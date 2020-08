SÜDKURIER-City Logistik

Wer ebenfalls Interesse hat, seine Ware per Fahrradkurier ausliefern zu lassen, kann sich direkt an den Projektmanager der SÜDKURIER-City Logistik, Jens Kluzik wenden: Telefon 07531/999 12 51, Mobil 0151/54 40 86 39 oder per E-Mail (jens.kluzik@suedkurier.de). Weitere Informationen zu dem Projekt gibt es im Internet ( www.sk-citylogistik.de ).