Deshalb wird die Brücke ersetzt

Bei einer routinemäßigen Überprüfung der Schlüchtbrücke in Gurtweil durch das Tiefbauamt im März 2020 waren gravierende Schäden zutage getreten. So wiesen die beiden Hauptträger durchgängige Risse auf. Außerdem hatten die Träger auf der Unterseite Abplatzungen am Beton. Die sogenannten Bewehrungsstähle aus Stahlbeton waren laut Theo Merz stark korrodiert beziehungsweise zum Teil bereits zerfallen. Die Standfestigkeit der Brücke war dadurch nicht mehr gewährleistet. Im Oktober 2021 wurde das 96 Jahre alte Bauwerk abgerissen. Die Schlüchtbrücke war bereits seit dem 8. Januar 2008 für den motorisierten Verkehr gesperrt. Seitdem durften nur noch Fußgänger und Radfahrer den Steg nutzen.