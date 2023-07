Viele Hürden gab es für die Flexi-Bib in Waldshut zu überwinden. Nun befindet sich das Projekt laut Auskunft von Hochbauamtsleiterin Carmen Urban auf der Zielgeraden. Bestenfalls Anfang August könnte das Angebot nun an den Start gehen, nachdem vor allem brandschutztechnische Vorgaben für eine annähernd neunmonatige Verzögerung gesorgt haben.

Wo lagen die Probleme?

Die Ursache für die massive Verzögerung bei der Eröffnung des Angebots sei laut Urban vor allem auf das Alter und die Vielzahl der Nutzer des Kornhauses zurückzuführen: „Im Laufe der Jahre wurden verschiedene Schließanlagen oder auch nur einzelne Schlösser im Gebäude verbaut.“

Aus brandschutztechnischer Sicht sei dies nach heutigen Standards längst nicht mehr zulässig – und aus Sicht von Behörden und Feuerwehr ein unüberwindbares Hindernis für die Einführung eines Angebots wie der Flexi-Bib, so Urban weiter. Insofern wurde die Schließanlage des Gebäudes zunächst vereinheitlicht.

Weitere kleinere Maßnahmen wie den Abschluss eines Wartungsvertrages oder die Anbringung von Plänen und Beschriftungen habe eine abschließende Analyse bei einem gemeinsamen Rundgang mit Vertretern des Landratsamts und der Feuerwehr jüngst ergeben.

„Mängel weitgehend behoben“

Alles in allem seien keine wirklich gravierenden Mängel mehr aufgetaucht, so Urban: „Die Beanstandungen haben wir inzwischen weitgehend behoben.“

Auch die Brandmelde-Anlage des Gebäudes sei scharf geschaltet und durchgetestet: „Es funktioniert alles so, wie es sein soll. Nun kann alles Weitere in Angriff genommen werden. Einer Eröffnung steht aus baulicher Sicht nichts mehr entgegen.“

Was ist eigentlich eine Flexi-Bib? Ursprünglich als „Open-Library“ angekündigt, bringt die so genannte Flexi-Bib den volljährigen Nutzern der Stadtbibliothek Waldshut vor allem zusätzliche Flexibilität, denn sie haben die Möglichkeit, auch außerhalb der offiziellen Öffnungszeiten, in denen Personal vor Ort tätig ist, Bücher selbst auszuleihen oder auch zurückzubringen. Voraussichtlich wird dies in der Zeit von 7 bis 21 Uhr möglich sein.

Wie geht es jetzt weiter?

Anfang August soll laut Urban die Flexi-Bib definitiv an den Start gehen können. Bis dahin soll wirklich alles, was noch im Entferntesten auf der Agenda auftauchen könnte, abgearbeitet sein. Dazu zählt auch die Beseitigung eines unschönen Vorkommnisses.

Denn zwischenzeitlich haben laut Urban Unbekannte versucht, in die Stadtbibliothek einzubrechen und dabei die Bürotür erheblich beschädigt. Seien diese Spuren erst einmal beseitigt, stehe der Inbetriebnahme aus baulicher und technischer Sicht nichts mehr im Wege.

