu eröffnen, erklärt der Pressesprecher: „Die Vertriebsleitung ist derzeit auf der Suche nach einem neuen Filialpartner.“ Mombauer verweist derweil als Alternative für den geschlossenen Standort in der Rheinstraße auf die Hauptpost mit Postbank im Waldshuter Wallgraben und auf die Filiale im Kaufland an der Brückenstraße.

Betreiber gibt Filiale in Tiengen auf

Wie in der Rheinstraße wurden auch Kunden der Postfiliale in der Mecklenburger Straße 1 in Tiengen durch einen Aushang im Schaufenster darauf hingewiesen, dass der Standort zum 15. Juli schließt. „Unserer Filialpartner musste leider sein Geschäft aufgeben“, teilt Marc Mombauer dazu mit. Bis zur Aufgabe hatte er dem Pressesprecher zufolge das Vollsortiment an Post- und Paketdienstleistungen angeboten. Dazu gehören unter anderem internationale Sendungen und die Identitätsfeststellung per Postident-Verfahren. Hinzu kamen Finanzdienstleistungen der Postbank.

Kreis Waldshut Grundsteuerreform: Hier finden Eigentümer die Angaben, die sie benötigen Das könnte Sie auch interessieren

Die Post plane aktuell nicht, als Ersatz eine neue Filiale an einem anderen Standort in Tiengen zu eröffnen. Marc Mombauer verweist auf die Postfiliale in der Raiffeisenstraße 4, die sich etwa 300 Meter entfernt befindet.

„Dort sind ebenfalls alle Postdienstleistungen verfügbar. Ab Mitte September sollen dort dann auch Postbankdienstleistungen angeboten werden“, teilt der Pressesprecher mit.

Immer weniger Briefe, dafür mehr Pakete

Inzwischen nutzen immer mehr Menschen sogenannte Packstationen.

Ein Auto fährt an einer Packstation auf einem Parkplatz an der Robert-Gerwig-Straße vorbei. Die Möglichkeit, Pakete rund um die Uhr abholen zu können, wird immer beliebter. | Bild: Juliane Schlichter

Registrierte DHL-Kunden haben die Möglichkeit, sich ein Paket an eines der gelben Schließfächer schicken zu lassen, wenn sie es beispielsweise nicht zu Hause entgegen nehmen können. „Das Konsumverhalten unserer Kunden verändert sich: Es werden immer mehr Pakete und Päckchen und weniger Briefe versendet“, weiß Marc Mombauer.

Mittlerweile gibt es laut dem Unternehmenssprecher bundesweit mehr als 10.000 Packstationen mit mehr als 900.000 Fächern. Aktuell seien sechs Packstationen in Waldshut-Tiengen in Betrieb. „Zwei weitere sollen noch dieses Jahr aufgestellt werden“, kündigt Mombauer an.