Seit vier Wochen ist die alte Brücke über die Schlücht in der Gurtweiler Pater-Jordan-Straße Geschichte. „Es ist sehr erfreulich, dass wir das Genehmigungsverfahren für den Abriss schnell bekommen haben“, sagte Ralf Mülhaupt vom Ingenieurbüro Tillich aus Dogern in der jüngsten Sitzung des Waldshut-Tiengener Gemeinderats, in der das Gremium über den Ersatz für das marode Bauwerk abstimmte. Gemeinsam mit Bernhard Sandmann von der Ingenieurgruppe Flösser aus Bad Säckingen stellte Mülhaupt dort die Pläne für die neue Brücke vor.

Diese sehen eine 28 Meter lange Stahlkonstruktion vor. „Wegen der Hochwassergefahr haben wir uns für eine gewölbte Brücke entschieden“, erklärte Mülhaupt. Sandmann bezeichnete sie als „sehr reduziertes Bauwerk“. Harald Würtenberger, Fraktionssprecher der Freien Wähler, sagte über die Pläne: „Mich wundert, dass Sie zum Vergleich keine Aluminiumbrücke zeigen.“ Bernhard Sandmann entgegnete, dass Aluminium bei einer Spannweite von 28 Metern über eine geringere Tragfähigkeit verfüge als Stahl. Zwar ist die Brücke als Übergang für Fußgänger und Radfahrer vorgesehen, doch sei angedacht, dass hin und wieder Dienstfahrzeuge der Stadt darüber fahren.

Die Kosten Der Neubau der Schlüchtbrücke in Gurtweil kostet laut dem Ingenieurbüro Tillich aus Dogern 735.301 Euro. Hinzu kommen 125.000 Euro für den Rückbau des alten Übergangs sowie 260.000 Euro für Planung, Gutachten und Statik. Insgesamt ist die Maßnahme mit rund 1,12 Millionen Euro veranschlagt. Maximal seien Fördergelder von 554.000 Euro zu erwarten.

Die Skizze zeigt den Planentwurf für die neue Schlüchtbrücke aus Stahl in der Pater-Jordan-Straße in Gurtweil. | Bild: Tiefbauamt

Mit der Antwort des Ingenieurs gab sich Würtenberger nicht zufrieden. „Wir stellen den Antrag, dass die Verwaltung eine Aluminiumbrücke prüft. Ich denke, dass wir von den Kosten her damit erheblich billiger wegkommen.“ Das Gremium lehnte den Antrag der Freien Wähler ab und stimmte der Entwurfsplanung für den Neubau, der laut Ralf Mülhaupt 735.301 Euro kosten soll, mehrheitlich zu. Dieser soll 2022 realisiert werden.

„Wir begrüßen den Entwurf. Die leichte Bauweise greift nicht so stark in die Umgebung ein“, sagte der Gurtweiler Ortsvorsteher Claudio Helling im Gemeinderat.